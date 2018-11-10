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Стадион:
Ваккер Инсбрук
1:0
Конец матча
Альтах
0'
19' Желтая карточка
Фрайтаг Кристоф
1:0
39' Гол
Дедич Златко
73' Желтая карточка
Дедич Златко
89' Желтая карточка
Гатт Джошуа
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ваккер Инсбрук делает замену. Дьенг Шейку уходит с поля, а Баумгартнер Доминик выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Гатт Джошуа получил желтую карточку от судьи
85'
Ваккер Инсбрук делает замену. Ilkay Durmus уходит с поля, а Штефан Раковиц выходит на его замену.
79'
Альтах делает замену. Мюллер Валентино уходит с поля, а Губари Шерко выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Дедич Златко получил желтую карточку от судьи
54'
Альтах делает замену. Добрас Кристиан уходит с поля, а Brian Mwila выходит на его замену.
54'
Альтах делает замену. Грбич Адриан уходит с поля, а Гатт Джошуа выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Дедич Златко бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Фрайтаг Кристоф получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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