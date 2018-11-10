Стадион: Везерштадион Зрители: 41000
1:3
Второй тайм: 82'
0:1
39' ГолПлеа Алассан
0:2
48' ГолПлеа Алассан
0:3
52' ГолПлеа Алассан
1:3
59' ГолШахин Нури
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Второй тайм
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
79'
79'
78'
Нойхаус Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Классен Дэви из команды Вердер подал угловой справа.
78'
Гебреселассие Теодор имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
78'
О, нет. Из многообещающей позиции Крузе Макс из команды Вердер наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
78'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
77'
77'
77'
77'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Писарро Клаудио и попал в каркас ворот!
76'
76'
Стробл Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
76'
Гебреселассие Теодор нанес удар, но промахнулся очень сильно.
75'
75'
Тактическая замена. Шахин Нури уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
74'
74'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
74'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Азар Торган
73'
73'
73'
ШАНС! Азар Торган нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Боруссия М начинает контратаку
72'
Стробл Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
72'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
72'
72'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
71'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 41000 болельщиков
70'
70'
Классен Дэви из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
69'
69'
Тактическая замена. Штиндль Ларс уходит с поля и его заменяет Джонсон Фабиан
68'
Тактическая замена. Хофманн Йонас уходит с поля и его заменяет Закария Денис
68'
67'
66'
Вердер имеет хороший шанс забить.
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
65'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Классен Дэви из команды Вердер подал угловой справа.
65'
64'
Шахин Нури из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
63'
Вендт Оскар из команды Боруссия М в офсайде
62'
62'
62'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Мойсандер Никлас задерживает мяч рукой
61'
61'
Какой промах! Крузе Макс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
60'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
60'
Харник Мартин из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
59'
Аугустинссон Людвиг сделал результативную передачу.
59'
Г О О О О Л - Шахин Нури изменил счет на табло!
59'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает пас партнеру.
59'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
58'
57'
57'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
54'
Харник Мартин из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
54'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
54'
Ланг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
54'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
54'
Гебреселассие Теодор мяч отрикошетил от ворот
53'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Вендт Оскар сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Плеа Алассан изменил счет на табло!
52'
Вендт Оскар из команды Боруссия М увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
52'
51'
51'
50'
Плеа Алассан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
50'
Отличные скиллы показывает Плеа Алассан, обводя своих соперников
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
48'
Азар Торган сделал результативную передачу.
48'
ГОЛ! - Плеа Алассан из команды Боруссия М наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
48'
48'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
Шахин Нури не смог попасть в створ ударом издали
46'
Тактическая замена. Баргфреде Филипп уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
44'
44'
Мойсандер Никлас из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Плеа Алассан из команды Боруссия М в офсайде
42'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
39'
Г О О О О Л - Плеа Алассан забивает!
39'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Шахин Нури выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
39'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой слева.
38'
37'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Зоммер Янн пострадал.
37'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
37'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Судья сигнализирует, что Ланг Михаэль из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
35'
Плеа Алассан из команды Боруссия М в офсайде
35'
Харник Мартин бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
35'
Мойсандер Никлас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
34'
33'
33'
32'
Матч возобновлен
32'
Матч остановлен
32'
Судья сигнализирует, что Шахин Нури из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
31'
31'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
29'
29'
28'
Велькович Милош из команды Вердер сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
28'
28'
28'
Харник Мартин из команды Вердер делает пас партнеру.
28'
Баргфреде Филипп делает длинную передачу вперед
27'
27'
Баргфреде Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
25'
Хофманн Йонас не смог попасть в створ ударом издали
25'
Плеа Алассан из команды Боруссия М сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
24'
Азар Торган мяч отрикошетил от ворот
24'
23'
Хорошую попытку сделал Харник Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает пас партнеру.
23'
22'
21'
Эггештайн Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали
21'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
20'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
18'
Классен Дэви из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Стробл Тобиас пострадал.
18'
18'
Азар Торган из команды Боруссия М делает неудачный навес.
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
16'
16'
Нойхаус Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
15'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М в офсайде
15'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
14'
14'
14'
13'
13'
12'
10'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
10'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
10'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
9'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М в офсайде
9'
Азар Торган нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Нойхаус Флориан задерживает мяч рукой
7'
7'
7'
5'
5'
ШАНС! Гинтер Маттиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М делает передачу одноклубнику.
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
5'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
4'
3'
3'
3'
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Боруссия М начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вердер 1:3 Боруссия М
Вердер
29.9% (52)
Ничья:
43.7% (76)
Боруссия М
26.4% (46)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.3% (58)
2:1 Вердер:
19% (33)
1:2 Боруссия М:
17.8% (31)
2:2 Ничья:
9.8% (17)
1:0 Вердер:
5.2% (9)
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