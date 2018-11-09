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Стадион:
Мельбурн Сити
2:0
Второй тайм: 90+'
Веллингтон Феникс
0'
8' Желтая карточка
Sarpeet Singh
1:0
9' Гол
Де Лат Ричи
47' Желтая карточка
Беккас Кирин
47' Желтая карточка
Николс Митч
2:0
60' Гол
Форнароли Бруно
62' Желтая карточка
Фентон Луис
64' Желтая карточка
Harrison Delbridge
90'+2
Второй тайм
86'
Мельбурн Сити делает замену. Форнароли Бруно уходит с поля, а Conor Metcalfe выходит на его замену.
82'
Веллингтон Феникс делает замену. Манди Пенья уходит с поля, а Руфер Алекс выходит на его замену.
80'
Мельбурн Сити делает замену. Lachlan Wales уходит с поля, а Гриффитс Ростин выходит на его замену.
74'
Веллингтон Феникс делает замену. Sarpreet Singh уходит с поля, а Копчински Михал выходит на его замену.
71'
Веллингтон Феникс делает замену. Эндрю Дуранте уходит с поля, а Max Burgess выходит на его замену.
Желтая карточка
64'
Harrison Delbridge получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Фентон Луис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
51'
Мельбурн Сити делает замену. Nathaniel Atkinson уходит с поля, а Видошич Дарио выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Николс Митч получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
47'
Беккас Кирин получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Де Лат Ричи бьет в цель!
Желтая карточка
8'
Sarpreet Singh получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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