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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Хоффенхайм
1:1
Второй тайм: 82'
Аугсбург
0'
16' Желтая карточка
Гоувелеув Джеффри
1:0
65' Гол
Крамарич Андрей
1:1
70' Гол
Финнбогасон Альфред
82'
Второй тайм
81'
Хоффенхайм контролирует мяч.
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
Аугсбург контролирует мяч.
79'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Жоэлинтон из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хедира Рани
78'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
78'
Матч возобновлен
78'
Каиби Франциско получил травму и заменен. Грегорич Михаэль выходит на поле.
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Каиби Франциско получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
76'
Каиби Франциско на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Ку Джачхоль не смог попасть в створ ударом издали
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
75'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
Угловой
75'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
74'
Бауманн Оливер отбил мяч на угловой после удара Финнбогасон Альфред из штрафной площади.
74'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает пас партнеру.
74'
Аугсбург начинает контратаку
74'
Каиби Франциско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Шульц Нико ошибается в защите.
Угловой
74'
Грифо Винченцо из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
73'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Хоффенхайм контролирует мяч.
72'
Матч возобновлен
72'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
72'
Каиби Франциско из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Фогт Кевин пострадал.
Фол, нарушение
71'
Сцалай Адам наказан за толчок Хедира Рани
70'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
70'
Рихтер Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Финнбогасон Альфред из команды команды Аугсбург.
70'
ШАНС! Финнбогасон Альфред вышел один-на-один с голкипером...
70'
Рихтер Марко разрезает оборону соперника отличным пасом
69'
Аугсбург имеет хороший шанс забить.
69'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
68'
Байер Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Хоффенхайм начинает контратаку
67'
Каиби Франциско из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Тактическая замена. Биттенкорт Леонардо уходит с поля и его заменяет Грифо Винченцо
66'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
65'
Жоэлинтон сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей изменил счет на табло!
65'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
65'
Хоффенхайм начинает контратаку
65'
Финнбогасон Альфред видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
65'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает пас партнеру.
65'
Макс Филипп имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
65'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает пас партнеру.
64'
Аугсбург имеет хороший шанс забить.
64'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
64'
Аугсбург начинает контратаку
63'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
62'
Аугсбург контролирует мяч.
62'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
62'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
62'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
61'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
61'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает пас партнеру.
61'
Аугсбург имеет хороший шанс забить.
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
60'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
Фол, нарушение
60'
Фогт Кевин нарушает правила. Каиби Франциско пострадал
60'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
60'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Судья свистит. Хедира Рани атаковал сзади соперника. Это Сцалай Адам заработал своей команде штрафной
58'
Рихтер Марко из команды Аугсбург направляет мяч в штрафную площадку, но Бауманн Оливер выбегает и ловит мяч
58'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает пас партнеру.
58'
Аугсбург имеет хороший шанс забить.
58'
Жоэлинтон пробует нанести удар издали, но Луте Андреас держит все под контролем
57'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
57'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
57'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
57'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
56'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
55'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Ку Джачхоль
53'
Удар от ворот произведет Аугсбург
53'
Крамарич Андрей нанес удар чуть мимо. Близко!
53'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
52'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Хедира Рани задерживает мяч рукой
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
50'
Хинтереггер Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
49'
Рихтер Марко пробует нанести удар издали, но Бауманн Оливер ловит мяч
49'
Ку Джачхоль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
49'
Аугсбург имеет хороший шанс забить.
49'
Удар от ворот произведет Аугсбург
49'
Демирбай Керем не смог попасть в створ ударом издали
49'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
48'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
48'
Хедира Рани наказан за толчок Сцалай Адам
47'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
47'
ШАНС! Каиби Франциско нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Крамарич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой слева.
46'
Макс Филипп из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
46'
Демирбай Керем нанес удар издали, а Луте Андреас отбил его обратно в игру!
46'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
45'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
45'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
44'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Байер Даниэль оказался на газоне.
44'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
43'
Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали
43'
Аугсбург имеет хороший шанс забить.
43'
Удар от ворот произведет Аугсбург
43'
Сцалай Адам нанес удар чуть мимо. Близко!
