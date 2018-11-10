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Стадион: Зрители: 41000
Вердер
1:3
Второй тайм: 82'
Боруссия М
0'
0:1
39' Гол
Плеа Алассан
0:2
48' Гол
Плеа Алассан
0:3
52' Гол
Плеа Алассан
1:3
59' Гол
Шахин Нури
82'
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Второй тайм
80'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
79'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Боруссия М контролирует мяч.
78'
Нойхаус Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Классен Дэви из команды Вердер подал угловой справа.
78'
Гебреселассие Теодор имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!
78'
О, нет. Из многообещающей позиции Крузе Макс из команды Вердер наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
78'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
77'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
77'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Удар от ворот произведет Боруссия М
77'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Писарро Клаудио и попал в каркас ворот!
76'
Велькович Милош из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
76'
Стробл Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Велькович Милош из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
76'
Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
76'
Гебреселассие Теодор нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
75'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
75'
Тактическая замена. Шахин Нури уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
75'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
74'
Удар от ворот произведет Вердер
74'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
74'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Азар Торган
73'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
73'
Удар от ворот произведет Вердер
73'
ШАНС! Азар Торган нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
72'
Боруссия М начинает контратаку
72'
Стробл Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
72'
Гинтер Маттиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
72'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
72'
Эггештайн Йоханнес из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
72'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
71'
Классен Дэви мяч отрикошетил от ворот
71'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
Велькович Милош из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
71'
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70'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
70'
Классен Дэви из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
70'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
69'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Тактическая замена. Штиндль Ларс уходит с поля и его заменяет Джонсон Фабиан
68'
Тактическая замена. Хофманн Йонас уходит с поля и его заменяет Закария Денис
68'
Удар от ворот произведет Боруссия М
67'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
67'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Вердер имеет хороший шанс забить.
65'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
65'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Классен Дэви из команды Вердер подал угловой справа.
65'
Классен Дэви мяч отрикошетил от ворот
64'
Шахин Нури из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Офсайд
63'
Вендт Оскар из команды Боруссия М в офсайде
62'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
62'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
61'
Мойсандер Никлас задерживает мяч рукой
61'
Удар от ворот произведет Боруссия М
61'
Какой промах! Крузе Макс имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
60'
Классен Дэви из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
60'
Харник Мартин из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
59'
Аугустинссон Людвиг сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Шахин Нури изменил счет на табло!
59'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает пас партнеру.
59'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
57'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Плеа Алассан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
56'
Харник Мартин из команды Вердер в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
54'
Харник Мартин из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
54'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
54'
Ланг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
54'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
54'
Гебреселассие Теодор мяч отрикошетил от ворот
53'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Вендт Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Плеа Алассан изменил счет на табло!
52'
Вендт Оскар из команды Боруссия М увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
52'
Боруссия М контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Вердер
51'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Плеа Алассан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!
50'
Отличные скиллы показывает Плеа Алассан, обводя своих соперников
50'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
50'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
49'
Удар от ворот произведет Боруссия М
48'
Азар Торган сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГОЛ! - Плеа Алассан из команды Боруссия М наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
Угловой
48'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
48'
Нойхаус Флориан из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Удар от ворот произведет Боруссия М
47'
Шахин Нури не смог попасть в створ ударом издали
46'
Тактическая замена. Баргфреде Филипп уходит с поля и его заменяет Эггештайн Йоханнес
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
45'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Офсайд
44'
Харник Мартин из команды Вердер в офсайде
44'
Мойсандер Никлас из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
42'
Плеа Алассан из команды Боруссия М в офсайде
42'
Боруссия М контролирует мяч.
41'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
40'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Плеа Алассан забивает!
39'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Шахин Нури выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
39'
Крузе Макс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой слева.
38'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
37'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Зоммер Янн пострадал.
37'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
37'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Ланг Михаэль из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Аугустинссон Людвиг
Офсайд
35'
Плеа Алассан из команды Боруссия М в офсайде
35'
Харник Мартин бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв
35'
Мойсандер Никлас из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
34'
Вердер контролирует мяч.
33'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
33'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
32'
Матч возобновлен
32'
Матч остановлен
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Шахин Нури из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Штиндль Ларс
31'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Боруссия М контролирует мяч.
Офсайд
30'
Харник Мартин из команды Вердер в офсайде
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
29'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
28'
Велькович Милош из команды Вердер сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
28'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
28'
Классен Дэви мяч отрикошетил от ворот
28'
Харник Мартин из команды Вердер делает пас партнеру.
28'
Баргфреде Филипп делает длинную передачу вперед
27'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
27'
Баргфреде Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Вердер контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
25'
Удар от ворот произведет Вердер
25'
Хофманн Йонас не смог попасть в створ ударом издали
25'
Плеа Алассан из команды Боруссия М сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
25'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
24'
Азар Торган мяч отрикошетил от ворот
24'
Боруссия М контролирует мяч.
23'
Хорошую попытку сделал Харник Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает пас партнеру.
23'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Боруссия М
21'
Эггештайн Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали
21'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
20'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
20'
Удар от ворот произведет Вердер
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
19'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
18'
Классен Дэви из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Стробл Тобиас пострадал.
18'
Удар от ворот произведет Вердер
18'
Азар Торган из команды Боруссия М делает неудачный навес.
17'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Матч возобновлен
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Удар от ворот произведет Боруссия М
16'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Нойхаус Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Офсайд
15'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М в офсайде
15'
Азар Торган из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
14'
Удар от ворот произведет Вердер
14'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
12'
Вердер контролирует мяч.
10'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
10'
Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе
10'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Офсайд
9'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М в офсайде
9'
Азар Торган нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
8'
Нойхаус Флориан задерживает мяч рукой
7'
Удар от ворот произведет Боруссия М
7'
Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Удар от ворот произведет Вердер
5'
ШАНС! Гинтер Маттиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М делает передачу одноклубнику.
Угловой
5'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
5'
Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
5'
Ланг Михаэль из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
4'
Боруссия М контролирует мяч.
3'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Крузе Макс из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
3'
Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Боруссия М контролирует мяч.
1'
Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Боруссия М имеет хороший шанс забить.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Боруссия М начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вердер 1:3 Боруссия М
Вердер
29.9% (52)
Ничья:
43.7% (76)
Боруссия М
26.4% (46)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.3% (58)
Вердер:
19% (33)
Боруссия М:
17.8% (31)
Ничья:
9.8% (17)
Вердер:
5.2% (9)
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