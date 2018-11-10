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Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
2:0
Первый тайм: 24'
Брисбен Роар
0'
1:0
10' Гол
Риера Ориоль
16' Желтая карточка
Jacob Pepper
2:0
17' Гол
Риера Ориоль
21' Желтая карточка
Keanu Baccus
24'
Первый тайм
Желтая карточка
21'
Keanu Baccus получил желтую карточку от судьи
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
Желтая карточка
16'
Джекоб Пеппер получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Glen Willow Sporting Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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