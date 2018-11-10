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Стадион: Зрители: 38000
Фортуна
2:0
Второй тайм: 80'
Герта
0'
27' Желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
41' Вторая желтая карточка
Миттельштедт Максимилиан
1:0
50' Гол
Усами Такаси
2:0
63' Гол
Хеннингс Роувен
80'
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Второй тайм
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
Дарида Владимир нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Герта начинает контратаку
80'
Караман Кенан нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Плохо сыграл Зельке Дейви - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
79'
Усами Такаси из команды Фортуна подал угловой слева.
79'
Ярстейн Руне отбил мяч на угловой после удара Караман Кенан из штрафной площади.
78'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Фортуна контролирует мяч.
77'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Герта контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
74'
Майер Арне задерживает мяч рукой
74'
Майер Арне из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Удар от ворот произведет Герта
74'
ШАНС! Хеннингс Роувен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
74'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
73'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
72'
Назначен штрафной. Пострадал Люккассен Деррик, его свалил Штёгер Кевин.
72'
Удар от ворот произведет Герта
72'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
71'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
71'
Штёгер Кевин из команды Фортуна подал угловой справа.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Ярстейн Руне отбил мяч на угловой после удара Усами Такаси из штрафной площади.
70'
Штёгер Кевин делает длинную передачу вперед
70'
Фортуна контролирует мяч.
69'
Караман Кенан из команды Фортуна делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 38000 болельщиков
69'
Тактическая замена. Лукебакио Доди уходит с поля и его заменяет Караман Кенан
Офсайд
68'
Лукебакио Доди из команды Фортуна в офсайде
68'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
68'
Торунарига Джордан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
67'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
67'
Бормут Робин наказан за толчок Торунарига Джордан
66'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
66'
Зельке Дейви наказан за толчок Бодзек Адам
65'
Удар от ворот произведет Герта
65'
Как он промахнулся? Хеннингс Роувен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
65'
Циммер Жан из команды Фортуна делает навес прямо в штрафную.
65'
Лукебакио Доди из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
64'
Герта контролирует мяч.
64'
Отличный командный гол!
63'
Циммерман Маттиас сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Хеннингс Роувен из команды Фортуна забил гол! Легко это для такого игрока, как Хеннингс Роувен
63'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна делает навес прямо в штрафную.
63'
Циммер Жан из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Торунарига Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Усами Такаси из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Фортуна
62'
Лазаро Валентино решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Штёгер Кевин из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
61'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Герта контролирует мяч.
60'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
59'
Назначен штрафной. Пострадал Гисельман Нико, его свалил Лазаро Валентино.
59'
Герта контролирует мяч.
58'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
57'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Герта делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.
57'
Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Дарида Владимир из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хеннингс Роувен
55'
Удар от ворот произведет Герта
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
Хеннингс Роувен не смог попасть в створ ударом издали
55'
Циммер Жан из команды Фортуна сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Фортуна начинает контратаку
55'
Каминьски Марцин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Торунарига Джордан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
54'
Удар от ворот произведет Герта
54'
Бодзек Адам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
Гисельман Нико из команды Фортуна делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Отличные скиллы показывает Гисельман Нико, обводя своих соперников
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Дуда Ондрей из команды Герта поставил подножку. Пострадал Бодзек Адам
52'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Отличный гол забил Усами Такаси
50'
Гисельман Нико сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Усами Такаси изменил счет на табло!
50'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
50'
Игра в одни ворота сейчас. Фортуна доминирует и владеет мячом
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Усами Такаси из команды Фортуна отдал передачу, которая была заблокирована.
49'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Герта
48'
Штёгер Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Лукебакио Доди из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна делает передачу одноклубнику.
48'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
48'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
46'
Герта контролирует мяч.
46'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
46'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Торунарига Джордан
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Дилросун Джавайро из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Удар от ворот произведет Герта
45'
Шанс! Лукебакио Доди из команды Фортуна пробил головой, но мимо
45'
Усами Такаси из команды Фортуна делает отличный кросс...
45'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
45'
Фортуна контролирует мяч.
44'
Удар от ворот произведет Герта
44'
Усами Такаси не смог попасть в створ ударом издали
43'
Лазаро Валентино пробует нанести удар издали, но Рензинг Михаэль держит все под контролем
43'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лазаро Валентино и Ибишевич Ведад из команды Герта.
42'
Фортуна контролирует мяч.
41'
КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Миттельштедт Максимилиан получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
Фол, нарушение
41'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта толкнул локтем оппонента. Это Циммер Жан заработал фол
40'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
40'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
40'
Бодзек Адам нарушает правила. Дуда Ондрей пострадал
39'
Удар от ворот произведет Фортуна
39'
Шанс! Калу Саломон из команды Герта пробил головой, но мимо
Угловой
39'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
39'
Лазаро Валентино из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Лукебакио Доди пробует нанести удар издали, но Ярстейн Руне держит все под контролем
37'
Лукебакио Доди из команды Фортуна идет с мячом вперед на обострение...
