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Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0:1
Первый тайм: 45+'
Грасcхоппер
0'
15' Желтая карточка
Thibault Corbaz
0:1
30' Гол
Нгой Жульен
45'+1
Первый тайм
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Нгой Жульен бьет в цель!
Желтая карточка
15'
Thibault Corbaz получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 5 Чехия 2 РОССИЯ
1 Андерсон Кевин 0 Тим Доминик
Позже Бразилия. Гонка
Позже 0 Федерер Роджер 0 Нисикори Кеи
Позже 0 Зверев Александр 0 Чилич Марин
Позже 0 Джокович Новак 0 Изнер Джон


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