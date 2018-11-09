Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 13222
0:2
Второй тайм: 62'
0:1
8' ГолДанкерлёй Дамил
0:2
16' ГолФран Соль
55' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
Второй тайм
60'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
59'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
59'
Матч возобновлен
59'
Паласиос Диего получил травму и заменен. МакГэрри Джеймс выходит на поле.
58'
Ох, нехорошо это выглядит. Паласиос Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.
58'
Второй тайм начался
58'
Матч прерван
57'
Паласиос Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
57'
Как он промахнулся? Бауй Уасим имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
Плохо сыграл Льюис Фернандо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
55'
Эхизибуэ Кингсли совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
55'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле толкнул локтем оппонента. Это Льонч Поль заработал фол
54'
54'
54'
ШАНС! Ван Дёйнен Майк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Плохо сыграл Майсснер Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
53'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
53'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
53'
52'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
52'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
51'
51'
50'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
49'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
47'
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 13222 болельщиков
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Лам Томас наказан за толчок Майсснер Томас
46'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
46'
Ван Крой Вито нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
45'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
45'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
44'
Плохо сыграл Хееркенс Фреек - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
44'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
43'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бауй Уасим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Афдияй Донис наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван Дёйнен Майк, и мяч снова в игре
42'
Опасность! Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
41'
41'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Фран Соль из команды Виллем II играет слишком грубо. Флемминг Зиан оказался на газоне.
40'
Данкерлёй Дамил из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
40'
39'
39'
38'
ШАНС! Бауй Уасим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
38'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
37'
Ван Дёйнен Майк бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв
37'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
37'
36'
36'
Кроули Дэниэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
35'
Судья сигнализирует, что Хамер Густаво из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Льонч Поль
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
34'
Хамер Густаво возвращается на поле.
34'
Льюис Фернандо возвращается на поле.
34'
Матч возобновлен
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Льюис Фернандо получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Хамер Густаво получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Хамер Густаво на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Льюис Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Паал Кеннет
32'
Ван дер Харт Микки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Паласиос Диего из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
31'
Паласиос Диего из команды Виллем II делает неудачный навес.
31'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
31'
Ван Крой Вито возвращается на поле.
31'
31'
Матч возобновлен
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Крой Вито получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
29'
Ван Крой Вито на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
29'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Паласиос Диего из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
28'
Анита Вурнон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Судья сигнализирует, что Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Кроули Дэниэл
27'
Паал Кеннет из команды ПЕК Зволле в офсайде
27'
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
24'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
23'
Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
22'
Бауй Уасим нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
20'
Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
19'
Льюис Фернандо наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
18'
Судья сигнализирует, что Ван Крой Вито из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Анита Вурнон
16'
Льюис Фернандо сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Фран Соль изменил счет на табло!
16'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает отличный кросс...
16'
16'
16'
ПЕК Зволле начинает контратаку
15'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Хееркенс Фреек оказался на газоне.
15'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
14'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Виллем II контролирует мяч.
14'
13'
12'
12'
12'
Флемминг Зиан из команды ПЕК Зволле наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
12'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле опасно и грубо сыграл. Льонч Поль пострадал.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
8'
Паласиос Диего сделал результативную передачу.
8'
ГОООООЛ - Данкерлёй Дамил Виллем II забивает ударом головой
8'
Паласиос Диего из команды Виллем II делает отличный кросс...
8'
8'
Виллем II имеет хороший шанс забить.
8'
7'
Виллем II контролирует мяч.
7'
Хорошую попытку сделал Ван Крой Вито. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
7'
Ван Дёйнен Майк из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
6'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
6'
Паласиос Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
5'
5'
Флемминг Зиан не смог попасть в створ ударом издали
5'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
4'
4'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эхизибуэ Кингсли делает длинную передачу вперед
3'
3'
3'
Паласиос Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
3'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Виллем II начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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