Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
1:1
Первый тайм: 34'
0:1
6' ГолДанк Льюис
1:1
28' ГолПатерсон Каллум
Первый тайм
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Каннингхем Грег на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
УДАЛЕНИЕ! - Стивенс Дейл удален за серьёзный фол
34'
Стивенс Дейл из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Каннингхем Грег пострадал.
33'
33'
Моррисон Шон возвращается на поле.
33'
Матч возобновлен
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Моррисон Шон получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Моррисон Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Роллс Джо пробует нанести удар издали, но Райан Мэтью держит все под контролем
31'
31'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
30'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
30'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
30'
Марч Соломон нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
29'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
29'
Фантастический гол, где все сам сделал Кадим Харрис!
28'
Кадим Харрис сделал результативную передачу.
28'
Г О О О О О О Л - Патерсон Каллум из команды Кардифф Сити с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
28'
Кадим Харрис из команды Кардифф Сити делает пас партнеру.
28'
Отличные скиллы показывает Кадим Харрис, обводя своих соперников
27'
Мюррей Гленн нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
27'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает навес прямо в штрафную.
27'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
25'
24'
24'
Камараса Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Монтойя Мартин из команды Брайтон толкнул локтем оппонента. Это Кадим Харрис заработал фол
23'
Матч возобновлен
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
20'
19'
Мюррей Гленн наказан за толчок Каннингхем Грег
19'
Моррисон Шон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Монтойя Мартин из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
19'
Марч Соломон из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
Кноккарт Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Плохо сыграл Данк Льюис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
17'
17'
Кадим Харрис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Данк Льюис наказан за толчок Роллс Джо
16'
ШАНС! Марч Соломон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
15'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
14'
Мюррей Гленн наказан за толчок Мёрфи Джош
13'
13'
12'
11'
11'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
9'
Удар от ворот произведет Брайтон
9'
Камараса Виктор решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
9'
Судья свистит. Стивенс Дейл атаковал сзади соперника. Это Мёрфи Джош заработал своей команде штрафной
8'
8'
Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
7'
Отличный командный гол!
6'
Марч Соломон сделал результативную передачу.
6'
ГОООООЛ - Данк Льюис Брайтон забивает ударом головой
6'
Марч Соломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Бамба Сулейман из команды Кардифф Сити поставил подножку. Пострадал Марч Соломон
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
5'
Райан Мэтью взял и забрал мяч на выходе
5'
Игрок из команды Кардифф Сити вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
5'
5'
Мёрфи Джош из команды Кардифф Сити отправил кросс в штрафную...
3'
3'
2'
1'
1'
Мюррей Гленн наказан за толчок Моррисон Шон
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Кардифф Сити начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кардифф Сити 1:1 Брайтон
Кардифф Сити
36.3% (62)
Ничья:
43.9% (75)
Брайтон
19.9% (34)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.6% (66)
1:0 Кардифф Сити:
16.4% (28)
2:1 Кардифф Сити:
14% (24)
1:2 Брайтон:
8.8% (15)
0:1 Брайтон:
8.2% (14)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация