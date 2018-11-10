Стадион: Шварцвальд
0:1
6' ГолГбамин Жан-Филипп
0:2
18' ГолМатета Жан-Филипп
67' Желтая карточкаХёфлер Николас
1:2
73' ГолШаллаи Роланд
1:3
75' ГолОнисиво Карим
77' Желтая карточкаГульде Мануэль
84' Желтая карточкаОнисиво Карим
Второй тайм
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Хёфлер Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
84'
Онисиво Карим получил желтую карточку от судьи
84'
Хёфлер Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Судья сигнализирует, что Онисиво Карим из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хёфлер Николас
83'
82'
Тактическая замена. Бутьюс Жан-Поль уходит с поля и его заменяет Мвене Филипп
82'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Кунде Пьер
81'
81'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
81'
Как он промахнулся? Вальдшмидт Лука имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Отличные скиллы показывает Вальдшмидт Лука, обводя своих соперников
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
Назначен штрафной. Пострадал Ньякат Мусса, его свалил Кляйндинст Тим.
79'
78'
Хайнц Доминик из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
77'
Гульде Мануэль получил желтую карточку от судьи
77'
Безумный фол. Гульде Мануэль грубо играет против соперника. Пострадал Кунде Пьер
77'
Отличная возможность! Кох Робин упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
77'
76'
Судья сигнализирует, что Брозински Даниэль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Гюнтер Кристиан
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
75'
Г О О О О Л - Онисиво Карим забивает!
75'
Игрок команды Майнц делает подачу своему товарищу по команде.
75'
75'
74'
74'
Тактическая замена. Штенцель Паскаль уходит с поля и его заменяет Хёлер Лукас
73'
Г О О О О Л - Шаллаи Роланд первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
73'
Центнер Робин не дал случится голу! Вальдшмидт Лука должен был забивать, но Центнер Робин сделал отличный сейв
73'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
72'
Судья сигнализирует, что Аарон Кариколь из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Штенцель Паскаль
71'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хёфлер Николас
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Так близко к голу! Латца Данни имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Шволов Александер!
70'
Бутьюс Жан-Поль нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
70'
70'
Майнц начинает контратаку
70'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
69'
Онисиво Карим наказан за толчок Гюнтер Кристиан
69'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
67'
Хёфлер Николас получил желтую карточку от судьи
67'
Безумный фол. Хёфлер Николас грубо играет против соперника. Пострадал Брозински Даниэль
67'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
66'
66'
Шаллаи Роланд не смог попасть в створ ударом издали
66'
Фрайбург начинает контратаку
66'
66'
65'
Тактическая замена. Матета Жан-Филипп уходит с поля и его заменяет Онисиво Карим
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Судья сигнализирует, что Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
64'
64'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
64'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
64'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
63'
Назначен штрафной. Пострадал Центнер Робин, его свалил Хёфлер Николас.
62'
Так близко к голу! Хайнц Доминик имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Центнер Робин!
62'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
62'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Кунде Пьер из команды Майнц играет слишком грубо. Гюнтер Кристиан оказался на газоне.
61'
Гбамин Жан-Филипп пробил со штрафного прямо в стенку
61'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Гульде Мануэль
61'
Хаберер Яник ошибается в защите.
60'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
59'
59'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
59'
Майнц начинает контратаку
59'
59'
58'
58'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Вальдшмидт Лука
58'
57'
57'
56'
Хайнц Доминик из команды Фрайбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
56'
56'
56'
55'
Шаллаи Роланд не смог попасть в створ ударом издали
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Хёфлер Николас мяча так и не получил
54'
54'
54'
Какой промах! Хёфлер Николас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
54'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает отличный кросс...
53'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Штенцель Паскаль
52'
Кляйндинст Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Кайсон Робин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
51'
51'
51'
Латца Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Бутьюс Жан-Поль наказан за толчок Вальдшмидт Лука
50'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Хайнц Доминик из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
49'
49'
Шволов Александер ошибается в защите.
49'
49'
49'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
48'
48'
ШАНС! Матета Жан-Филипп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Гюнтер Кристиан
47'
47'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
46'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
46'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
46'
Тактическая замена. Франц Майк уходит с поля и его заменяет Шаллаи Роланд
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Судья сигнализирует, что Кляйндинст Тим из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Латца Данни
47'
Команда Майнц играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
45'
Кляйндинст Тим наказан за толчок Брозински Даниэль
45'
Франц Майк из команды Фрайбург делает отличный кросс...
45'
45'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
44'
44'
44'
44'
43'
43'
43'
43'
Франц Майк из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
42'
42'
42'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург в офсайде
42'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает пас партнеру.
41'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
39'
39'
39'
Матета Жан-Филипп возвращается на поле.
39'
Кунде Пьер из команды Майнц отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
Кунде Пьер из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
39'
Матч возобновлен
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Матета Жан-Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Матета Жан-Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Матета Жан-Филипп пострадал.
37'
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
36'
Гюнтер Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
34'
34'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
33'
33'
33'
32'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Гбамин Жан-Филипп
31'
31'
31'
31'
Матч возобновлен
31'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
30'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург играет слишком грубо. Латца Данни оказался на газоне.
29'
Кайсон Робин наказан за толчок Гульде Мануэль
29'
29'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
29'
28'
28'
Почти гол! Хёфлер Николас пробил головой по воротам, но Центнер Робин спас!
28'
Франц Майк из команды Фрайбург делает отличный кросс...
28'
Кляйндинст Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
27'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой справа.
27'
Франц Майк из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
25'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Кунде Пьер
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
24'
24'
24'
Кунде Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Судья сигнализирует, что Франц Майк из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Аарон Кариколь
23'
23'
Бутьюс Жан-Поль нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
22'
Гбамин Жан-Филипп наказан за толчок Хаберер Яник
21'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
21'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц делает пас партнеру.
21'
21'
Игра в одни ворота сейчас. Майнц доминирует и владеет мячом
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
18'
Бутьюс Жан-Поль сделал результативную передачу.
18'
ГОООООЛ - Матета Жан-Филипп Майнц забивает ударом головой
18'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает пас партнеру.
18'
Бель Штефан из команды Майнц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
18'
18'
Кайсон Робин мяч отрикошетил от ворот
17'
17'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
17'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Аарон Кариколь из команды Майнц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
Кляйндинст Тим наказан за толчок Кунде Пьер
15'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
15'
15'
Выглядело как неплохой момент. Кайсон Робин из команды Майнц закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
15'
14'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Гульде Мануэль ошибается в защите.
14'
Латца Данни задерживает мяч рукой
14'
13'
12'
12'
11'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург в офсайде
11'
Франц Майк из команды Фрайбург делает пас партнеру.
11'
11'
Хаберер Яник из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
10'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Кунде Пьер нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
10'
10'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Латца Данни
9'
8'
7'
6'
Брозински Даниэль сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц переиграл вратаря дальним ударом!
6'
Хорошую попытку сделал Аарон Кариколь. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 10%, [team2]: 90%.
5'
4'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Гбамин Жан-Филипп
4'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
4'
4'
3'
3'
3'
3'
2'
2'
2'
2'
2'
1'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Майнц начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фрайбург 1:3 Майнц
Фрайбург
69.4% (120)
Ничья:
26% (45)
Майнц
4.6% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Фрайбург:
36.4% (63)
1:0 Фрайбург:
27.7% (48)
1:1 Ничья:
22.5% (39)
2:0 Фрайбург:
4% (7)
2:2 Ничья:
2.9% (5)
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