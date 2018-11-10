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  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Нюрнберг
0:1
Второй тайм: 82'
Штуттгарт
0'
0:1
69' Гол
Баумгартль Тимо
78' Желтая карточка
Фукс Александер
82'
Второй тайм
82'
Аого Деннис мяч отрикошетил от ворот
82'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
81'
Шанс! Павар Бенджамин из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
Угловой
81'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой слева.
80'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Фол, нарушение
80'
Гомес Марио из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Мисиджан Вирджил пострадал.
80'
Хорошую попытку сделал Гентнер Кристиан. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
Вратарь парирует удар, который нанес Гентнер Кристиан, и мяч снова в игре
79'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
79'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
78'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Тактическая замена. Маффео Пабло уходит с поля и его заменяет Томми Эрик
Желтая карточка
78'
Фукс Александер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
78'
Фукс Александер из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Павар Бенджамин пострадал.
77'
Штуттгарт контролирует мяч.
76'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Нюрнберг контролирует мяч.
74'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
73'
Фукс Александер из команды Нюрнберг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
72'
Петрак Ондржей нанес удар головой, но Цилер Рон-Роберт спокойно отбил мяч.
72'
Ляйбольд Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Аого Деннис из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Паласиос-Мартинес Федерико
Фол, нарушение
71'
Фукс Александер из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Баумгартль Тимо пострадал.
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
70'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
70'
Тактическая замена. Беренс Ханно уходит с поля и его заменяет Петрак Ондржей
Описание гола
69'
Г О О О О О Л - Баумгартль Тимо ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
68'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой слева.
68'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Ляйбольд Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Аого Деннис из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
67'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
66'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
66'
Фукс Александер наказан за толчок Аого Деннис
65'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Ляйбольд Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
64'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
64'
Гонсалес Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
62'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Фукс Александер пострадал.
61'
Павар Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Паласиос-Мартинес Федерико из команды Нюрнберг подал угловой справа.
61'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
60'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
59'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Плохо сыграл Кемпф Марк-Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
59'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
59'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
59'
Аого Деннис из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
58'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой слева.
57'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
57'
ШАНС! Гомес Марио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
57'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
57'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
56'
Тактическая замена. Керк Себастьян уходит с поля и его заменяет Паласиос-Мартинес Федерико
56'
Марграйттер Георг из команды Нюрнберг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
56'
Simon Rhein из команды Нюрнберг подал угловой справа.
55'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Керк Себастьян нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
55'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
54'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Штуттгарт контролирует мяч.
53'
Ляйбольд Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг опасно и грубо сыграл. Кемпф Марк-Оливер пострадал.
52'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Аого Деннис из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Марграйттер Георг
51'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Нюрнберг контролирует мяч.
50'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
50'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
50'
Матч возобновлен
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
48'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Мюль Лукас наказан за толчок Гомес Марио
47'
Беренс Ханно нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
46'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
46'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
45'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
44'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Беренс Ханно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой справа.
44'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
43'
Зреляк Адам наказан за толчок Гентнер Кристиан
42'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
42'
Аскасибар Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали
42'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой справа.
41'
Аскасибар Сантьяго мяч отрикошетил от ворот
41'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
41'
Кемпф Марк-Оливер из команды Штуттгарт делает неудачный навес.
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
39'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
39'
Как он промахнулся? Гомес Марио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
39'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
39'
Отличные скиллы показывает Гонсалес Николас, обводя своих соперников
39'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
39'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
38'
Ляйбольд Тим не смог попасть в створ ударом издали
38'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Марграйттер Георг делает длинную передачу вперед
37'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
37'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
36'
Ляйбольд Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
34'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
34'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Нюрнберг контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
31'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
31'
Кемпф Марк-Оливер не смог попасть в створ ударом издали
31'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
31'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
30'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
30'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
29'
Штуттгарт контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
28'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
28'
Шанс! Гонсалес Николас из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
28'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
28'
Мюль Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
27'
Матения Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Угловой
26'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой слева.
26'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Беренс Ханно из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
25'
Матения Кристиан взял и забрал мяч на выходе
25'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
25'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Беренс Ханно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой справа.
24'
Матения Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Матения Кристиан ошибается в защите.
23'
Нюрнберг контролирует мяч.
23'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
22'
ШАНС! Зреляк Адам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает пас партнеру.
22'
Нюрнберг начинает контратаку
22'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Нюрнберг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
21'
Зреляк Адам из команды Нюрнберг в офсайде
20'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
20'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
20'
Керк Себастьян не смог попасть в створ ударом издали
19'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Нюрнберг контролирует мяч.
18'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
18'
Ляйбольд Тим наказан за толчок Маффео Пабло
17'
Зреляк Адам из команды Нюрнберг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Марграйттер Георг делает длинную передачу вперед
17'
Нюрнберг контролирует мяч.
16'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг идет с мячом вперед на обострение...
15'
Нюрнберг контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
15'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
15'
Шанс! Гонсалес Николас из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
14'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
14'
Гонсалес Николас из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
14'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
14'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Штуттгарт контролирует мяч.
13'
Штуттгарт контролирует мяч.
12'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Ляйбольд Тим из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Баумгартль Тимо
11'
Керк Себастьян из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
11'
Павар Бенджамин наказан за толчок Зреляк Адам
10'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
9'
Удар от ворот произведет Нюрнберг
8'
Штуттгарт контролирует мяч.
8'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Нюрнберг контролирует мяч.
7'
Нюрнберг контролирует мяч.
6'
Марграйттер Георг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Маффео Пабло из команды Штуттгарт подал угловой слева.
6'
Гентнер Кристиан мяч отрикошетил от ворот
6'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
5'
Контроль мяча: [team1]: 36%, [team2]: 64%.
5'
Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Штуттгарт контролирует мяч.
4'
Цилер Рон-Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Бауэр Роберт из команды Нюрнберг отправил кросс в штрафную...
3'
Нюрнберг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Мисиджан Вирджил из команды Нюрнберг поставил подножку. Пострадал Гонсалес Николас
2'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
2'
Шанс! Марграйттер Георг из команды Нюрнберг пробил головой, но мимо
2'
Кемпф Марк-Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Керк Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Бек Андреас из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Мисиджан Вирджил
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Штуттгарт начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Нюрнберг 0:1 Штуттгарт
Нюрнберг
53.2% (92)
Ничья:
26.6% (46)
Штуттгарт
20.2% (35)

Вы не участвовали в прогнозе

Нюрнберг:
26% (45)
Ничья:
22.5% (39)
Нюрнберг:
22% (38)
Штуттгарт:
12.7% (22)
Штуттгарт:
4.6% (8)
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