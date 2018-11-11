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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Паппельштадион
0:0
Второй тайм: 59'
6' Желтая карточкаThorsten Mahrer
37' Желтая карточкаChristian Ilic
|
37'
Состав команд
10
Jano
17
Rene
Renner
19
Пушич
Мартин
Маттерсбург 3-5-2
- Основной состав
- 1 Кустер Маркус Вратарь
- 31 Thorsten Mahrer Защитник
- 6 Philipp Erhardt Защитник
- 5 Ортис Сесар Защитник
- 8 Alois Holler Полузащитник
- 10 Jano Полузащитник
- 11 Грубер Андреас Полузащитник
- 21 Саломон Патрик Полузащитник
- 17 Rene Renner Полузащитник
- 9 Квасина Марко Нападающий
- 19 Пушич Мартин Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Лергер Михель Защитник
- 4 Nedejko Malic Защитник
- 23 Julius Ertlhaler Полузащитник
- 29 Daniel Kerschbaumer Полузащитник
- 27 Прозеник Филипп Нападающий
- 7 Бетанкор Хефте Нападающий
- 22 Manuel Salaba
- Главный тренер: Шмидт Клаус
Хартберг 4-3-3
- Основной состав
- 1 Rene Swete Вратарь
- 19 Блауэнштайнер Микаэль Защитник
- 31 Thomas Rotter Защитник
- 22 Philipp Siegl Защитник
- 16 Christian Ilic Защитник
- 5 Florian Sittsam Полузащитник
- 6 Ivan Ljubic Полузащитник
- 8 Christoph Kroepfl Полузащитник
- 27 Zakaria Sanogo Нападающий
- 9 Реп Райко Нападающий
- 14 Florian Flecker Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Raphael Sallinger Вратарь
- 23 Кайнц Тобиас Защитник
- 24 Тадич Дарио Нападающий
- 25 Kresimir Kovacevic
- 28 Juergen Heil
- 18 Daniel Geissler III
- 20 Sebastian Mann
- Главный тренер: Markus Schopp
Предыдущие игры
Маттерсбург (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 04.11.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Маттерсбург Б
- 27.10.2018 Маттерсбург 1:1 Альтах Б
- 21.10.2018 Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Б
- 07.10.2018 Рапид Вена 1:0 Маттерсбург Б
- 30.09.2018 Маттерсбург 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 26.09.2018 Маттерсбург 1:1 Рапид Вена К
- 22.09.2018 Штурм 1:2 Маттерсбург Б
- 16.09.2018 Маттерсбург 1:3 ЛАСК Б
- 06.09.2018 Маттерсбург 3:0 Халадаш ТМК
- 01.09.2018 Аустрия Вена 2:1 Маттерсбург Б
- 26.08.2018 Адмира 0:0 Маттерсбург Б
- 18.08.2018 Маттерсбург 0:6 Вольфсбергер Б
- 11.08.2018 Хартберг 4:2 Маттерсбург Б
- 04.08.2018 Маттерсбург 0:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 28.07.2018 Альтах 2:3 Маттерсбург Б
- 20.07.2018 Аллерхайлинген 1:3 Маттерсбург К
- 13.07.2018 Маттерсбург 3:1 Капфенберг ТМК
- 06.07.2018 Маттерсбург 2:3 Зноймо ТМК
- 03.07.2018 Маттерсбург 2:1 Дьёрмот ТМК
- 29.06.2018 Маттерсбург 3:1 Злате Моравце ТМК
Хартберг (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 03.11.2018 Адмира 2:3 Хартберг Б
- 30.10.2018 Хартберг 4:3 Ваккер Инсбрук К
- 27.10.2018 Хартберг 2:0 Штурм Б
- 20.10.2018 Хартберг 3:0 Рапид Вена Б
- 06.10.2018 Вольфсбергер 3:4 Хартберг Б
- 30.09.2018 Хартберг 0:1 Аустрия Вена Б
- 25.09.2018 Хартберг 3:0 Ваттенс К
- 22.09.2018 Санкт-Пёльтен 3:0 Хартберг Б
- 15.09.2018 Хартберг 2:1 Альтах Б
- 01.09.2018 Ваккер Инсбрук 2:1 Хартберг Б
- 26.08.2018 Хартберг 0:1 ЛАСК Б
- 18.08.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Хартберг Б
- 11.08.2018 Хартберг 4:2 Маттерсбург Б
- 05.08.2018 Хартберг 0:1 Адмира Б
- 01.08.2018 Хартберг 2:1 Аль-Кадисия ТМК
- 28.07.2018 Штурм 3:2 Хартберг Б
- 20.07.2018 Грёдиг 1:3 Хартберг К
- 14.07.2018 Хартберг 3:2 Бад Глайхенберг ТМК
- 14.07.2018 Хартберг 3:3 Вайц ТМК
- 07.07.2018 Эбрайхсдорф 1:3 Хартберг ТМК
Последние игры между собой
Маттерсбург: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Хартберг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
- 11.08.2018 Хартберг 4:2 Маттерсбург Бундеслига
- 27.02.2018 Маттерсбург 4:1 Хартберг Кубок
- 23.06.2017 Хартберг 2:1 Маттерсбург Товарищеские матчи. Клубы
- 28.06.2016 Хартберг 1:0 Маттерсбург Товарищеские матчи. Клубы
- 24.04.2015 Хартберг 2:4 Маттерсбург Эрсте Лига
- 27.02.2015 Маттерсбург 2:0 Хартберг Эрсте Лига
- 26.09.2014 Маттерсбург 1:0 Хартберг Эрсте Лига
- 01.08.2014 Хартберг 0:4 Маттерсбург Эрсте Лига
- 29.04.2014 Хартберг 0:0 Маттерсбург Эрсте Лига
- 14.03.2014 Маттерсбург 2:2 Хартберг Эрсте Лига
- 08.11.2013 Хартберг 1:3 Маттерсбург Эрсте Лига
- 30.08.2013 Маттерсбург 4:4 Хартберг Эрсте Лига
- 07.09.2012 Хартберг 1:4 Маттерсбург Международные матчи (клубы)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|11
|2
|0
|32 - 13
|35
|2.
|ЛАСК
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|3.
|Санкт-Пёльтен
|14
|6
|5
|3
|18 - 12
|23
|4.
|Вольфсбергер
|1:1
|14
|6
|4
|4
|24 - 19
|22
|5.
|Хартберг
|0:0
|14
|6
|1
|7
|21 - 21
|19
|6.
|Аустрия Вена
|13
|5
|3
|5
|13 - 14
|18
|7.
|Рапид Вена
|1:1
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|8.
|Штурм
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|9.
|Ваккер Инсбрук
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|10.
|Маттерсбург
|0:0
|14
|4
|3
|7
|15 - 25
|15
|11.
|Альтах
|14
|2
|5
|7
|19 - 22
|11
|12.
|Адмира
|14
|2
|3
|9
|12 - 29
|9
Второй тайм
46'
Хартберг делает замену. Zakaria Sanogo уходит с поля, а Тадич Дарио выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Christian Ilic получил желтую карточку от судьи
6'
Thorsten Mahrer получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pappelstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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