Стадион: Джон Смит
1:0
Второй тайм: 50'
1:0
6' ГолПритчард Алекс
17' Желтая карточкаСнодграсс Роберт
36' Желтая карточкаЙоргенсен Матиас
Второй тайм
51'
50'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
50'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
49'
49'
Эрнандес Хавьер наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!
48'
Эрнандес Хавьер нанес удар, мяч был парирован, но Лоссль Йонас не удержал его в руках.
48'
ШАНС! Эрнандес Хавьер вышел один-на-один с голкипером...
47'
Йоргенсен Матиас наказан за толчок Эрнандес Хавьер
47'
47'
46'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
46'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Диангана Грэди уходит с поля и его заменяет Эрнандес Хавьер
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
49'
Йоргенсен Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
48'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
47'
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
46'
46'
Матч возобновлен
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
40'
40'
Сабалета Пабло наказан за толчок Притчард Алекс
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
39'
39'
38'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм в офсайде
37'
37'
Отличный пас сделал Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
36'
Йоргенсен Матиас получил желтую карточку от судьи
36'
Безумный фол. Йоргенсен Матиас грубо играет против соперника. Пострадал Крессуэлл Арон
35'
35'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Снодграсс Роберт пробил со штрафного прямо в стенку
34'
Судья сигнализирует, что Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Снодграсс Роберт
33'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
31'
Хадергьонай Флорент возвращается на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Матч возобновлен
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Хадергьонай Флорент получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Хадергьонай Флорент на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
27'
Должен был быть гол! Мунье Стив имел отличный шанс, но Фабьянски Лукаш не дал голу состоятся!
27'
ШАНС! Мунье Стив вышел один-на-один с голкипером...
27'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Шиндлер Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
24'
Судья сигнализирует, что Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Обьянг Педро
24'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
24'
Арнаутович Марко возвращается на поле.
23'
23'
Матч возобновлен
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Арнаутович Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
21'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Снодграсс Роберт оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
19'
18'
Судья сигнализирует, что Арнаутович Марко из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Шиндлер Кристофер
18'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
17'
Судья подбегает и показывает Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отложенную желтую карточку за фол.
17'
Муй Аарон не смог попасть в створ ударом издали
17'
Судья сигнализирует, что Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Андерсон Фелипе
16'
Муй Аарон бьет со штрафного в створ, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
16'
Судья сигнализирует, что Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
15'
Близко! Биллинг Филип нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
14'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
14'
14'
13'
13'
13'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Судья сигнализирует, что Сабалета Пабло из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
12'
Выглядело как неплохой момент. Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
12'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
11'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
10'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
8'
Судья сигнализирует, что Диоп Исса из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
7'
6'
Хогг Джонатан сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун переиграл вратаря дальним ударом!
6'
Мунье Стив бьет ножницами в створ ворот, но Фабьянски Лукаш не дал случится отличному голу!
6'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
5'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
5'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
4'
Лоссль Йонас не дал случится голу! Арнаутович Марко должен был забивать, но Лоссль Йонас сделал отличный сейв
4'
ШАНС! Арнаутович Марко вышел один-на-один с голкипером...
4'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
3'
3'
Мунье Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Андерсон Фелипе мяч отрикошетил от ворот
3'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Мунье Стив и попал в каркас ворот!
2'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
2'
Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Вест Хэм начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 1:0 Вест Хэм
Хаддерсфилд Таун
12.4% (22)
Ничья:
33.9% (60)
Вест Хэм
53.7% (95)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.4% (52)
1:2 Вест Хэм:
29.4% (52)
0:1 Вест Хэм:
14.7% (26)
2:1 Хаддерсфилд Таун:
7.9% (14)
0:2 Вест Хэм:
4% (7)
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