Стадион: Райн-Неккар-Арена
1:1
Второй тайм: 82'
16' Желтая карточкаГоувелеув Джеффри
1:0
65' ГолКрамарич Андрей
1:1
70' ГолФиннбогасон Альфред
Второй тайм
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
79'
78'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
78'
78'
Матч возобновлен
78'
Каиби Франциско получил травму и заменен. Грегорич Михаэль выходит на поле.
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Каиби Франциско получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Каиби Франциско на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Ку Джачхоль не смог попасть в створ ударом издали
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
75'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
74'
Бауманн Оливер отбил мяч на угловой после удара Финнбогасон Альфред из штрафной площади.
74'
74'
74'
Каиби Франциско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Шульц Нико ошибается в защите.
74'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
73'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
72'
Матч возобновлен
72'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
72'
Каиби Франциско из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Фогт Кевин пострадал.
71'
Сцалай Адам наказан за толчок Хедира Рани
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Рихтер Марко сделал результативную передачу.
70'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Финнбогасон Альфред из команды команды Аугсбург.
70'
ШАНС! Финнбогасон Альфред вышел один-на-один с голкипером...
70'
Рихтер Марко разрезает оборону соперника отличным пасом
69'
69'
68'
Байер Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
67'
Каиби Франциско из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
66'
Тактическая замена. Биттенкорт Леонардо уходит с поля и его заменяет Грифо Винченцо
66'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Жоэлинтон сделал результативную передачу.
65'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей изменил счет на табло!
65'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
65'
65'
Финнбогасон Альфред видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
65'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает пас партнеру.
65'
Макс Филипп имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
65'
64'
64'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
64'
63'
63'
62'
62'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
62'
62'
62'
61'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
61'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
60'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
60'
Фогт Кевин нарушает правила. Каиби Франциско пострадал
60'
60'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Судья свистит. Хедира Рани атаковал сзади соперника. Это Сцалай Адам заработал своей команде штрафной
58'
Рихтер Марко из команды Аугсбург направляет мяч в штрафную площадку, но Бауманн Оливер выбегает и ловит мяч
58'
58'
58'
Жоэлинтон пробует нанести удар издали, но Луте Андреас держит все под контролем
57'
57'
57'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
57'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
56'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
55'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
54'
Судья сигнализирует, что Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Ку Джачхоль
53'
53'
Крамарич Андрей нанес удар чуть мимо. Близко!
53'
52'
51'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
51'
Хедира Рани задерживает мяч рукой
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
50'
50'
Хинтереггер Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
49'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
49'
Рихтер Марко пробует нанести удар издали, но Бауманн Оливер ловит мяч
49'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
49'
49'
49'
Демирбай Керем не смог попасть в створ ударом издали
49'
48'
48'
Хедира Рани наказан за толчок Сцалай Адам
47'
47'
ШАНС! Каиби Франциско нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Крамарич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой слева.
46'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
46'
Демирбай Керем нанес удар издали, а Луте Андреас отбил его обратно в игру!
46'
45'
45'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
45'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм забрасывает мяч в штрафную.
44'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Байер Даниэль оказался на газоне.
44'
43'
Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали
43'
43'
43'
Сцалай Адам нанес удар чуть мимо. Близко!
43'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
43'
Демирбай Керем разрезает оборону соперника отличным пасом
43'
42'
42'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
41'
Выглядело как неплохой момент. Ку Джачхоль из команды Аугсбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
41'
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
40'
Хорошую попытку сделал Хинтереггер Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
40'
40'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
40'
Байер Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
39'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
38'
ШАНС! Ку Джачхоль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает пас партнеру.
38'
38'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Хорошую попытку сделал Сцалай Адам. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
37'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Ку Джачхоль
36'
35'
Каиби Франциско не смог попасть в створ ударом издали
35'
35'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
34'
33'
Шульц Нико нарушает правила. Рихтер Марко пострадал
33'
33'
Нордтвейт Ховард мяч отрикошетил от ворот
32'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
32'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Нордтвейт Ховард из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
32'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
31'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
29'
28'
Сцалай Адам наказан за толчок Гоувелеув Джеффри
28'
Рихтер Марко из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
28'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
27'
Финнбогасон Альфред не смог попасть в створ ударом издали
27'
26'
26'
ШАНС! Каиби Франциско нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Каиби Франциско из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
Хорошую попытку сделал Финнбогасон Альфред. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Нордтвейт Ховард наказан за толчок Рихтер Марко
24'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
Макс Филипп из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
23'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
23'
23'
22'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
22'
Ку Джачхоль нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает пас партнеру.
22'
21'
21'
20'
Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Кадержабек Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
19'
19'
19'
19'
18'
18'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
18'
Рихтер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Гоувелеув Джеффри получил желтую карточку от судьи
16'
Безумный фол. Гоувелеув Джеффри грубо играет против соперника. Пострадал Биттенкорт Леонардо
16'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
15'
Шанс! Каиби Франциско из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
15'
Гоувелеув Джеффри делает длинную передачу вперед
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
14'
13'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
12'
12'
11'
11'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
9'
Судья сигнализирует, что Сцалай Адам из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Шмид Жонатан
9'
Хорошую попытку сделал Рихтер Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Хедира Рани из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
8'
8'
Каиби Франциско из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
7'
7'
ШАНС! Жоэлинтон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
7'
7'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
7'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Фогт Кевин из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
6'
5'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
4'
4'
Демирбай Керем не смог попасть в створ ударом издали
4'
4'
Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
3'
Судья сигнализирует, что Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Ку Джачхоль
2'
1'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хоффенхайм начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:1 Аугсбург
Хоффенхайм
89.6% (155)
Ничья:
5.8% (10)
Аугсбург
4.6% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хоффенхайм:
49.1% (85)
1:0 Хоффенхайм:
14.5% (25)
3:1 Хоффенхайм:
11.6% (20)
2:0 Хоффенхайм:
7.5% (13)
1:1 Ничья:
4.6% (8)
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