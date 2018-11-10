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Стадион:
Хаддерсфилд Таун
1:0
Второй тайм: 50'
Вест Хэм
0'
1:0
6' Гол
Притчард Алекс
17' Желтая карточка
Снодграсс Роберт
36' Желтая карточка
Йоргенсен Матиас
50'
Второй тайм
51'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
50'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
50'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
49'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
49'
Эрнандес Хавьер наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!
48'
Эрнандес Хавьер нанес удар, мяч был парирован, но Лоссль Йонас не удержал его в руках.
48'
ШАНС! Эрнандес Хавьер вышел один-на-один с голкипером...
Фол, нарушение
47'
Йоргенсен Матиас наказан за толчок Эрнандес Хавьер
47'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Вест Хэм контролирует мяч.
Офсайд
46'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
46'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Диангана Грэди уходит с поля и его заменяет Эрнандес Хавьер
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
51'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
51'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
50'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
50'
Биллинг Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
49'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
49'
Йоргенсен Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
48'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
47'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
46'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Матч возобновлен
46'
Лёв Крис получил травму и заменен. Дурм Эрик выходит на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
40'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
40'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
Фол, нарушение
40'
Сабалета Пабло наказан за толчок Притчард Алекс
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
39'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
39'
Вест Хэм контролирует мяч.
Офсайд
38'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм в офсайде
37'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
37'
Отличный пас сделал Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Желтая карточка
36'
Йоргенсен Матиас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Безумный фол. Йоргенсен Матиас грубо играет против соперника. Пострадал Крессуэлл Арон
35'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
35'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм в офсайде
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
Снодграсс Роберт пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Снодграсс Роберт
33'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Игрок из команды Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
32'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
Травма, повреждение
31'
Хадергьонай Флорент возвращается на поле.
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
30'
Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Хадергьонай Флорент получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Хадергьонай Флорент на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Угловой
27'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
27'
Должен был быть гол! Мунье Стив имел отличный шанс, но Фабьянски Лукаш не дал голу состоятся!
27'
ШАНС! Мунье Стив вышел один-на-один с голкипером...
27'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
25'
Шиндлер Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Обьянг Педро
24'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
24'
Хаддерсфилд Таун начинает контратаку
Травма, повреждение
24'
Арнаутович Марко возвращается на поле.
23'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Арнаутович Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Вест Хэм контролирует мяч.
21'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
21'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Снодграсс Роберт оказался на газоне.
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
19'
Вест Хэм контролирует мяч.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Арнаутович Марко из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Шиндлер Кристофер
18'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
Желтая карточка
17'
Судья подбегает и показывает Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм отложенную желтую карточку за фол.
17'
Муй Аарон не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Андерсон Фелипе
16'
Муй Аарон бьет со штрафного в створ, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
15'
Близко! Биллинг Филип нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
15'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
14'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
14'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Хаддерсфилд Таун вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Сабалета Пабло из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
12'
Выглядело как неплохой момент. Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
12'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм делает пас партнеру.
11'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
11'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
11'
Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
10'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
10'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
9'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Диоп Исса из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Притчард Алекс
7'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
6'
Хогг Джонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун переиграл вратаря дальним ударом!
6'
Мунье Стив бьет ножницами в створ ворот, но Фабьянски Лукаш не дал случится отличному голу!
6'
Биллинг Филип из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
5'
Хаддерсфилд Таун имеет хороший шанс забить.
Угловой
5'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой справа.
5'
Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.
4'
Лоссль Йонас не дал случится голу! Арнаутович Марко должен был забивать, но Лоссль Йонас сделал отличный сейв
4'
ШАНС! Арнаутович Марко вышел один-на-один с голкипером...
4'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
3'
Андерсон Фелипе из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
3'
Мунье Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Снодграсс Роберт из команды Вест Хэм подал угловой слева.
3'
Андерсон Фелипе мяч отрикошетил от ворот
3'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Мунье Стив и попал в каркас ворот!
Угловой
2'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
2'
Бальбуэна Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лёв Крис из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
1'
Хаддерсфилд Таун контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Вест Хэм начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на John Smith's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хаддерсфилд Таун 1:0 Вест Хэм
Хаддерсфилд Таун
12.4% (22)
Ничья:
33.9% (60)
Вест Хэм
53.7% (95)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.4% (52)
Вест Хэм:
29.4% (52)
Вест Хэм:
14.7% (26)
Хаддерсфилд Таун:
7.9% (14)
Вест Хэм:
4% (7)
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