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Стадион: ААМИ Парк
2:0
Второй тайм: 90+'
8' Желтая карточкаSarpeet Singh
1:0
9' ГолДе Лат Ричи
47' Желтая карточкаБеккас Кирин
47' Желтая карточкаНиколс Митч
2:0
60' ГолФорнароли Бруно
62' Желтая карточкаФентон Луис
64' Желтая карточкаHarrison Delbridge
|
9'
1:0
47'
47'
60'
2:0
62'
Состав команд
15
Беккас
Кирин
19
Дойл
Томас
16
Фентон
Луис
21
Кришна
Рой
Мельбурн Сити
- Основной состав
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 2 Де Лат Ричи Защитник
- 4 Harrison Delbridge Защитник
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 13 Nathaniel Atkinson Полузащитник
- 15 Беккас Кирин Полузащитник
- 8 Макгри Райли Полузащитник
- 19 Lachlan Wales Нападающий
- 23 Форнароли Бруно Нападающий
- 27 Беренге Флорен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Биригитти Марк Вратарь
- 25 Iacopo La Rocca Защитник
- 7 Гриффитс Ростин Полузащитник
- 10 Видошич Дарио Нападающий
- 34 Conor Metcalfe
- Главный тренер: Michael Valkanis
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 1 Курто Филип Вратарь
- 6 Dylan Fox Защитник
- 27 Тэйлор Стивен Защитник
- 22 Эндрю Дуранте Защитник
- 19 Дойл Томас Защитник
- 8 Николс Митч Полузащитник
- 4 Манди Пенья Полузащитник
- 16 Фентон Луис Полузащитник
- 18 Sarpeet Singh Полузащитник
- 11 David Williams III Полузащитник
- 21 Кришна Рой Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Сэил Оливер Вратарь
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 23 Max Burgess Полузащитник
- 15 Копчински Михал Полузащитник
- 5 Ryan Lowry
- Главный тренер: Des Buckingham
Предыдущие игры
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 02.11.2018 Мельбурн Сити 0:3 Сидней ЭЛ
- 27.10.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 20.10.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 19.09.2018 Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 29.08.2018 Мельбурн Сити 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 07.08.2018 Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити КФ
- 27.04.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 20.04.2018 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.04.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 07.04.2018 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 01.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.03.2018 Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.03.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 03.11.2018 Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 28.10.2018 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 21.10.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 07.08.2018 Бентлей Гринз 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 14.04.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 08.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 30.03.2018 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 25.03.2018 Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.03.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
- 14.04.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 18.02.2017 Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 27.11.2016 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 08.10.2016 Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 28.03.2016 Мельбурн Сити 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 26.02.2016 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 25.01.2016 Мельбурн Сити 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 26.08.2015 Мельбурн Сити 5:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА
- 03.05.2015 Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 12.04.2015 Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 12.04.2015 Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 14.02.2015 Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 14.02.2015 Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 16.03.2014 Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 16.02.2014 Веллингтон Феникс 0:5 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 27.12.2013 Мельбурн Сити 0:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 03.03.2013 Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 27.12.2012 Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Перт Глори
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Мельбурн Сити
|2:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|6.
|Веллингтон Феникс
|0:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|7.
|Мельбурн Виктори
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Брисбен Роар
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Второй тайм
86'
Мельбурн Сити делает замену. Форнароли Бруно уходит с поля, а Conor Metcalfe выходит на его замену.
82'
Веллингтон Феникс делает замену. Манди Пенья уходит с поля, а Руфер Алекс выходит на его замену.
80'
Мельбурн Сити делает замену. Lachlan Wales уходит с поля, а Гриффитс Ростин выходит на его замену.
74'
Веллингтон Феникс делает замену. Sarpreet Singh уходит с поля, а Копчински Михал выходит на его замену.
71'
Веллингтон Феникс делает замену. Эндрю Дуранте уходит с поля, а Max Burgess выходит на его замену.
64'
Harrison Delbridge получил желтую карточку от судьи
62'
Фентон Луис получил желтую карточку от судьи
60'
Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
51'
Мельбурн Сити делает замену. Nathaniel Atkinson уходит с поля, а Видошич Дарио выходит на его замену.
47'
Николс Митч получил желтую карточку от судьи
47'
Беккас Кирин получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
9'
Г О О О О Л - Де Лат Ричи бьет в цель!
8'
Sarpreet Singh получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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