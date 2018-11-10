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Стадион: Тиволи Ной
1:0
Конец матча
19' Желтая карточкаФрайтаг Кристоф
1:0
39' ГолДедич Златко
73' Желтая карточкаДедич Златко
89' Желтая карточкаГатт Джошуа
|
19'
39'
1:0
73'
89'
Состав команд
13
Маак
Маттиас
30
Дьенг
Шейку
29
Ilkay
Durmus
19
Карич
Эмир
22
Нутц
Штефан
Ваккер Инсбрук 3-4-3
- Основной состав
- 1 Christopher Knett Вратарь
- 50 Маранда Мануэль Защитник
- 13 Маак Маттиас Защитник
- 18 Stefan Meusburger Защитник
- 14 Lukas Hupfauf Полузащитник
- 16 Фрайтаг Кристоф Полузащитник
- 11 Харрер Мартин Полузащитник
- 27 Albert Vallci Полузащитник
- 30 Дьенг Шейку Нападающий
- 9 Дедич Златко Нападающий
- 29 Ilkay Durmus Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Hidajet Hankic Вратарь
- 20 Баумгартнер Доминик Защитник
- 17 Шимпельсбергер Михаэль Защитник
- 19 Florian Buchacher Полузащитник
- 10 Stefan Rakowitz Полузащитник
- 6 Bryan Henning Полузащитник
- 7 Patrik Eler Нападающий
- Главный тренер: Даксбахер Карл
Альтах 5-3-2
- Основной состав
- 1 Кобрас Мартин Вратарь
- 9 Гебауэр Кристиан Защитник
- 4 Samuel Gouet Защитник
- 21 Писингер Симон Защитник
- 32 Felix Luckender Защитник
- 19 Карич Эмир Защитник
- 30 Manfred Fischer Полузащитник
- 17 Мюллер Валентино Полузащитник
- 22 Нутц Штефан Полузащитник
- 10 Добрас Кристиан Нападающий
- 8 Грбич Адриан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Луксе Андреас Вратарь
- 7 Линхарт Андреас Защитник
- 28 Прокопич Борис Полузащитник
- 11 Майлингер Марко Полузащитник
- 2 Гатт Джошуа Нападающий
- 15 Губари Шерко Нападающий
- 14 Brian Mwila
- Главный тренер: Werner Grabherr
Предыдущие игры
Ваккер Инсбрук (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 03.11.2018 Штурм 1:1 Ваккер Инсбрук Б
- 30.10.2018 Хартберг 4:3 Ваккер Инсбрук К
- 27.10.2018 Ваккер Инсбрук 0:0 Аустрия Вена Б
- 20.10.2018 Ред Булл Зальцбург 1:1 Ваккер Инсбрук Б
- 07.10.2018 Ваккер Инсбрук 1:0 ЛАСК Б
- 30.09.2018 Маттерсбург 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 26.09.2018 Нойзидль-ам-Зе-1919 1:3 Ваккер Инсбрук К
- 23.09.2018 Ваккер Инсбрук 1:3 Адмира Б
- 16.09.2018 Вольфсбергер 3:1 Ваккер Инсбрук Б
- 01.09.2018 Ваккер Инсбрук 2:1 Хартберг Б
- 26.08.2018 Рапид Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 18.08.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 11.08.2018 Альтах 1:2 Ваккер Инсбрук Б
- 04.08.2018 Ваккер Инсбрук 2:3 Штурм Б
- 27.07.2018 Аустрия Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 21.07.2018 Тим Венер Линьен 2:3 Ваккер Инсбрук К
- 14.07.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Ингольштадт ТМК
- 10.07.2018 Ваккер Инсбрук 0:2 Виктория Пльзень ТМК
- 06.07.2018 Базель 2:0 Ваккер Инсбрук ТМК
- 29.06.2018 Ваккер Инсбрук 1:0 В-Варен Нагасаки ТМК
Альтах (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 04.11.2018 Альтах 2:2 Рапид Вена Б
- 31.10.2018 Альтах 0:3 ЛАСК К
- 27.10.2018 Маттерсбург 1:1 Альтах Б
- 20.10.2018 ЛАСК 1:1 Альтах Б
- 06.10.2018 Альтах 2:0 Аустрия Вена Б
- 29.09.2018 Адмира 2:4 Альтах Б
- 25.09.2018 Леобендорф 1:2 Альтах К
- 22.09.2018 Альтах 0:1 Вольфсбергер Б
- 15.09.2018 Хартберг 2:1 Альтах Б
- 01.09.2018 Альтах 1:2 Санкт-Пёльтен Б
- 25.08.2018 Альтах 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 19.08.2018 Штурм 1:1 Альтах Б
- 11.08.2018 Альтах 1:2 Ваккер Инсбрук Б
- 04.08.2018 Рапид Вена 1:1 Альтах Б
- 28.07.2018 Альтах 2:3 Маттерсбург Б
- 22.07.2018 Парндорф 0:3 Альтах К
- 14.07.2018 Альтах 2:2 Грасcхоппер ТМК
- 06.07.2018 Альтах 2:1 Ваттенс ТМК
- 01.07.2018 Хайденхайм 1:1 Альтах ТМК
- 27.06.2018 Янг Бойз 3:2 Альтах ТМК
Последние игры между собой
Ваккер Инсбрук: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Альтах: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
- 11.08.2018 Альтах 1:2 Ваккер Инсбрук Бундеслига
- 04.02.2017 Альтах 1:1 Ваккер Инсбрук Товарищеские матчи. Клубы
- 23.01.2015 Альтах 5:2 Ваккер Инсбрук Товарищеские матчи. Клубы
- 07.10.2011 Ваккер Инсбрук 4:3 Альтах Товарищеские матчи. Сборные
- 31.01.2009 Ваккер Инсбрук 2:1 Альтах Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|11
|2
|0
|32 - 13
|35
|2.
|ЛАСК
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|3.
|Санкт-Пёльтен
|14
|6
|5
|3
|18 - 12
|23
|4.
|Вольфсбергер
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|5.
|Хартберг
|13
|6
|0
|7
|21 - 21
|18
|6.
|Аустрия Вена
|13
|5
|3
|5
|13 - 14
|18
|7.
|Рапид Вена
|13
|4
|4
|5
|14 - 15
|16
|8.
|Штурм
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|9.
|Ваккер Инсбрук
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|10.
|Маттерсбург
|13
|4
|2
|7
|15 - 25
|14
|11.
|Альтах
|14
|2
|5
|7
|19 - 22
|11
|12.
|Адмира
|14
|2
|3
|9
|12 - 29
|9
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ваккер Инсбрук делает замену. Дьенг Шейку уходит с поля, а Баумгартнер Доминик выходит на его замену.
89'
Гатт Джошуа получил желтую карточку от судьи
85'
Ваккер Инсбрук делает замену. Ilkay Durmus уходит с поля, а Штефан Раковиц выходит на его замену.
79'
Альтах делает замену. Мюллер Валентино уходит с поля, а Губари Шерко выходит на его замену.
73'
Дедич Златко получил желтую карточку от судьи
54'
Альтах делает замену. Добрас Кристиан уходит с поля, а Brian Mwila выходит на его замену.
54'
Альтах делает замену. Грбич Адриан уходит с поля, а Гатт Джошуа выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Г О О О О Л - Дедич Златко бьет в цель!
19'
Фрайтаг Кристоф получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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