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Стадион: Glen Willow Sporting Field
2:0
Первый тайм: 24'
1:0
10' ГолРиера Ориоль
16' Желтая карточкаJacob Pepper
2:0
17' ГолРиера Ориоль
21' Желтая карточкаKeanu Baccus
|
10'
1:0
16'
17'
2:0
21'
Состав команд
21
Tarek
Elrich
17
Keanu
Baccus
11
Bruce
Kamau
21
Jamie
Young
19
Jack
Hingert
17
Маккей
Мэтт
11
Ботеак
Эрик
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 4 Рисдон Джош Защитник
- 21 Tarek Elrich Защитник
- 5 Хэмилл Брендан Защитник
- 24 Raul Llorente Защитник
- 8 Jordan O'Doherty Полузащитник
- 17 Keanu Baccus Полузащитник
- 7 Nicholas Fitzgerald Полузащитник
- 10 Баумйоханн Александер Полузащитник
- 11 Bruce Kamau Полузащитник
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Нижич Дэниэл Вратарь
- 22 Махази Рашид Полузащитник
- 16 Jaushua Sotirio Полузащитник
- 49 Меджок Мэньиэл
- 13 Tass Mourdoukoutas
- Главный тренер: Попович Энтони
Брисбен Роар
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 19 Jack Hingert Защитник
- 8 Jacob Pepper Защитник
- 6 Пападопулос Авраам Защитник
- 24 Connor O'Toole Защитник
- 7 Кристенсен Томас Полузащитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 22 Миккельсен Тобиас Полузащитник
- 14 Alejandro Lopez IV Полузащитник
- 11 Ботеак Эрик Полузащитник
- 9 Таггарт Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Ингем Дэн Защитник
- 4 Daniel Bowles Защитник
- 33 Henrique VII
- 23 Dylan Wenzel-Halls
- 1 Brendan White
- Главный тренер: John Aloisi
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 03.11.2018 Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 27.10.2018 Сидней 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.10.2018 Перт Глори 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 06.10.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней КФ
- 19.09.2018 Мельбурн Сити 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 29.08.2018 Бонниригг Уайт Иглз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 07.08.2018 Элленик 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс КФ
- 15.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 07.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 31.03.2018 Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.03.2018 Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 03.11.2018 Перт Глори 2:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 28.10.2018 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 21.10.2018 Брисбен Роар 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 07.08.2018 Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити КФ
- 20.04.2018 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.04.2018 Перт Глори 2:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 07.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 31.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2018 Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.03.2018 Сидней 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 03.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 24.02.2018 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 23.01.2018 Брисбен Роар 2:3 Серес ЛЧА(
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Брисбен Роар: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 07.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 21.04.2017 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 28.01.2017 Брисбен Роар 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 23.12.2016 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 25.11.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 24.04.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Брисбен Роар Эй-Лига
- 04.03.2016 Брисбен Роар 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 05.12.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 08.10.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига
- 11.08.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Брисбен Роар Кубок ФФА
- 25.03.2015 Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 08.03.2015 Брисбен Роар 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 03.12.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 04.05.2014 Брисбен Роар 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 05.04.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 07.02.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 22.11.2013 Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 12.04.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Перт Глори
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|4.
|Мельбурн Сити
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|7.
|Мельбурн Виктори
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|9.
|Брисбен Роар
|0:2
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Первый тайм
21'
Keanu Baccus получил желтую карточку от судьи
17'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
16'
Джекоб Пеппер получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Glen Willow Sporting Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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