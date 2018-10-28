Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Бавария

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Стадион: Сигнал Идуна Парк
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Боруссия Д (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 06.11.2018 Атлетико М 2:0 Боруссия Д ЛЧ
- 03.11.2018 Вольфсбург 0:1 Боруссия Д Б
- 31.10.2018 Боруссия Д 3:2 Унион Берлин К
- 27.10.2018 Боруссия Д 2:2 Герта Б
- 24.10.2018 Боруссия Д 4:0 Атлетико М ЛЧ
- 20.10.2018 Штуттгарт 0:4 Боруссия Д Б
- 15.10.2018 Алемания 0:4 Боруссия Д ТМК
- 06.10.2018 Боруссия Д 4:3 Аугсбург Б
- 03.10.2018 Боруссия Д 3:0 Монако ЛЧ
- 29.09.2018 Байер Л 2:4 Боруссия Д Б
- 26.09.2018 Боруссия Д 7:0 Нюрнберг Б
- 22.09.2018 Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Б
- 18.09.2018 Брюгге 0:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.09.2018 Боруссия Д 3:1 Айнтрахт Фр Б
- 06.09.2018 Оснабрюк 0:6 Боруссия Д ТМК
- 31.08.2018 Ганновер 96 0:0 Боруссия Д Б
- 26.08.2018 Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Б
- 20.08.2018 Гройтер Фюрт 1:2 Боруссия Д К
- 12.08.2018 Боруссия Д 1:0 Лацио ТМК
- 07.08.2018 Боруссия Д 1:3 Наполи ТМК
Бавария (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 07.11.2018 Бавария 2:0 АЕК ЛЧ
- 03.11.2018 Бавария 1:1 Фрайбург Б
- 30.10.2018 Рёдингхаузен 1:2 Бавария К
- 27.10.2018 Майнц 1:2 Бавария Б
- 23.10.2018 АЕК 0:2 Бавария ЛЧ
- 20.10.2018 Вольфсбург 1:3 Бавария Б
- 06.10.2018 Бавария 0:3 Боруссия М Б
- 02.10.2018 Бавария 1:1 Аякс ЛЧ
- 28.09.2018 Герта 2:0 Бавария Б
- 25.09.2018 Бавария 1:1 Аугсбург Б
- 22.09.2018 Шальке 04 0:2 Бавария Б
- 19.09.2018 Бенфика 0:2 Бавария ЛЧ
- 15.09.2018 Бавария 3:1 Байер Л Б
- 01.09.2018 Штуттгарт 0:3 Бавария Б
- 28.08.2018 Бавария 4:0 Чикаго Файр ТМК
- 24.08.2018 Бавария 3:1 Хоффенхайм Б
- 18.08.2018 Дрохтерcен-Асcель 0:1 Бавария К
- 15.08.2018 Гамбург 1:4 Бавария ТМК
- 12.08.2018 Айнтрахт Фр 0:5 Бавария С
- 05.08.2018 Бавария 1:0 Манчестер Юнайтед ТМК
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 13
Бавария: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 6
- 31.03.2018 Бавария 6:0 Боруссия Д Бундеслига
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д Кубок
- 04.11.2017 Боруссия Д 1:3 Бавария Бундеслига
- 05.08.2017 Боруссия Д 2:2 Бавария Суперкубок
- 26.04.2017 Бавария 2:3 Боруссия Д Кубок
- 08.04.2017 Бавария 4:1 Боруссия Д Бундеслига
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Бундеслига
- 14.08.2016 Боруссия Д 0:2 Бавария Суперкубок
- 21.05.2016 Бавария 0:0 Боруссия Д Кубок
- 05.03.2016 Боруссия Д 0:0 Бавария Бундеслига
- 04.10.2015 Бавария 5:1 Боруссия Д Бундеслига
- 28.04.2015 Бавария 1:1 Боруссия Д Кубок
- 04.04.2015 Боруссия Д 0:1 Бавария Бундеслига
- 01.11.2014 Бавария 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 13.08.2014 Боруссия Д 2:0 Бавария Суперкубок
- 17.05.2014 Боруссия Д 0:2 Бавария Кубок
- 12.04.2014 Бавария 0:3 Боруссия Д Бундеслига
- 23.11.2013 Боруссия Д 0:3 Бавария Бундеслига
- 27.07.2013 Боруссия Д 4:2 Бавария Суперкубок
- 25.05.2013 Боруссия Д 1:2 Бавария Лига чемпионов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|30 - 10
|24
|2.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|3.
|Бавария
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 11
|20
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|23 - 13
|17
|6.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|22 - 14
|16
|8.
|Герта
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 13
|16
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|10.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|11.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|12.
|Майнц
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 11
|12
|13.
|Байер Л
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 21
|11
|14.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 12
|10
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 22
|10
|16.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 21
|6
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 24
|5
|18.
|Фортуна
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 24
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - БаварияДо начала игры, которая состоится 10.11.2018, осталось 1 день 21 час 7 минут.
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д
38.3% (31)
Ничья:
37% (30)
Бавария
24.7% (20)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Боруссия Д:
27.2% (22)
1:2 Бавария:
19.8% (16)
1:1 Ничья:
16% (13)
2:2 Ничья:
13.6% (11)
3:2 Боруссия Д:
4.9% (4)
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