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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Фрайбург
1:3
Второй тайм: 85'
Майнц
0'
0:1
6' Гол
Гбамин Жан-Филипп
0:2
18' Гол
Матета Жан-Филипп
67' Желтая карточка
Хёфлер Николас
1:2
73' Гол
Шаллаи Роланд
1:3
75' Гол
Онисиво Карим
77' Желтая карточка
Гульде Мануэль
84' Желтая карточка
Онисиво Карим
85'
Второй тайм
85'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Травма, повреждение
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Хёфлер Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
84'
Онисиво Карим получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
84'
Хёфлер Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Онисиво Карим из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хёфлер Николас
83'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Тактическая замена. Бутьюс Жан-Поль уходит с поля и его заменяет Мвене Филипп
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Кунде Пьер
81'
Удар от ворот произведет Майнц
81'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
81'
Как он промахнулся? Вальдшмидт Лука имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
81'
Отличные скиллы показывает Вальдшмидт Лука, обводя своих соперников
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
79'
Назначен штрафной. Пострадал Ньякат Мусса, его свалил Кляйндинст Тим.
79'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Хайнц Доминик из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
77'
Гульде Мануэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Безумный фол. Гульде Мануэль грубо играет против соперника. Пострадал Кунде Пьер
77'
Отличная возможность! Кох Робин упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
77'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Брозински Даниэль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Гюнтер Кристиан
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Онисиво Карим забивает!
75'
Игрок команды Майнц делает подачу своему товарищу по команде.
75'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой справа.
74'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Тактическая замена. Штенцель Паскаль уходит с поля и его заменяет Хёлер Лукас
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Шаллаи Роланд первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
73'
Центнер Робин не дал случится голу! Вальдшмидт Лука должен был забивать, но Центнер Робин сделал отличный сейв
73'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург навешивает в штрафную с рикошетом.
72'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Аарон Кариколь из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Штенцель Паскаль
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хёфлер Николас
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Так близко к голу! Латца Данни имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Шволов Александер!
70'
Бутьюс Жан-Поль нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
70'
Кайсон Робин из команды Майнц делает пас партнеру.
70'
Майнц начинает контратаку
70'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Онисиво Карим наказан за толчок Гюнтер Кристиан
69'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
67'
Хёфлер Николас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Безумный фол. Хёфлер Николас грубо играет против соперника. Пострадал Брозински Даниэль
67'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
66'
Удар от ворот произведет Майнц
66'
Шаллаи Роланд не смог попасть в створ ударом издали
66'
Фрайбург начинает контратаку
66'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
65'
Тактическая замена. Матета Жан-Филипп уходит с поля и его заменяет Онисиво Карим
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
64'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
64'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
63'
Назначен штрафной. Пострадал Центнер Робин, его свалил Хёфлер Николас.
62'
Так близко к голу! Хайнц Доминик имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Центнер Робин!
Угловой
62'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
62'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
62'
Кунде Пьер из команды Майнц играет слишком грубо. Гюнтер Кристиан оказался на газоне.
61'
Гбамин Жан-Филипп пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Гульде Мануэль
61'
Хаберер Яник ошибается в защите.
60'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
59'
Удар от ворот произведет Фрайбург
59'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
59'
Майнц начинает контратаку
59'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
59'
Кунде Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Бель Штефан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Вальдшмидт Лука
58'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Удар от ворот произведет Майнц
56'
Хайнц Доминик из команды Фрайбург навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
56'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
56'
Удар от ворот произведет Майнц
55'
Шаллаи Роланд не смог попасть в створ ударом издали
55'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
55'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Хёфлер Николас мяча так и не получил
54'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Удар от ворот произведет Майнц
54'
Какой промах! Хёфлер Николас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
54'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает отличный кросс...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Штенцель Паскаль
52'
Кляйндинст Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой справа.
52'
Кайсон Робин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Удар от ворот произведет Майнц
51'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Латца Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Бутьюс Жан-Поль наказан за толчок Вальдшмидт Лука
50'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Хайнц Доминик из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
49'
Майнц контролирует мяч.
49'
Шволов Александер ошибается в защите.
49'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Шаллаи Роланд из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Фрайбург
48'
ШАНС! Матета Жан-Филипп нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Гюнтер Кристиан
47'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
46'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
46'
Тактическая замена. Франц Майк уходит с поля и его заменяет Шаллаи Роланд
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Кляйндинст Тим из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Латца Данни
47'
Команда Майнц играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Фрайбург контролирует мяч.