43'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
43'
Демирбай Керем разрезает оборону соперника отличным пасом
43'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
42'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм отдал передачу, которая была заблокирована.
41'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
41'
Выглядело как неплохой момент. Ку Джачхоль из команды Аугсбург закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
41'
Аугсбург имеет хороший шанс забить.
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
40'
Хорошую попытку сделал Хинтереггер Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Аугсбург имеет хороший шанс забить.
40'
Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе
Угловой
40'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
40'
Байер Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
39'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
38'
ШАНС! Ку Джачхоль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает пас партнеру.
38'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
38'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Хорошую попытку сделал Сцалай Адам. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
37'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
37'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Демирбай Керем из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Ку Джачхоль
36'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
35'
Каиби Франциско не смог попасть в створ ударом издали
35'
Аугсбург имеет хороший шанс забить.
35'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
34'
Аугсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
33'
Шульц Нико нарушает правила. Рихтер Марко пострадал
33'
Удар от ворот произведет Аугсбург
33'
Нордтвейт Ховард мяч отрикошетил от ворот
Угловой
32'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
32'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Нордтвейт Ховард из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
32'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
31'
Хоффенхайм контролирует мяч.
31'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Хоффенхайм начинает контратаку
31'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Аугсбург начинает контратаку
30'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
29'
Хоффенхайм контролирует мяч.
29'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
Фол, нарушение
28'
Сцалай Адам наказан за толчок Гоувелеув Джеффри
28'
Рихтер Марко из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
28'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
27'
Финнбогасон Альфред не смог попасть в створ ударом издали
27'
Аугсбург имеет хороший шанс забить.
26'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
26'
ШАНС! Каиби Франциско нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Каиби Франциско из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
26'
Аугсбург начинает контратаку
26'
Хорошую попытку сделал Финнбогасон Альфред. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Аугсбург имеет хороший шанс забить.
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
25'
Нордтвейт Ховард наказан за толчок Рихтер Марко
24'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Хоффенхайм начинает контратаку
24'
Макс Филипп из команды Аугсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
23'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
23'
Аугсбург имеет хороший шанс забить.
23'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
22'
Ку Джачхоль нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург делает пас партнеру.
22'
Аугсбург имеет хороший шанс забить.
21'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Аугсбург контролирует мяч.
20'
Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой слева.
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
20'
Кадержабек Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Аугсбург имеет хороший шанс забить.
19'
Аугсбург контролирует мяч.
19'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Аугсбург
18'
Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
18'
Рихтер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
16'
Гоувелеув Джеффри получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
16'
Безумный фол. Гоувелеув Джеффри грубо играет против соперника. Пострадал Биттенкорт Леонардо
16'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Крамарич Андрей нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Хоффенхайм имеет хороший шанс забить.
16'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
15'
Шанс! Каиби Франциско из команды Аугсбург пробил головой, но мимо
15'
Гоувелеув Джеффри делает длинную передачу вперед
15'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
14'
Хоффенхайм контролирует мяч.
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
12'
Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Хоффенхайм контролирует мяч.
11'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Сцалай Адам из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Шмид Жонатан
9'
Хорошую попытку сделал Рихтер Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Хедира Рани из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
8'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Каиби Франциско из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
7'
Удар от ворот произведет Аугсбург
7'
ШАНС! Жоэлинтон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Жоэлинтон из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
7'
Хоффенхайм начинает контратаку
7'
Рихтер Марко из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Фогт Кевин из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
6'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
5'
Финнбогасон Альфред из команды Аугсбург в офсайде
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
Хоффенхайм контролирует мяч.
4'
Удар от ворот произведет Аугсбург
4'
Демирбай Керем не смог попасть в створ ударом издали
4'
Хоффенхайм начинает контратаку
4'
Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
3'
Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Биттенкорт Леонардо из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Ку Джачхоль
2'
Удар от ворот произведет Аугсбург
1'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Хоффенхайм начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:1 Аугсбург
Хоффенхайм
89.6% (155)
Ничья:
5.8% (10)
Аугсбург
4.6% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
49.1% (85)
Хоффенхайм:
14.5% (25)
Хоффенхайм:
11.6% (20)
Хоффенхайм:
7.5% (13)
Ничья:
4.6% (8)
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