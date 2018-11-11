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Стадион:
Маттерсбург
0:0
Второй тайм: 59'
Хартберг
0'
6' Желтая карточка
Thorsten Mahrer
37' Желтая карточка
Christian Ilic
59'
Второй тайм
46'
Хартберг делает замену. Zakaria Sanogo уходит с поля, а Тадич Дарио выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Christian Ilic получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
6'
Thorsten Mahrer получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pappelstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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