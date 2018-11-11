Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
1:0
Второй тайм: 53'
1:0
27' ГолПоульсен Юссуф
45' Желтая карточкаФолланд Кевин
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Второй тайм
54'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Матч возобновлен
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Бендер Ларс получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Бендер Ларс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
51'
Демме Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
51'
Судья сигнализирует, что Клостерманн Лукас из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Венделл Боргес
50'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Бейли Леон
50'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
50'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
49'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
48'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
48'
Арангис Чарлес из команды Байер Л делает пас партнеру.
48'
47'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
46'
Тактическая замена. Едвай Тин уходит с поля и его заменяет Бейли Леон
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Лейпциг играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
46'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л пасует в штрафную, но Гулач Петер выходит и ловит мяч.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
46'
Матч возобновлен
45'
Фолланд Кевин из команды Байер Л предупрежден после нескольких фолов.
45'
Демме Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Фолланд Кевин из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Демме Диего пострадал.
44'
Лейпциг контролирует мяч.
43'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
43'
41'
Кампль Кевин из команды Лейпциг играет слишком грубо. Бендер Ларс оказался на газоне.
40'
Лейпциг контролирует мяч.
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Хальстенберг Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Отличные скиллы показывает Хальстенберг Марсель, обводя своих соперников
38'
Демме Диего из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Поульсен Юссуф из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
37'
37'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
36'
Удар от ворот произведет Лейпциг
36'
ШАНС! Брандт Юлиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
36'
Отличные скиллы показывает Хавец Кай, обводя своих соперников
36'
35'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
35'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Конате Ибраима
34'
Арангис Чарлес из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Забитцер Марсель пострадал.
33'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Вернер Тимо из команды Лейпциг в офсайде
33'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает пас партнеру.
32'
32'
Лейпциг контролирует мяч.
31'
31'
Как он промахнулся? Кампль Кевин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
31'
Вернер Тимо из команды Лейпциг делает навес прямо в штрафную.
31'
Вернер Тимо из команды Лейпциг идет с мячом вперед на обострение...
31'
Лейпциг контролирует мяч.
30'
Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Ильзанкер Штефан
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
30'
29'
Судья сигнализирует, что Бендер Ларс из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Поульсен Юссуф
28'
Отличный командный гол!
27'
Демме Диего сделал результативную передачу.
27'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Поульсен Юссуф из команды команды Лейпциг.
27'
Демме Диего разрезает оборону соперника отличным пасом
26'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Вайзер Митчелл из команды Байер Л в офсайде
26'
26'
25'
Удар от ворот произведет Лейпциг
25'
Бендер Свен из команды Байер Л наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
25'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
25'
Судья свистит. Ильзанкер Штефан атаковал сзади соперника. Это Фолланд Кевин заработал своей команде штрафной
24'
23'
Судья сигнализирует, что Бендер Ларс из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Демме Диего
23'
22'
Забитцер Марсель не смог попасть в створ ударом издали
22'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Демме Диего задерживает мяч рукой
21'
Лейпциг контролирует мяч.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
19'
19'
ШАНС! Вернер Тимо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Конате Ибраима из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
19'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
19'
Конате Ибраима из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой слева.
18'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника
17'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
17'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг опасно и грубо сыграл. Арангис Чарлес пострадал.
17'
16'
Удар от ворот произведет Лейпциг
16'
16'
Судья сигнализирует, что Поульсен Юссуф из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Венделл Боргес
15'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
15'
Вернер Тимо из команды Лейпциг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
15'
Кампль Кевин из команды Лейпциг делает пас партнеру.
14'
Удар от ворот произведет Лейпциг
14'
Поульсен Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
14'
Ильзанкер Штефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Забитцер Марсель из команды Лейпциг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
13'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
13'
Кампль Кевин из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Конате Ибраима нанес удар головой, но Градецки Лукаш спокойно отбил мяч.
12'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг подал угловой слева.
12'
Градецки Лукаш отбил мяч на угловой после удара Вернер Тимо из штрафной площади.
12'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг делает пас партнеру.
11'
Удар от ворот произведет Лейпциг
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
10'
10'
Шанс! Поульсен Юссуф из команды Лейпциг пробил головой, но мимо
10'
Клостерманн Лукас из команды Лейпциг делает отличный кросс...
10'
Кампль Кевин из команды Лейпциг разыграл угловой с правого угла.
9'
Вернер Тимо мяч отрикошетил от ворот
9'
Кампль Кевин из команды Лейпциг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
8'
Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Демме Диего из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
7'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Юпамекано Део наказан за толчок Фолланд Кевин
6'
Судья сигнализирует, что Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг поставил подножку. Пострадал Бендер Ларс
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
5'
Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
3'
3'
Байер Л вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Лейпциг
2'
Отличный пас сделал Арангис Чарлес из команды Байер Л. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
Забитцер Марсель из команды Лейпциг делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
1'
Хальстенберг Марсель из команды Лейпциг отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Лейпциг начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Байер Л
РБ Лейпциг
71.3% (124)
Ничья:
17.8% (31)
Байер Л
10.9% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РБ Лейпциг:
54% (94)
1:1 Ничья:
14.9% (26)
1:2 Байер Л:
8% (14)
1:0 РБ Лейпциг:
8% (14)
2:0 РБ Лейпциг:
4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация