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Стадион:
Ньюкасл Джетс
0:1
Первый тайм: 29'
Сидней
0'
0:1
20' Гол
Броск Алекс
29'
Первый тайм
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Броск Алекс бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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