46'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
Фол, нарушение
45'
Кляйндинст Тим наказан за толчок Брозински Даниэль
45'
Франц Майк из команды Фрайбург делает отличный кросс...
45'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Ньякат Мусса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
44'
Фрайбург контролирует мяч.
44'
Майнц имеет хороший шанс забить.
44'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
43'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Кунде Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Франц Майк из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
42'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
42'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
42'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург в офсайде
42'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает пас партнеру.
41'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
41'
Фрайбург контролирует мяч.
40'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
39'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Травма, повреждение
39'
Матета Жан-Филипп возвращается на поле.
39'
Кунде Пьер из команды Майнц отдал передачу, которая была заблокирована.
39'
Кунде Пьер из команды Майнц идет с мячом вперед на обострение...
39'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Матета Жан-Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
38'
Матета Жан-Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Матета Жан-Филипп пострадал.
37'
Удар от ворот произведет Майнц
36'
Матч возобновлен
36'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
36'
Гюнтер Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
35'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
34'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
33'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
33'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Гбамин Жан-Филипп
31'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой справа.
31'
Матч возобновлен
31'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
30'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
30'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.
Фол, нарушение
30'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург играет слишком грубо. Латца Данни оказался на газоне.
Фол, нарушение
29'
Кайсон Робин наказан за толчок Гульде Мануэль
29'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
29'
Майнц имеет хороший шанс забить.
28'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
28'
Почти гол! Хёфлер Николас пробил головой по воротам, но Центнер Робин спас!
28'
Франц Майк из команды Фрайбург делает отличный кросс...
28'
Кляйндинст Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе
27'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
27'
Кунде Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург подал угловой справа.
27'
Франц Майк из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Кунде Пьер
25'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
24'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
24'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Кунде Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Франц Майк из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Аарон Кариколь
23'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Бутьюс Жан-Поль нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
Фол, нарушение
22'
Гбамин Жан-Филипп наказан за толчок Хаберер Яник
21'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
21'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц делает пас партнеру.
21'
Кайсон Робин из команды Майнц делает пас партнеру.
21'
Игра в одни ворота сейчас. Майнц доминирует и владеет мячом
20'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 24%, [team2]: 76%.
18'
Бутьюс Жан-Поль сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГОООООЛ - Матета Жан-Филипп Майнц забивает ударом головой
18'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает пас партнеру.
18'
Бель Штефан из команды Майнц нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
18'
Аарон Кариколь из команды Майнц подал угловой справа.
18'
Кайсон Робин мяч отрикошетил от ворот
17'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
17'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
17'
Аарон Кариколь из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Фрайбург
16'
Аарон Кариколь из команды Майнц навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
16'
Кляйндинст Тим наказан за толчок Кунде Пьер
15'
Контроль мяча: [team1]: 22%, [team2]: 78%.
15'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
15'
Выглядело как неплохой момент. Кайсон Робин из команды Майнц закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
15'
Майнц имеет хороший шанс забить.
14'
Бутьюс Жан-Поль из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Гульде Мануэль ошибается в защите.
Фол, нарушение
14'
Латца Данни задерживает мяч рукой
14'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Фрайбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
11'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург в офсайде
11'
Франц Майк из команды Фрайбург делает пас партнеру.
11'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Хаберер Яник из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
11'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
10'
Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
10'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
10'
Кунде Пьер нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
10'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Аарон Кариколь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Латца Данни
9'
Фрайбург контролирует мяч.
8'
Фрайбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Фрайбург имеет хороший шанс забить.
6'
Брозински Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц переиграл вратаря дальним ударом!
6'
Хорошую попытку сделал Аарон Кариколь. Удар в створ, но вратарь начеку
5'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 10%, [team2]: 90%.
5'
Кайсон Робин из команды Майнц делает пас партнеру.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Гбамин Жан-Филипп
4'
Матета Жан-Филипп из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
4'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
3'
Майнц контролирует мяч.
3'
Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Фрайбург контролирует мяч.
3'
Удар от ворот произведет Фрайбург
2'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
2'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Майнц контролирует мяч.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Майнц начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Фрайбург 1:3 Майнц
Фрайбург
69.4% (120)
Ничья:
26% (45)
Майнц
4.6% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Фрайбург:
36.4% (63)
Фрайбург:
27.7% (48)
Ничья:
22.5% (39)
Фрайбург:
4% (7)
Ничья:
2.9% (5)
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