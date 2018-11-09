Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
1:0
Перерыв
1:0
31' ГолМайна Линтон
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
47'
46'
46'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
46'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
45'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
45'
Элез Йосип из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
45'
Ганновер 96 начинает контратаку
44'
44'
Саренсен-Базее Ноа-Йоэль наказан за толчок Руссийон Жером
44'
44'
43'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
42'
42'
Матч возобновлен
41'
Гинчек Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
40'
Элез Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
40'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
40'
39'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
39'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
39'
38'
Как он промахнулся? Гинчек Даниэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
38'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
38'
Бакалорц Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
37'
Должен был быть гол! Арнольд Максимилиан имел отличный шанс, но Эссер Михаэль не дал голу состоятся!
37'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
37'
36'
36'
Майна Линтон не смог попасть в створ ударом издали
36'
Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
36'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
35'
Должен был быть гол! Бебу Ихлас имел отличный шанс, но Кастельс Коэн не дал голу состоятся!
35'
ШАНС! Бебу Ихлас вышел один-на-один с голкипером...
35'
Отличные скиллы показывает Бебу Ихлас, обводя своих соперников
35'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
35'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
35'
Судья сигнализирует, что Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Виллиам Фуртадо
34'
34'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Остшолек Маттиас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
34'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Отличные скиллы показывает Саренсен-Базее Ноа-Йоэль, обводя своих соперников
34'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
34'
33'
33'
О, нет. Из многообещающей позиции Бакалорц Марвин из команды Ганновер 96 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
33'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
32'
31'
Бебу Ихлас сделал результативную передачу.
31'
Г О О О О Л - Майна Линтон классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
31'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает отличный кросс...
31'
30'
Ганновер 96 контролирует мяч.
30'
30'
30'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
30'
Матч остановлен
29'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Уолас Соуза из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург.
29'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
29'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
28'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Саренсен-Базее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 делает навес прямо в штрафную.
28'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
27'
27'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
27'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
26'
26'
26'
Саренсен-Базее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Арнольд Максимилиан пострадал.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
24'
24'
24'
Хорошую попытку сделал Саренсен-Базее Ноа-Йоэль. Удар в створ, но вратарь начеку
24'
Вуд Бобби разрезает оборону соперника отличным пасом
24'
Брукс Джон ошибается в защите.
23'
23'
22'
22'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
21'
Уолас Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
20'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
20'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Корб Юлиан из команды Ганновер 96.
20'
Гинчек Даниэль из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
20'
Герардт Янник разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
19'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
18'
Вегхорст Ваут сделал результативную передачу.
18'
Герардт Янник задерживает мяч рукой
18'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
18'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
18'
Элез Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
17'
17'
16'
Майна Линтон из команды Ганновер 96 хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
16'
Как он промахнулся? Гинчек Даниэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
16'
ШАНС! Гинчек Даниэль вышел один-на-один с голкипером...
15'
Малли Юнус разрезает оборону соперника отличным пасом
15'
Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
15'
Антон Вальдемар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Реджбекай Элвис
13'
Бакалорц Марвин задерживает мяч рукой
13'
13'
Бебу Ихлас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
12'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Вуд Бобби
12'
Отличные скиллы показывает Вуд Бобби, обводя своих соперников
12'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 делает пас партнеру.
11'
11'
Антон Вальдемар наказан за толчок Брукс Джон
11'
Бебу Ихлас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Судья сигнализирует, что Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Бакалорц Марвин
10'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
10'
10'
Малли Юнус из команды Вольфсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
9'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
9'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
9'
9'
9'
Остшолек Маттиас делает длинную передачу вперед
9'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
8'
Брукс Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
8'
Ганновер 96 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Уолас Соуза пострадал.
7'
6'
Контроль мяча: [team1]: 23%, [team2]: 77%.
6'
5'
Элез Йосип из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Виллиам Фуртадо пострадал.
5'
Вуд Бобби из команды Ганновер 96 направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
Отличные скиллы показывает Вуд Бобби, обводя своих соперников
4'
Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Майна Линтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Руссийон Жером из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
4'
3'
Бебу Ихлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
3'
Остшолек Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Реджбекай Элвис из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
3'
2'
2'
Элез Йосип не смог попасть в створ ударом издали
2'
О, нет. Из многообещающей позиции Саренсен-Базее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
2'
2'
2'
Вегхорст Ваут из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Вольфсбург начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ганновер 96 1:0 Вольфсбург
Ганновер 96
20% (37)
Ничья:
36.2% (67)
Вольфсбург
43.8% (81)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.8% (57)
1:2 Вольфсбург:
27.6% (51)
2:1 Ганновер 96:
11.9% (22)
0:1 Вольфсбург:
11.4% (21)
1:0 Ганновер 96:
4.9% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация