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Стадион: Зрители: 13222
ПЕК Зволле
0:2
Второй тайм: 62'
Виллем II
0'
0:1
8' Гол
Данкерлёй Дамил
0:2
16' Гол
Фран Соль
55' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
62'
Второй тайм
60'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
59'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Матч возобновлен
59'
Паласиос Диего получил травму и заменен. МакГэрри Джеймс выходит на поле.
Травма, повреждение
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Паласиос Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.
Второй тайм начался
58'
Второй тайм начался
Свисток
58'
Матч прерван
Травма, повреждение
57'
Паласиос Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Удар от ворот произведет Виллем II
57'
Как он промахнулся? Бауй Уасим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
Плохо сыграл Льюис Фернандо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
ПЕК Зволле имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Желтая карточка
55'
Эхизибуэ Кингсли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
55'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле толкнул локтем оппонента. Это Льонч Поль заработал фол
54'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Удар от ворот произведет Виллем II
54'
ШАНС! Ван Дёйнен Майк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Плохо сыграл Майсснер Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
53'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
53'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
53'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
52'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Угловой
52'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
52'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
51'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
51'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
50'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
49'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
47'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
47'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
46'
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Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
Фол, нарушение
46'
Лам Томас наказан за толчок Майсснер Томас
Угловой
46'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
46'
Ван Крой Вито нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Плохо сыграл Хееркенс Фреек - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
43'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
43'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бауй Уасим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Афдияй Донис наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван Дёйнен Майк, и мяч снова в игре
42'
Опасность! Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
41'
Удар от ворот произведет Виллем II
41'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
41'
Фран Соль из команды Виллем II играет слишком грубо. Флемминг Зиан оказался на газоне.
40'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
39'
Удар от ворот произведет Виллем II
38'
ШАНС! Бауй Уасим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
37'
Ван Дёйнен Майк бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
37'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
37'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
36'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
35'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
34'
Хамер Густаво возвращается на поле.
Травма, повреждение
34'
Льюис Фернандо возвращается на поле.
34'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Льюис Фернандо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Хамер Густаво получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Хамер Густаво на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
33'
Льюис Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Паал Кеннет
32'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Паласиос Диего из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
31'
Паласиос Диего из команды Виллем II делает неудачный навес.
31'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
Травма, повреждение
31'
Ван Крой Вито возвращается на поле.
31'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Крой Вито получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Травма, повреждение
29'
Ван Крой Вито на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Паласиос Диего из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Анита Вурнон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
Офсайд
27'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле в офсайде
27'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
26'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Фран Соль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Лам Томас
23'
Удар от ворот произведет Виллем II
23'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
22'
Бауй Уасим нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Удар от ворот произведет Виллем II
20'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
ПЕК Зволле имеет хороший шанс забить.
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
19'
Льюис Фернандо наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Анита Вурнон
16'
Льюис Фернандо сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Фран Соль изменил счет на табло!
16'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает отличный кросс...
16'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
ПЕК Зволле начинает контратаку
Фол, нарушение
15'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Хееркенс Фреек оказался на газоне.
15'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Виллем II контролирует мяч.
14'
Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Удар от ворот произведет Виллем II
12'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
11'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Льонч Поль пострадал.
10'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
8'
Паласиос Диего сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
ГОООООЛ - Данкерлёй Дамил Виллем II забивает ударом головой
8'
Паласиос Диего из команды Виллем II делает отличный кросс...
8'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
8'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Виллем II контролирует мяч.
7'
Хорошую попытку сделал Ван Крой Вито. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
7'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
Угловой
6'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
6'
Паласиос Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
ПЕК Зволле имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
5'
Удар от ворот произведет Виллем II
5'
Флемминг Зиан не смог попасть в створ ударом издали
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
4'
Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе
4'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эхизибуэ Кингсли делает длинную передачу вперед
3'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
3'
Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
3'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
3'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
1'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
ПЕК Зволле контролирует мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Виллем II начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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