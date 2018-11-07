Стадион: Воркерс
3:1
Конец матча
1:0
18' ГолСичжэ Чжан
31' Желтая карточкаChenjie Zhu
2:0
32' ПенальтиБакамбу Седрик
2:1
48' Гол в свои воротаЮй Ян
50' Желтая карточкаAidi Fulang Xisi
57' Желтая карточкаShenglong Jiang
3:1
65' ГолБакамбу Седрик
72' Желтая карточкаЦао Юньдин
77' Красная карточкаYunqiu Li
Второй тайм
94'
Бэйцзин Гоань заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
93'
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Гуарин Фредди пробил со штрафного прямо в стенку
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
90'
Пен Лю наказан за толчок Гуарин Фредди
89'
Тактическая замена. Виера Хонатан уходит с поля и его заменяет Пен Лю
89'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
88'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
После штрафного удара,который нанес Аугусто Ренато мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
87'
Тактическая замена. Сичжэ Чжан уходит с поля и его заменяет Ши-Хао Вэй
86'
Безумный фол. Цао Юньдин грубо играет против соперника. Пострадал Виера Хонатан
86'
Бэйцзин Гоань начинает контратаку
86'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Shenglong Jiang из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу одноклубнику.
85'
85'
Дабао Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
85'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
84'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Тактическая замена. Ruofan Liu уходит с поля и его заменяет Wei Wang
84'
Chenjie Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
83'
82'
Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
81'
Бэйцзин Гоань начинает контратаку
81'
81'
81'
Тэнлун Лэй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
80'
80'
Taijan Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
78'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
77'
Матч возобновлен
77'
УДАЛЕНИЕ! - Yunqiu Li удален за серьёзный фол
76'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
Безумный фол. Yunqiu Li грубо играет против соперника. Пострадал Аугусто Ренато
74'
Тэнлун Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
74'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Yunqiu Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Цао Юньдин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
71'
Тактическая замена. Ба Демба уходит с поля и его заменяет Jianrong Zhu
71'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
71'
Судья сигнализирует, что Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ба Демба
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Тактическая замена. Пяо Чэн уходит с поля и его заменяет Taijan Jin
70'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
69'
Peng Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
68'
Судья сигнализирует, что Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
65'
Пяо Чэн сделал результативную передачу.
65'
ГОООООЛ - Бакамбу Седрик Бэйцзин Гоань забивает ударом головой
65'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает отличный кросс...
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
64'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
63'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань играет в стеночку с партнером по команде. Бакамбу Седрик это был.
63'
Отличные скиллы показывает Морено Джованни, обводя своих соперников
62'
62'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
59'
59'
58'
Судья сигнализирует, что Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Chenjie Zhu
58'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Shenglong Jiang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
57'
Судья свистит. Shenglong Jiang атаковал сзади соперника. Это Виера Хонатан заработал своей команде штрафной
57'
56'
Shenglong Jiang из команды Шанхай Шэньхуа толкнул локтем оппонента. Это Zhongguo Chi заработал фол
56'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
56'
Шанс! Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
56'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
55'
Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань навешивает в штрафную с рикошетом.
55'
55'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
54'
Морено Джованни возвращается на поле.
54'
Матч возобновлен
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Морено Джованни получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Морено Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Судья сигнализирует, что Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Сичжэ Чжан
51'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
51'
Yunqiu Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Aidi Fulang Xisi совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
50'
Безумный фол. Aidi Fulang Xisi грубо играет против соперника. Пострадал Пяо Чэн
48'
Г О О О О Л - Юй Ян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
48'
Юй Ян ошибается в защите.
47'
Ба Демба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
47'
Ruofan Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
48'
Shenglong Jiang из команды Шанхай Шэньхуа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
47'
47'
Юй Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
46'
46'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
46'
Ба Демба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
45'
Безумный фол. Ruofan Liu грубо играет против соперника. Пострадал Тэнлун Лэй
45'
Shenglong Jiang из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
43'
Судья сигнализирует, что Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
42'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Цао Юньдин
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
39'
Судья сигнализирует, что Shenglong Jiang из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
39'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
39'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
38'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Судья сигнализирует, что Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ба Демба
37'
Ба Демба возвращается на поле.
37'
Шенгьонг Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Ба Демба получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
Zhen Cong получил травму и заменен. Shenglong Jiang выходит на поле.
35'
Ба Демба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Матч остановлен
34'
Вратарь парирует удар, который нанес Ба Демба, и мяч снова в игре
34'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
32'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань забивает с точки!
31'
Chenjie Zhu получает желтую карточку за неспортивное поведение
31'
ПЕНАЛЬТИ! - Chenjie Zhu сфолил. Одиннадцатиметровый заработал Бакамбу Седрик. Игроки уже окружили судью.
31'
Zhongguo Chi нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
29'
29'
Ruofan Liu нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
29'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
28'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
26'
25'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
25'
ШАНС! Виера Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
24'
24'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
23'
23'
Тэнлун Лэй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
22'
Судья сигнализирует, что Chenjie Zhu из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Бакамбу Седрик
22'
20'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
18'
Бакамбу Седрик сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Сичжэ Чжан изменил счет на табло!
18'
Плохо сыграл Шенгьонг Киу - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
18'
18'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
17'
Судья сигнализирует, что Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Бакамбу Седрик
17'
16'
16'
Виера Хонатан возвращается на поле.
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Виера Хонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Матч возобновлен
14'
Виера Хонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
11'
После дальнего удара, который нанес Виера Хонатан мяч отбит вратарем
11'
11'
Тэнлун Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Лю Хуань задерживает мяч рукой
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
9'
Судья сигнализирует, что Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Yunqiu Li
7'
Го Цюаньбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
6'
Юй Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
6'
Судья сигнализирует, что Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ruofan Liu
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
3'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
3'
Шанс! Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
3'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
3'
3'
3'
Сичжэ Чжан нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань играет в стеночку с партнером по команде. Виера Хонатан это был.
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Бэйцзин Гоань начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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