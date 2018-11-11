Стадион: Коммерцбанк-Арена
0:0
Первый тайм: 45+'
31' Желтая карточкаБенталеб Набиль
Первый тайм
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Ферман Ральф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Сердар Суат из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Костич Филип оказался на газоне.
44'
Судья сигнализирует, что Сердар Суат из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Де Гузман Джонатан
44'
44'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
43'
43'
43'
42'
Эмболо Брель из команды Шальке 04 в офсайде
42'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
41'
Н'Дика Эван наказан за толчок Эмболо Брель
41'
40'
40'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
40'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр разыграл угловой с правого угла.
39'
39'
38'
38'
38'
Судья сигнализирует, что Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Йович Лука
38'
37'
36'
35'
Бургшталлер Гвидо нарушает правила. Абрахам Давид пострадал
35'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Ют Марк не смог попасть в створ ударом издали
34'
Шальке 04 начинает контратаку
34'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
34'
Бургшталлер Гвидо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
32'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Бенталеб Набиль получил желтую карточку от судьи
31'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 играет слишком грубо. Йович Лука оказался на газоне.
31'
Де Гузман Джонатан возвращается на поле.
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
30'
29'
Матч возобновлен
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Де Гузман Джонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Де Гузман Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр толкнул локтем оппонента. Это Бенталеб Набиль заработал фол
27'
26'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Шёпф Алессандро и Ют Марк из команды Шальке 04.
26'
25'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
25'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
24'
Шёпф Алессандро не смог попасть в створ ударом издали
23'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Хасебе Макото предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
22'
21'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе
20'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 отправил кросс в штрафную...
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
19'
19'
19'
Шанс! Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
19'
18'
Бенталеб Набиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
17'
17'
Калиджиури Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
16'
Костич Филип из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
15'
Йович Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Н'Дика Эван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 подал угловой справа.
13'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Йович Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
12'
11'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
8'
8'
8'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр делает передачу одноклубнику.
7'
7'
7'
7'
6'
Н'Дика Эван из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
6'
Судья сигнализирует, что Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
5'
4'
4'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
4'
3'
3'
Матч возобновлен
2'
Матч остановлен
2'
Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Айнтрахт Фр начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Шальке 04
Айнтрахт Фр
57.4% (101)
Ничья:
27.8% (49)
Шальке 04
14.8% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Айнтрахт Фр:
35.2% (62)
1:1 Ничья:
23.3% (41)
1:0 Айнтрахт Фр:
11.9% (21)
1:2 Шальке 04:
8% (14)
2:0 Айнтрахт Фр:
6.8% (12)
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