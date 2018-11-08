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Балтика
 
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Томь
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Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Томь

До начала игры, которая состоится 10.11.2018, осталось 1 день 17 часов 34 минуты.
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:
Прогнозы на матч Балтика - Томь
Балтика
36.5% (31)
Ничья:
29.4% (25)
Томь
34.1% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
23.5% (20)
Томь:
18.8% (16)
Балтика:
16.5% (14)
Балтика:
15.3% (13)
Томь:
10.6% (9)
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