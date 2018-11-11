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Стадион: Лавантталь Арена
1:1
Второй тайм: 58'
0:1
37' ГолМург Томас
45' Желтая карточкаЛиндль Михаэль
1:1
46' ГолОргилль Девер
|
37'
0:1
45'
46'
1:1
Состав команд
15
Рнич
Неманья
Вольфсбергер 4-4-2
- Основной состав
- 31 Кофлер Александр Вратарь
- 27 Michael Novak Защитник
- 26 Золльбауэр Михаэль Защитник
- 15 Рнич Неманья Защитник
- 7 Шмиц Лукаш Защитник
- 24 Верницниг Кристофер Полузащитник
- 10 Линдль Михаэль Полузащитник
- 16 Марио Лейтгеб Полузащитник
- 8 Рицмайер Марсель Полузащитник
- 12 Оргилль Девер Нападающий
- 34 Шмербок Марк-Андре Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Добник Кристиан Вратарь
- 4 Manfred Gollner Защитник
- 29 Нутц Джеральд Полузащитник
- 19 Sven Sprangler Полузащитник
- 9 Bernd Gschweidl Нападающий
- 11 Йованович Саша Нападающий
- 47 Ahogrenashinme Kigbu
- Главный тренер: Илзер Кристиан
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 19 Поцманн Марвин Защитник
- 3 Мюлдюр Мерт Защитник
- 17 Дибон Кристофер Защитник
- 5 Болинголи-Мбомбо Боли Защитник
- 39 Любичич Деян Полузащитник
- 8 Шваб Штефан Полузащитник
- 10 Мург Томас Полузащитник
- 28 Кнасмюлльнер Кристоф Полузащитник
- 97 Иван Андрей Полузащитник
- 22 Павлович Андрия Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 4 Барац Матео Защитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 15 Мартич Мануэль Полузащитник
- 7 Шаберсбергер Филипп Полузащитник
- 29 Алар Дени Нападающий
- 47 Leo Greiml
- Главный тренер: Dietmar Kuehbauer
Предыдущие игры
Вольфсбергер (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 04.11.2018 Аустрия Вена 2:3 Вольфсбергер Б
- 31.10.2018 Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена К
- 28.10.2018 Вольфсбергер 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 21.10.2018 Адмира 0:0 Вольфсбергер Б
- 06.10.2018 Вольфсбергер 3:4 Хартберг Б
- 29.09.2018 Вольфсбергер 1:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 25.09.2018 Вольфсбергер 4:0 Аустрия Клагенфурт К
- 22.09.2018 Альтах 0:1 Вольфсбергер Б
- 16.09.2018 Вольфсбергер 3:1 Ваккер Инсбрук Б
- 08.09.2018 Капфенберг 1:2 Вольфсбергер ТМК
- 02.09.2018 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 25.08.2018 Вольфсбергер 1:1 Штурм Б
- 18.08.2018 Маттерсбург 0:6 Вольфсбергер Б
- 12.08.2018 Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Б
- 05.08.2018 Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена Б
- 01.08.2018 Вольфсбергер 3:2 Ганновер 96 ТМК
- 29.07.2018 Санкт-Пёльтен 4:3 Вольфсбергер Б
- 24.07.2018 Вольфсбергер 0:2 Удинезе ТМК
- 21.07.2018 Юнион Гюртен 1:2 Вольфсбергер К
- 13.07.2018 Вольфсбергер 0:0 Локомотив Москва ТМК
Рапид Вена (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 08.11.2018 Рапид Вена 0:0 Вильярреал ЛЕ
- 04.11.2018 Альтах 2:2 Рапид Вена Б
- 31.10.2018 Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена К
- 28.10.2018 Рапид Вена 2:0 Адмира Б
- 25.10.2018 Вильярреал 5:0 Рапид Вена ЛЕ
- 20.10.2018 Хартберг 3:0 Рапид Вена Б
- 12.10.2018 Хорн 0:1 Рапид Вена ТМК
- 07.10.2018 Рапид Вена 1:0 Маттерсбург Б
- 04.10.2018 Глазго Рейнджерс 3:1 Рапид Вена ЛЕ
- 29.09.2018 Рапид Вена 0:2 Санкт-Пёльтен Б
- 26.09.2018 Маттерсбург 1:1 Рапид Вена К
- 23.09.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена Б
- 20.09.2018 Рапид Вена 2:0 Спартак Москва ЛЕ
- 16.09.2018 Рапид Вена 0:1 Аустрия Вена Б
- 02.09.2018 Штурм 1:1 Рапид Вена Б
- 30.08.2018 Стяуа 2:1 Рапид Вена ЛЕ
- 26.08.2018 Рапид Вена 2:1 Ваккер Инсбрук Б
- 23.08.2018 Рапид Вена 3:1 Стяуа ЛЕ
- 19.08.2018 ЛАСК 2:1 Рапид Вена Б
- 16.08.2018 Рапид Вена 4:0 Слован Братислава ЛЕ
Последние игры между собой
Вольфсбергер: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Рапид Вена: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 31.10.2018 Вольфсбергер 0:3 Рапид Вена Кубок
- 12.08.2018 Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 27.05.2018 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига
- 17.03.2018 Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 02.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига
- 23.09.2017 Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Бундеслига
- 06.05.2017 Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 25.02.2017 Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 06.11.2016 Рапид Вена 0:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 21.08.2016 Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 09.04.2016 Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига
- 06.02.2016 Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 18.10.2015 Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 09.08.2015 Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 31.05.2015 Вольфсбергер 0:5 Рапид Вена Бундеслига
- 07.04.2015 Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Кубок ОеФБ Самсунг
- 04.04.2015 Рапид Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 07.12.2014 Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 20.09.2014 Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 22.03.2014 Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|11
|2
|0
|32 - 13
|35
|2.
|ЛАСК
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|3.
|Санкт-Пёльтен
|14
|6
|5
|3
|18 - 12
|23
|4.
|Вольфсбергер
|1:1
|14
|6
|4
|4
|24 - 19
|22
|5.
|Хартберг
|0:0
|14
|6
|1
|7
|21 - 21
|19
|6.
|Аустрия Вена
|13
|5
|3
|5
|13 - 14
|18
|7.
|Рапид Вена
|1:1
|14
|4
|5
|5
|15 - 16
|17
|8.
|Штурм
|14
|3
|7
|4
|16 - 19
|16
|9.
|Ваккер Инсбрук
|14
|4
|3
|7
|15 - 21
|15
|10.
|Маттерсбург
|0:0
|14
|4
|3
|7
|15 - 25
|15
|11.
|Альтах
|14
|2
|5
|7
|19 - 22
|11
|12.
|Адмира
|14
|2
|3
|9
|12 - 29
|9
Второй тайм
46'
Г О О О О Л - Оргилль Девер бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Линдль Михаэль получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
27'
Рапид Вена делает замену. Иван Андрей уходит с поля, а Бериша Ветон выходит на его замену.
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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