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Стадион: McDonald Jones Stadium
0:1
Первый тайм: 29'
0:1
20' ГолБроск Алекс
|
20'
0:1
Состав команд
8
Jair
I
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 1 Мосс Глен Вратарь
- 17 Георгиевски Даниэль Защитник
- 4 Nigel Boogaard Защитник
- 44 Топор-Стэнли Николай Защитник
- 22 Lachlan Jackson Защитник
- 5 Ben Kantarovski Полузащитник
- 6 Steven Ugarkovic Полузащитник
- 8 Jair I Полузащитник
- 10 Варгас Рональд Полузащитник
- 3 Jason Hoffman Полузащитник
- 7 Петратос Димитри Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Lewis Italiano Вратарь
- 13 Вуйица Иван Защитник
- 32 Angus Thurgate
- 16 Nicholas Cowburn
- 14 Kaine Sheppard
- Главный тренер: Mark Jones
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 23 Грант Риан Защитник
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 5 Ван дер Линден Йоп Защитник
- 7 Майкл Зулло Защитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 14 Броск Алекс Нападающий
- 9 Ле Фондре Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Цисак Алекс Вратарь
- 2 Калвер Аарон Защитник
- 11 Да Силва Даниэль Полузащитник
- 21 Локолингой Чарльз Нападающий
- 24 Cameron Devlin
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 03.11.2018 Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 26.10.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 21.10.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 29.08.2018 Мельбурн Сити 1:0 Ньюкасл Джетс КФ
- 07.08.2018 Голд-Кост Найтс 0:1 Ньюкасл Джетс КФ
- 05.05.2018 Ньюкасл Джетс 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 27.04.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 14.04.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:8 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 06.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 01.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.03.2018 Аделаида Юнайтед 5:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 17.03.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
- 24.02.2018 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
Сидней (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 02.11.2018 Мельбурн Сити 0:3 Сидней ЭЛ
- 30.10.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней КФ
- 27.10.2018 Сидней 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 19.10.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней ЭЛ
- 06.10.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней КФ
- 19.09.2018 Эйвондэйл Хейтс 2:4 Сидней КФ
- 21.08.2018 Кейрнс 1:2 Сидней КФ
- 01.08.2018 Рокдейл Сити Санс 2:4 Сидней КФ
- 28.04.2018 Сидней 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.04.2018 Сидней 0:0 Шанхай Шэньхуа ЛЧА
- 13.04.2018 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.04.2018 Сидней 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 03.04.2018 Сувон Блюуингз 1:4 Сидней ЛЧА
- 29.03.2018 Перт Глори 2:3 Сидней ЭЛ
- 24.03.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней ЭЛ
- 17.03.2018 Сидней 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.03.2018 Касима Антлерс 1:1 Сидней ЛЧА
- 07.03.2018 Сидней 0:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Сидней: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней Эй-Лига
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 04.12.2016 Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига
- 29.10.2016 Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига
- 09.01.2016 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 04.12.2015 Сидней 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 17.10.2015 Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига
- 17.04.2015 Ньюкасл Джетс 3:4 Сидней Эй-Лига
- 06.03.2015 Ньюкасл Джетс 0:1 Сидней Эй-Лига
- 03.01.2015 Сидней 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 22.02.2014 Ньюкасл Джетс 0:2 Сидней Эй-Лига
- 30.11.2013 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 11.10.2013 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 02.02.2013 Ньюкасл Джетс 2:2 Сидней Эй-Лига
- 22.12.2012 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней Эй-Лига
- 13.10.2012 Сидней 2:3 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 06.02.2012 Сидней 2:5 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 18.12.2011 Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Перт Глори
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Мельбурн Сити
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|6.
|Веллингтон Феникс
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|7.
|Мельбурн Виктори
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Брисбен Роар
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|10.
|Ньюкасл Джетс
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
Первый тайм
20'
Г О О О О Л - Броск Алекс бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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