37'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
37'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой слева.
36'
Рензинг Михаэль отбил мяч на угловой после удара Дарида Владимир из штрафной площади.
36'
Дуда Ондрей из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Отличные скиллы показывает Дуда Ондрей, обводя своих соперников
35'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
Фол, нарушение
35'
Дарида Владимир наказан за толчок Усами Такаси
35'
Хеннингс Роувен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой слева.
34'
Бормут Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Калу Саломон из команды Герта отправил кросс в штрафную...
34'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Калу Саломон и Лазаро Валентино из команды Герта.
33'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
33'
Лукебакио Доди из команды Фортуна в офсайде
32'
Удар от ворот произведет Герта
32'
Штёгер Кевин не смог попасть в створ ударом издали
32'
Штёгер Кевин из команды Фортуна идет с мячом вперед на обострение...
32'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
32'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Удар от ворот произведет Герта
31'
Гисельман Нико не смог попасть в створ ударом издали
30'
Бодзек Адам из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Циммерман Маттиас из команды Фортуна делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Миттельштедт Максимилиан
28'
Калу Саломон из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Лукебакио Доди пробует нанести удар издали, но Ярстейн Руне держит все под контролем
Желтая карточка
27'
Миттельштедт Максимилиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
27'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта играет слишком грубо. Лукебакио Доди оказался на газоне.
27'
Циммер Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
26'
Дилросун Джавайро из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
26'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
26'
Фортуна вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Штарк Никлас получил травму и заменен. Люккассен Деррик выходит на поле.
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Офсайд
25'
Лукебакио Доди из команды Фортуна в офсайде
25'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Штарк Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
24'
Штарк Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Усами Такаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Усами Такаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Калу Саломон из команды Герта отправил кросс в штрафную...
23'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Рензинг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Циммерман Маттиас из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Дилросун Джавайро
22'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Майер Арне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Штёгер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Дуда Ондрей наказан за толчок Хеннингс Роувен
20'
Рензинг Михаэль взял и забрал мяч на выходе
20'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Усами Такаси из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Штарк Никлас
19'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Герта контролирует мяч.
18'
Лукебакио Доди нанес удар головой, но Ярстейн Руне спокойно отбил мяч.
18'
Штёгер Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Рекик Карим из команды Герта поставил подножку. Пострадал Лукебакио Доди
17'
Удар от ворот произведет Фортуна
17'
Миттельштедт Максимилиан наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
Угловой
16'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
16'
Должен был быть гол! Дуда Ондрей имел отличный шанс, но Рензинг Михаэль не дал голу состоятся!
16'
Калу Саломон из команды Герта отправил кросс в штрафную...
15'
Герта контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
14'
Герта контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Лукебакио Доди из команды Фортуна толкнул локтем оппонента. Это Дарида Владимир заработал фол
Фол, нарушение
13'
Майер Арне нарушает правила. Бодзек Адам пострадал
13'
Майер Арне из команды Герта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Калу Саломон из команды Герта отправил кросс в штрафную...
13'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Хеннингс Роувен из команды Фортуна плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Циммер Жан из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
11'
Герта контролирует мяч.
11'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Дарида Владимир из команды Герта поставил подножку. Пострадал Усами Такаси
Фол, нарушение
10'
Хеннингс Роувен наказан за толчок Майер Арне
Фол, нарушение
9'
Калу Саломон наказан за толчок Бодзек Адам
9'
Дарида Владимир из команды Герта отправил кросс в штрафную...
9'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Удар от ворот произведет Герта
8'
Хеннингс Роувен не смог попасть в створ ударом издали
8'
Фортуна имеет хороший шанс забить.
8'
Фортуна контролирует мяч.
7'
Герта контролирует мяч.
6'
Фортуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Бодзек Адам из команды Фортуна поставил подножку. Пострадал Дуда Ондрей
5'
Удар от ворот произведет Герта
5'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
5'
Штёгер Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Контроль мяча: [team1]: 28%, [team2]: 72%.
Фол, нарушение
4'
Ибишевич Ведад из команды Герта толкнул локтем оппонента. Это Штёгер Кевин заработал фол
4'
Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Герта контролирует мяч.
3'
Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Герта контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
1'
Гисельман Нико из команды Фортуна отправил кросс в штрафную...
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Фортуна начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фортуна 2:0 Герта
Фортуна
8.1% (14)
Ничья:
17.9% (31)
Герта
74% (128)

Вы не участвовали в прогнозе

Герта:
37.6% (65)
Герта:
16.8% (29)
Ничья:
15.6% (27)
Герта:
12.7% (22)
Герта:
4% (7)
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