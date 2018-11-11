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Стадион:
Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 45+'
Шальке 04
0'
31' Желтая карточка
Бенталеб Набиль
45'+1
Первый тайм
46'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
Угловой
46'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Ферман Ральф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
45'
Сердар Суат из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Костич Филип оказался на газоне.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
44'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
44'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
43'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Офсайд
42'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 в офсайде
42'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
41'
Н'Дика Эван наказан за толчок Эмболо Брель
41'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Ферман Ральф взял и забрал мяч на выходе
40'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Угловой
40'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с правого угла.
39'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Удар от ворот произведет Шальке 04
38'
Шанс! Йович Лука из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
38'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Йович Лука
38'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
36'
Шальке 04 контролирует мяч.
Фол, нарушение
35'
Бургшталлер Гвидо нарушает правила. Абрахам Давид пострадал
35'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Ют Марк не смог попасть в створ ударом издали
34'
Шальке 04 начинает контратаку
34'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
34'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
34'
Бургшталлер Гвидо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
34'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
32'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Де Гузман Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
31'
Бенталеб Набиль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
31'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Йович Лука оказался на газоне.
Травма, повреждение
31'
Де Гузман Джонатан возвращается на поле.
31'
Шальке 04 контролирует мяч.
30'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Де Гузман Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Де Гузман Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр толкнул локтем оппонента. Это Бенталеб Набиль заработал фол
27'
Шальке 04 контролирует мяч.
26'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Шёпф Алессандро и Ют Марк из команды Шальке 04.
26'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
24'
Шёпф Алессандро не смог попасть в створ ударом издали
23'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой слева.
23'
Хасебе Макото предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
22'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой слева.
22'
Шальке 04 контролирует мяч.
21'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
20'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
20'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
19'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Удар от ворот произведет Шальке 04
19'
Шанс! Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
Угловой
19'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
18'
Бенталеб Набиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
17'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
16'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Йович Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 подал угловой слева.
14'
Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
13'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
13'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Йович Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
12'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Шальке 04 контролирует мяч.
11'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Шальке 04 контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
9'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
9'
Ют Марк из команды Шальке 04 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Удар от ворот произведет Шальке 04
8'
Шанс! Йович Лука из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
8'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр делает передачу одноклубнику.
7'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Шальке 04
7'
Шанс! Йович Лука из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
6'
Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
5'
Шальке 04 контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Настасич Матия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
4'
Айнтрахт Фр контролирует мяч.
3'
Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Матч возобновлен
2'
Матч остановлен
2'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Айнтрахт Фр начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04
Айнтрахт Фр
57.4% (101)
Ничья:
27.8% (49)
Шальке 04
14.8% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Айнтрахт Фр:
35.2% (62)
Ничья:
23.3% (41)
Айнтрахт Фр:
11.9% (21)
Шальке 04:
8% (14)
Айнтрахт Фр:
6.8% (12)
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