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Стадион:
Бэйцзин Гоань
3:1
Конец матча
Шанхай Шэньхуа
0'
1:0
18' Гол
Сичжэ Чжан
31' Желтая карточка
Chenjie Zhu
2:0
32' Пенальти
Бакамбу Седрик
2:1
48' Гол в свои ворота
Юй Ян
50' Желтая карточка
Aidi Fulang Xisi
57' Желтая карточка
Shenglong Jiang
3:1
65' Гол
Бакамбу Седрик
72' Желтая карточка
Цао Юньдин
77' Красная карточка
Yunqiu Li
90'+4
Второй тайм
94'
Бэйцзин Гоань заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
93'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
92'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Гуарин Фредди пробил со штрафного прямо в стенку
90'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
90'
Пен Лю наказан за толчок Гуарин Фредди
89'
Тактическая замена. Виера Хонатан уходит с поля и его заменяет Пен Лю
89'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
88'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
После штрафного удара,который нанес Аугусто Ренато мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
87'
Тактическая замена. Сичжэ Чжан уходит с поля и его заменяет Ши-Хао Вэй
Фол, нарушение
86'
Безумный фол. Цао Юньдин грубо играет против соперника. Пострадал Виера Хонатан
86'
Бэйцзин Гоань начинает контратаку
86'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Shenglong Jiang из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу одноклубнику.
Угловой
85'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
85'
Дабао Юй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
85'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
84'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
84'
Тактическая замена. Ruofan Liu уходит с поля и его заменяет Wei Wang
84'
Chenjie Zhu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
83'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
82'
Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
81'
Бэйцзин Гоань начинает контратаку
81'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
81'
Тэнлун Лэй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
80'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
Угловой
80'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
80'
Taijan Jin предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
78'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
78'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
77'
Матч возобновлен
77'
УДАЛЕНИЕ! - Yunqiu Li удален за серьёзный фол
76'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
75'
Безумный фол. Yunqiu Li грубо играет против соперника. Пострадал Аугусто Ренато
74'
Тэнлун Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
74'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
74'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Yunqiu Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
72'
Цао Юньдин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
71'
Тактическая замена. Ба Демба уходит с поля и его заменяет Jianrong Zhu
71'
Taijan Jin из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ба Демба
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Тактическая замена. Пяо Чэн уходит с поля и его заменяет Taijan Jin
Угловой
70'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
69'
Peng Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
65'
Пяо Чэн сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГОООООЛ - Бакамбу Седрик Бэйцзин Гоань забивает ударом головой
65'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает отличный кросс...
65'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
64'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
63'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань играет в стеночку с партнером по команде. Бакамбу Седрик это был.
63'
Отличные скиллы показывает Морено Джованни, обводя своих соперников
62'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
62'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
59'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
59'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Chenjie Zhu
58'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
57'
Shenglong Jiang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
57'
Судья свистит. Shenglong Jiang атаковал сзади соперника. Это Виера Хонатан заработал своей команде штрафной
57'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
56'
Shenglong Jiang из команды Шанхай Шэньхуа толкнул локтем оппонента. Это Zhongguo Chi заработал фол
56'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
56'
Шанс! Тэнлун Лэй из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
Угловой
56'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
55'
Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань навешивает в штрафную с рикошетом.
55'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
55'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
Травма, повреждение
54'
Морено Джованни возвращается на поле.
54'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
54'
Ох, нехорошо это выглядит. Морено Джованни получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
53'
Морено Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Сичжэ Чжан
Угловой
51'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с правого угла.
51'
Yunqiu Li предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Желтая карточка
50'
Aidi Fulang Xisi совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Aidi Fulang Xisi грубо играет против соперника. Пострадал Пяо Чэн
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Юй Ян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
48'
Юй Ян ошибается в защите.
47'
Ба Демба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
47'
Ruofan Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
47'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
46'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
48'
Shenglong Jiang из команды Шанхай Шэньхуа наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
47'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
47'
Юй Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
46'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
46'
Ба Демба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Судья свистит. Yunqiu Li атаковал сзади соперника. Это Лю Хуань заработал своей команде штрафной
45'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Ruofan Liu грубо играет против соперника. Пострадал Тэнлун Лэй
45'
Shenglong Jiang из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Цао Юньдин
41'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Shenglong Jiang из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
39'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
39'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
38'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ба Демба
Травма, повреждение
37'
Ба Демба возвращается на поле.
37'
Шенгьонг Киу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
37'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Ба Демба получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Матч возобновлен
35'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
35'
Zhen Cong получил травму и заменен. Shenglong Jiang выходит на поле.
Травма, повреждение
35'
Ба Демба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Матч остановлен
34'
Вратарь парирует удар, который нанес Ба Демба, и мяч снова в игре
34'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань забивает с точки!
Желтая карточка
31'
Chenjie Zhu получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
31'
ПЕНАЛЬТИ! - Chenjie Zhu сфолил. Одиннадцатиметровый заработал Бакамбу Седрик. Игроки уже окружили судью.
31'
Zhongguo Chi нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
30'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
29'
Юй Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Peng Li из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
29'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
29'
Ruofan Liu нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
29'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
28'
Шанхай Шэньхуа начинает контратаку
26'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
25'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
25'
ШАНС! Виера Хонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
25'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
24'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
24'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
24'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Бакамбу Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Цао Юньдин из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
23'
Тэнлун Лэй предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Chenjie Zhu из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Бакамбу Седрик
22'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
18'
Бакамбу Седрик сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Сичжэ Чжан изменил счет на табло!
18'
Плохо сыграл Шенгьонг Киу - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
18'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
18'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
18'
Шанхай Шэньхуа контролирует мяч.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Yunqiu Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Бакамбу Седрик
17'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
Травма, повреждение
16'
Виера Хонатан возвращается на поле.
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Виера Хонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
14'
Виера Хонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
11'
После дальнего удара, который нанес Виера Хонатан мяч отбит вратарем
11'
Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Тэнлун Лэй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гуарин Фредди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Лю Хуань задерживает мяч рукой
10'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Лю Хуань из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Yunqiu Li
7'
Го Цюаньбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Ruofan Liu из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
6'
Юй Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Шанхай Шэньхуа имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ruofan Liu
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
3'
Шанхай Шэньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
3'
Шанс! Юй Ян из команды Бэйцзин Гоань пробил головой, но мимо
3'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
3'
Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
3'
Сичжэ Чжан нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань играет в стеночку с партнером по команде. Виера Хонатан это был.
2'
Бэйцзин Гоань имеет хороший шанс забить.
1'
Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Бэйцзин Гоань начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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