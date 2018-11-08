Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Томь

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Балтика (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 04.11.2018 Тамбов 2:0 Балтика ФПД
- 28.10.2018 Балтика 1:0 Мордовия ФПД
- 24.10.2018 СКА-Хабаровск 1:1 Балтика ФПД
- 20.10.2018 Балтика 1:4 Краснодар-2 ФПД
- 13.10.2018 Армавир 2:2 Балтика ФПД
- 06.10.2018 Балтика 1:2 Нижний Новгород ФПД
- 30.09.2018 Сибирь 2:1 Балтика ФПД
- 26.09.2018 Балтика 2:3 Локомотив Москва К
- 23.09.2018 Зенит-2 0:1 Балтика ФПД
- 19.09.2018 Балтика 1:1 Ротор ФПД
- 15.09.2018 Химки 3:3 Балтика ФПД
- 08.09.2018 Балтика 0:2 Факел ФПД
- 01.09.2018 Спартак-2 2:1 Балтика ФПД
- 26.08.2018 Балтика 1:0 Шинник ФПД
- 22.08.2018 Знамя Труда 0:1 Балтика К
- 18.08.2018 Авангард Курск 0:2 Балтика ФПД
- 12.08.2018 Балтика 2:2 Сочи ФПД
- 08.08.2018 Томь 1:1 Балтика ФПД
- 04.08.2018 Луч 0:0 Балтика ФПД
- 29.07.2018 Чертаново 3:1 Балтика ФПД
Томь (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 04.11.2018 Томь 2:0 Химки ФПД
- 28.10.2018 Спартак-2 1:1 Томь ФПД
- 24.10.2018 Томь 2:0 Шинник ФПД
- 20.10.2018 Авангард Курск 0:0 Томь ФПД
- 13.10.2018 Томь 1:0 Сочи ФПД
- 06.10.2018 Томь 1:1 Сибирь ФПД
- 30.09.2018 Луч 2:2 Томь ФПД
- 23.09.2018 Томь 3:1 Чертаново ФПД
- 19.09.2018 Тамбов 3:0 Томь ФПД
- 15.09.2018 Томь 1:0 Тюмень ФПД
- 08.09.2018 Мордовия 0:1 Томь ФПД
- 01.09.2018 Томь 4:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.08.2018 Краснодар-2 1:1 Томь ФПД
- 22.08.2018 Динамо Барнаул 0:0 Томь К
- 18.08.2018 Томь 3:0 Армавир ФПД
- 12.08.2018 Томь 0:1 Нижний Новгород ФПД
- 08.08.2018 Томь 1:1 Балтика ФПД
- 04.08.2018 Томь 1:0 Зенит-2 ФПД
- 29.07.2018 Томь 2:0 Ротор ФПД
- 22.07.2018 Химки 0:1 Томь ФПД
Последние игры между собой
Балтика: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Томь: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
- 08.08.2018 Томь 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
- 15.04.2018 Томь 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
- 24.09.2017 Балтика 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 10.05.2016 Балтика 0:3 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 25.10.2015 Томь 2:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
- 03.05.2015 Томь 0:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
- 11.10.2014 Балтика 1:2 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 12.11.2012 Балтика 1:3 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 06.08.2012 Томь 2:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тамбов
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|36 - 17
|44
|2.
|Томь
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|29 - 12
|42
|3.
|Авангард Курск
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|26 - 20
|36
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|27 - 21
|32
|5.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|20 - 15
|32
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|30 - 26
|32
|7.
|Чертаново
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|36 - 32
|29
|8.
|Мордовия
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 23
|29
|9.
|Сочи
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|33 - 25
|28
|10.
|Шинник
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|20 - 19
|28
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|20
|5
|11
|4
|24 - 23
|26
|12.
|Луч
|Заявка
|20
|5
|10
|5
|15 - 13
|25
|13.
|Химки
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 34
|24
|14.
|Ротор
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|17 - 20
|24
|15.
|Факел
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|22 - 23
|23
|16.
|Тюмень
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|18 - 24
|22
|17.
|Балтика
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|22 - 33
|19
|18.
|Армавир
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|21 - 34
|18
|19.
|Сибирь
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|15 - 29
|15
|20.
|Зенит-2
|Заявка
|20
|1
|5
|14
|12 - 32
|8
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Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - ТомьДо начала игры, которая состоится 10.11.2018, осталось 1 день 17 часов 34 минуты.
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Прогнозы на матч Балтика - Томь
Балтика
36.5% (31)
Ничья:
29.4% (25)
Томь
34.1% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
23.5% (20)
1:2 Томь:
18.8% (16)
1:0 Балтика:
16.5% (14)
2:1 Балтика:
15.3% (13)
0:1 Томь:
10.6% (9)
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