  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион:
Боруссия Д
 
Позже
Бавария
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Бавария

До начала игры, которая состоится 10.11.2018, осталось 1 день 21 час 7 минут.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д
38.3% (31)
Ничья:
37% (30)
Бавария
24.7% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
27.2% (22)
Бавария:
19.8% (16)
Ничья:
16% (13)
Ничья:
13.6% (11)
Боруссия Д:
4.9% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 3 РОССИЯ 0 Финляндия


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация