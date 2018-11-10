Стадион: Эсприт-Арена Зрители: 38000
27' Желтая карточкаМиттельштедт Максимилиан
41' Вторая желтая карточкаМиттельштедт Максимилиан
1:0
50' ГолУсами Такаси
2:0
63' ГолХеннингс Роувен
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Второй тайм
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
Дарида Владимир нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Герта начинает контратаку
80'
Караман Кенан нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Плохо сыграл Зельке Дейви - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
Усами Такаси из команды Фортуна подал угловой слева.
79'
Ярстейн Руне отбил мяч на угловой после удара Караман Кенан из штрафной площади.
78'
77'
77'
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
74'
Майер Арне задерживает мяч рукой
74'
Майер Арне из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
74'
ШАНС! Хеннингс Роувен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
74'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
72'
Назначен штрафной. Пострадал Люккассен Деррик, его свалил Штёгер Кевин.
72'
72'
71'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
71'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой справа.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Ярстейн Руне отбил мяч на угловой после удара Усами Такаси из штрафной площади.
70'
Штёгер Кевин делает длинную передачу вперед
70'
69'
Караман Кенан из команды Фортуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 38000 болельщиков
69'
Тактическая замена. Лукебакио Доди уходит с поля и его заменяет Караман Кенан
68'
68'
68'
Торунарига Джордан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Бормут Робин наказан за толчок Торунарига Джордан
66'
66'
Зельке Дейви наказан за толчок Бодзек Адам
65'
65'
Как он промахнулся? Хеннингс Роувен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
65'
Циммер Жан из команды Фортуна делает навес прямо в штрафную.
65'
Лукебакио Доди из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
64'
64'
Отличный командный гол!
63'
Циммерман Маттиас сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Хеннингс Роувен из команды Фортуна забил гол! Легко это для такого игрока, как Хеннингс Роувен
63'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна делает навес прямо в штрафную.
63'
Циммер Жан из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Усами Такаси из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Лазаро Валентино решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
61'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
59'
Назначен штрафной. Пострадал Гисельман Нико, его свалил Лазаро Валентино.
59'
58'
57'
57'
57'
Герта делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
57'
Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
55'
Судья сигнализирует, что Дарида Владимир из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хеннингс Роувен
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
Хеннингс Роувен не смог попасть в створ ударом издали
55'
Циммер Жан из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Фортуна начинает контратаку
55'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Торунарига Джордан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Бодзек Адам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Отличные скиллы показывает Гисельман Нико, обводя своих соперников
53'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Герта поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
52'
51'
Отличный гол забил Усами Такаси
50'
Гисельман Нико сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Усами Такаси изменил счет на табло!
50'
50'
Игра в одни ворота сейчас. Фортуна доминирует и владеет мячом
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
49'
Усами Такаси из команды Фортуна отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
48'
Штёгер Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Лукебакио Доди из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна делает передачу одноклубнику.
48'
48'
47'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
46'
46'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
46'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Торунарига Джордан
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Дилросун Джавайро из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
45'
Шанс! Лукебакио Доди из команды Фортуна пробил головой, но мимо
45'
Усами Такаси из команды Фортуна делает отличный кросс...
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
45'
44'
44'
Усами Такаси не смог попасть в створ ударом издали
43'
Лазаро Валентино пробует нанести удар издали, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
43'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лазаро Валентино и Ибишевич Ведад из команды Герта.
42'
41'
КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Миттельштедт Максимилиан получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
41'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта толкнул локтем оппонента. Это Циммер Жан заработал фол
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
40'
40'
Бодзек Адам нарушает правила. Дуда Ондрей пострадал
39'
39'
Шанс! Калу Саломон из команды Герта пробил головой, но мимо
39'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
39'
Лазаро Валентино из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Лукебакио Доди пробует нанести удар издали, но Ярстейн Руне держит все под контролем
37'
Лукебакио Доди из команды Фортуна идет с мячом вперед на обострение...
37'
37'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой слева.
36'
Рензинг Михаэль отбил мяч на угловой после удара Дарида Владимир из штрафной площади.
36'
Дуда Ондрей из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Отличные скиллы показывает Дуда Ондрей, обводя своих соперников
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
35'
Дарида Владимир наказан за толчок Усами Такаси
35'
Хеннингс Роувен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой слева.
34'
Бормут Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Калу Саломон и Лазаро Валентино из команды Герта.
33'
33'
32'
32'
Штёгер Кевин не смог попасть в створ ударом издали
32'
Штёгер Кевин из команды Фортуна идет с мячом вперед на обострение...
32'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
31'
31'
31'
Гисельман Нико не смог попасть в створ ударом издали
30'
Бодзек Адам из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
29'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Миттельштедт Максимилиан
28'
Калу Саломон из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Лукебакио Доди пробует нанести удар издали, но Ярстейн Руне держит все под контролем
27'
Миттельштедт Максимилиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
27'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта играет слишком грубо. Лукебакио Доди оказался на газоне.
27'
Циммер Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
26'
Дилросун Джавайро из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
25'
Штарк Никлас получил травму и заменен. Люккассен Деррик выходит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
25'
25'
24'
Матч возобновлен
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Штарк Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Штарк Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Усами Такаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Усами Такаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
23'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
22'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Майер Арне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Штёгер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Дуда Ондрей наказан за толчок Хеннингс Роувен
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
19'
Судья сигнализирует, что Усами Такаси из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Штарк Никлас
19'
18'
18'
Лукебакио Доди нанес удар головой, но Ярстейн Руне спокойно отбил мяч.
18'
Штёгер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Рекик Карим из команды Герта поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
17'
17'
Миттельштедт Максимилиан наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
16'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
16'
Должен был быть гол! Дуда Ондрей имел отличный шанс, но Рензинг Михаэль не дал голу состоятся!
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
14'
13'
Лукебакио Доди из команды Фортуна толкнул локтем оппонента. Это Дарида Владимир заработал фол
13'
Майер Арне нарушает правила. Бодзек Адам пострадал
13'
Майер Арне из команды Герта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
13'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
11'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
10'
Судья сигнализирует, что Дарида Владимир из команды Герта поставил подножку. Пострадал Усами Такаси
10'
Хеннингс Роувен наказан за толчок Майер Арне
9'
Калу Саломон наказан за толчок Бодзек Адам
9'
Дарида Владимир из команды Герта отправил кросс в штрафную...
9'
8'
8'
Хеннингс Роувен не смог попасть в створ ударом издали
8'
Фортуна имеет хороший шанс забить.
8'
7'
6'
6'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
5'
5'
Матч возобновлен
5'
Штёгер Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
4'
Ибишевич Ведад из команды Герта толкнул локтем оппонента. Это Штёгер Кевин заработал фол
4'
3'
3'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Фортуна начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фортуна 2:0 Герта
Фортуна
8.1% (14)
Ничья:
17.9% (31)
Герта
74% (128)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Герта:
37.6% (65)
0:1 Герта:
16.8% (29)
1:1 Ничья:
15.6% (27)
0:2 Герта:
12.7% (22)
1:3 Герта:
4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация