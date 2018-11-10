Стадион: Max-Morlock-Stadion
0:1
69' ГолБаумгартль Тимо
78' Желтая карточкаФукс Александер
Второй тайм
82'
Аого Деннис мяч отрикошетил от ворот
82'
81'
81'
81'
Шанс! Павар Бенджамин из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
81'
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
80'
Гомес Марио из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Мисиджан Вирджил пострадал.
80'
Хорошую попытку сделал Гентнер Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
Вратарь парирует удар, который нанес Гентнер Кристиан, и мяч снова в игре
79'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
79'
78'
78'
Тактическая замена. Маффео Пабло уходит с поля и его заменяет Томми Эрик
78'
Фукс Александер получил желтую карточку от судьи
78'
Фукс Александер из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Павар Бенджамин пострадал.
77'
76'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
74'
74'
73'
Фукс Александер из команды Нюрнберг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
73'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
72'
Петрак Ондржей нанес удар головой, но Цилер Рон-Роберт спокойно отбил мяч.
72'
Ляйбольд Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Судья сигнализирует, что Аого Деннис из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Паласиос-Мартинес Федерико
71'
Фукс Александер из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Баумгартль Тимо пострадал.
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
70'
Тактическая замена. Беренс Ханно уходит с поля и его заменяет Петрак Ондржей
69'
Г О О О О О Л - Баумгартль Тимо ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
68'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
68'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
67'
Аого Деннис из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
66'
66'
Фукс Александер наказан за толчок Аого Деннис
65'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
64'
64'
64'
64'
64'
Гонсалес Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
62'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Фукс Александер пострадал.
61'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Паласиос-Мартинес Федерико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
61'
60'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
60'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
59'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Плохо сыграл Кемпф Марк-Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
59'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
Аого Деннис из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
58'
58'
57'
57'
ШАНС! Гомес Марио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
57'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
57'
56'
56'
Тактическая замена. Керк Себастьян уходит с поля и его заменяет Паласиос-Мартинес Федерико
56'
Марграйттер Георг из команды Нюрнберг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
56'
Simon Rhein из команды Нюрнберг подал угловой справа.
55'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Керк Себастьян нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
53'
53'
53'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Кемпф Марк-Оливер пострадал.
52'
52'
52'
51'
Судья сигнализирует, что Аого Деннис из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Марграйттер Георг
51'
50'
50'
50'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Матч возобновлен
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Мюль Лукас наказан за толчок Гомес Марио
47'
Беренс Ханно нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
46'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
45'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
44'
44'
Беренс Ханно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
43'
Зреляк Адам наказан за толчок Гентнер Кристиан
42'
42'
Аскасибар Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали
42'
42'
41'
41'
Аскасибар Сантьяго мяч отрикошетил от ворот
41'
41'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт делает неудачный навес.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
40'
40'
40'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Как он промахнулся? Гомес Марио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
39'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
39'
Отличные скиллы показывает Гонсалес Николас, обводя своих соперников
39'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
39'
38'
Ляйбольд Тим не смог попасть в створ ударом издали
38'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Марграйттер Георг делает длинную передачу вперед
37'
37'
37'
36'
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
35'
34'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
34'
34'
34'
33'
33'
32'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
31'
31'
Кемпф Марк-Оливер не смог попасть в створ ударом издали
31'
31'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
29'
29'
28'
28'
28'
Шанс! Гонсалес Николас из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
28'
28'
27'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
Матения Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
26'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
25'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Беренс Ханно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Матения Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Матения Кристиан ошибается в защите.
23'
23'
23'
22'
ШАНС! Зреляк Адам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
22'
Нюрнберг начинает контратаку
22'
21'
21'
21'
Зреляк Адам из команды Нюрнберг в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
20'
Керк Себастьян не смог попасть в створ ударом издали
19'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
19'
18'
18'
Ляйбольд Тим наказан за толчок Маффео Пабло
17'
Зреляк Адам из команды Нюрнберг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Марграйттер Георг делает длинную передачу вперед
17'
16'
15'
15'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
15'
15'
Шанс! Гонсалес Николас из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
14'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
14'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
14'
14'
13'
13'
12'
11'
Судья сигнализирует, что Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Баумгартль Тимо
11'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Павар Бенджамин наказан за толчок Зреляк Адам
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
9'
8'
8'
8'
8'
7'
7'
6'
6'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт подал угловой слева.
6'
Гентнер Кристиан мяч отрикошетил от ворот
6'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
5'
4'
4'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
3'
3'
3'
2'
Судья сигнализирует, что Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Гонсалес Николас
2'
2'
Шанс! Марграйттер Георг из команды Нюрнберг пробил головой, но мимо
2'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Керк Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нюрнберг 0:1 Штуттгарт
Нюрнберг
53.2% (92)
Ничья:
26.6% (46)
Штуттгарт
20.2% (35)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нюрнберг:
26% (45)
1:1 Ничья:
22.5% (39)
2:1 Нюрнберг:
22% (38)
1:2 Штуттгарт:
12.7% (22)
0:1 Штуттгарт:
4.6% (8)
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