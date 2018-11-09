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Стадион:
Ганновер 96
1:0
Перерыв
Вольфсбург
0'
1:0
31' Гол
Майна Линтон
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
47'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
46'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
46'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
45'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
45'
Элез Йосип из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
45'
Ганновер 96 начинает контратаку
44'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
44'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Вольфсбург контролирует мяч.
42'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
41'
Гинчек Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
40'
Элез Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
39'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
39'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
38'
Как он промахнулся? Гинчек Даниэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
38'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
38'
Бакалорц Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
37'
Должен был быть гол! Арнольд Максимилиан имел отличный шанс, но Эссер Михаэль не дал голу состоятся!
37'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
37'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
36'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
36'
Майна Линтон не смог попасть в створ ударом издали
36'
Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
36'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
35'
Должен был быть гол! Бебу Ихлас имел отличный шанс, но Кастельс Коэн не дал голу состоятся!
35'
ШАНС! Бебу Ихлас вышел один-на-один с голкипером...
35'
Отличные скиллы показывает Бебу Ихлас, обводя своих соперников
35'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
35'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Виллиам Фуртадо
34'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
34'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
34'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Отличные скиллы показывает Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль, обводя своих соперников
34'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
34'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
33'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
33'
О, нет. Из многообещающей позиции Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
33'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
32'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
31'
Бебу Ихлас сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Г О О О О Л - Майна Линтон классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
31'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает отличный кросс...
31'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
30'
Ганновер 96 контролирует мяч.
30'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
30'
Матч остановлен
29'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург.
29'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
29'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
28'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 делает навес прямо в штрафную.
28'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
27'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
26'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
26'
Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Арнольд Максимилиан пострадал.
25'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
24'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
24'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
24'
Хорошую попытку сделал Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Вуд Бобби разрезает оборону соперника отличным пасом
24'
Брукс Джон ошибается в защите.
23'
Вольфсбург контролирует мяч.
23'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
22'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
21'
Уолас Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
20'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
20'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Корб Юлиан из команды Ганновер 96.
20'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
20'
Герардт Янник разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
19'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
18'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Герардт Янник задерживает мяч рукой
18'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
18'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
18'
Элез Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
17'
Вольфсбург контролирует мяч.
17'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
16'
Как он промахнулся? Гинчек Даниэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
ШАНС! Гинчек Даниэль вышел один-на-один с голкипером...
15'
Малли Юнус разрезает оборону соперника отличным пасом
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
15'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Реджбекай Элвис
Фол, нарушение
13'
Бакалорц Марвин задерживает мяч рукой
13'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
13'
Бебу Ихлас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Вуд Бобби
12'
Отличные скиллы показывает Вуд Бобби, обводя своих соперников
12'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
11'
Вольфсбург контролирует мяч.
Фол, нарушение
11'
Антон Вальдемар наказан за толчок Брукс Джон
11'
Бебу Ихлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Бакалорц Марвин
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
10'
Вольфсбург контролирует мяч.
10'
Малли Юнус из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
9'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
9'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
9'
Остшолек Маттиас делает длинную передачу вперед
Угловой
9'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
8'
Брукс Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
8'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
7'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Уолас Соуза пострадал.
7'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
6'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
5'
Элез Йосип из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Виллиам Фуртадо пострадал.
5'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Отличные скиллы показывает Вуд Бобби, обводя своих соперников
4'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Майна Линтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
4'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
3'
Бебу Ихлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
3'
Остшолек Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
3'
Вольфсбург имеет хороший шанс забить.
2'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
2'
Элез Йосип не смог попасть в створ ударом издали
2'
О, нет. Из многообещающей позиции Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
2'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
2'
Ганновер 96 имеет хороший шанс забить.
2'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Вольфсбург контролирует мяч.
1'
Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ганновер 96 1:0 Вольфсбург
Ганновер 96
20% (37)
Ничья:
36.2% (67)
Вольфсбург
43.8% (81)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.8% (57)
Вольфсбург:
27.6% (51)
Ганновер 96:
11.9% (22)
Вольфсбург:
11.4% (21)
Ганновер 96:
4.9% (9)
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