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Стадион:
Вольфсбергер
1:1
Второй тайм: 58'
Рапид Вена
0'
0:1
37' Гол
Мург Томас
45' Желтая карточка
Линдль Михаэль
1:1
46' Гол
Оргилль Девер
58'
Второй тайм
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Оргилль Девер бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Линдль Михаэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
27'
Рапид Вена делает замену. Иван Андрей уходит с поля, а Бериша Ветон выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 5 Чехия 2 РОССИЯ
0 Андерсон Кевин 0 Тим Доминик
Позже Бразилия. Гонка
Позже 0 Федерер Роджер 0 Нисикори Кеи
Позже 0 Зверев Александр 0 Чилич Марин
Позже 0 Джокович Новак 0 Изнер Джон


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