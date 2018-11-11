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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Стад де ла Маладьер
0:1
Первый тайм: 45+'
15' Желтая карточкаThibault Corbaz
0:1
30' ГолНгой Жульен
|
15'
30'
0:1
Состав команд
23
Mike
Gomes
25
Ошс
Марцис
99
Kemal
Ademi
14
Лаванши
Нума
23
Айети
Арлинд
20
Нгой
Жульен
19
Пинга
Аймери
11
Бауи
Набиль
Нёвшатель Ксамакс 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Laurent Walthert Вратарь
- 23 Mike Gomes Защитник
- 25 Ошс Марцис Защитник
- 20 Мустафа Сейменович Защитник
- 3 Janick Kamber Защитник
- 7 Thibault Corbaz Полузащитник
- 6 Пикель Шарль Полузащитник
- 14 Нуццоло Рафаэль Полузащитник
- 10 Charles-Andre Doudin Полузащитник
- 17 Геоффрей Треанд Полузащитник
- 99 Kemal Ademi Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Matthias Minder Вратарь
- 82 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 8 Samir Ramizi Полузащитник
- 31 Фейзулаху Арбнор Полузащитник
- 18 Tunahan Cicek Полузащитник
- 12 Max Veloso Полузащитник
- 28 Liridon Mulaj
- Главный тренер: Michel Decastel
Грасcхоппер 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 14 Лаванши Нума Защитник
- 23 Айети Арлинд Защитник
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 15 Думбия Сулейман Защитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 29 Djibril Diani Полузащитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 20 Нгой Жульен Нападающий
- 19 Пинга Аймери Нападающий
- 11 Бауи Набиль Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Mateo Matic Вратарь
- 5 Aleksandar Cvetkovic Защитник
- 24 Лика Буджар Защитник
- 6 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 17 Камбер Робин Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 25 Nikola Sukacev
- Главный тренер: Финк Торстен
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 03.11.2018 Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 31.10.2018 Лугано 3:1 Нёвшатель Ксамакс К
- 28.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн С
- 21.10.2018 Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 12.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:3 Страсбург ТМК
- 07.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон С
- 30.09.2018 Цюрих 0:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 26.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано С
- 22.09.2018 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 16.09.2018 Арау 1:2 Нёвшатель Ксамакс К
- 02.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен С
- 25.08.2018 Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 19.08.2018 Ивердон 0:1 Нёвшатель Ксамакс К
- 11.08.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:5 Тун С
- 05.08.2018 Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс С
- 28.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель С
- 21.07.2018 Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 14.07.2018 ПСВ 1:1 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 12.07.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Спортинг Л ТМК
- 29.06.2018 Лозанна-Спорт 1:5 Нёвшатель Ксамакс ТМК
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 03.11.2018 Грасcхоппер 0:3 Янг Бойз С
- 27.10.2018 Грасcхоппер 1:3 Базель С
- 21.10.2018 Сьон 0:0 Грасcхоппер С
- 07.10.2018 Грасcхоппер 2:1 Лугано С
- 29.09.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 25.09.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 22.09.2018 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс С
- 16.09.2018 Стад де Ньон 3:1 Грасcхоппер К
- 05.09.2018 Унион Берлин 3:3 Грасcхоппер ТМК
- 02.09.2018 Люцерн 2:1 Грасcхоппер С
- 25.08.2018 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 19.08.2018 Буохс 0:2 Грасcхоппер К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Базель 4:2 Грасcхоппер С
- 28.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 22.07.2018 Янг Бойз 2:0 Грасcхоппер С
- 17.07.2018 Грасcхоппер 1:1 Атромитос ТМК
- 14.07.2018 Альтах 2:2 Грасcхоппер ТМК
- 11.07.2018 Грасcхоппер 0:2 Зенит ТМК
- 30.06.2018 Грасcхоппер 0:0 Виль ТМК
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Грасcхоппер: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
- 22.09.2018 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 21.09.2014 Нёвшатель Ксамакс 3:5 Грасcхоппер Кубок Швейцарии
- 09.04.2012 Грасcхоппер 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 04.03.2012 Нёвшатель Ксамакс 0:0 Грасcхоппер Суперлига
- 25.09.2011 Грасcхоппер 0:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 11.09.2011 Нёвшатель Ксамакс 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 07.05.2011 Грасcхоппер 3:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 19.02.2011 Нёвшатель Ксамакс 0:0 Грасcхоппер Суперлига
- 27.09.2010 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 17.07.2010 Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 10.04.2010 Нёвшатель Ксамакс 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 25.03.2010 Грасcхоппер 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 28.11.2009 Нёвшатель Ксамакс 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 31.08.2009 Грасcхоппер 1:3 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 26.04.2009 Нёвшатель Ксамакс 4:1 Грасcхоппер Суперлига
- 22.03.2009 Грасcхоппер 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 16.11.2008 Грасcхоппер 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
- 17.08.2008 Нёвшатель Ксамакс 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 26.04.2008 Нёвшатель Ксамакс 1:3 Грасcхоппер Суперлига
- 23.02.2008 Грасcхоппер 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Нёвшатель Ксамакс
Грасcхоппер
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:1
|14
|12
|1
|1
|46 - 15
|37
|2.
|Базель
|14
|6
|5
|3
|28 - 28
|23
|3.
|Тун
|14
|6
|4
|4
|30 - 22
|22
|4.
|Цюрих
|0:0
|14
|5
|6
|3
|20 - 18
|21
|5.
|Санкт-Галлен
|1:3
|14
|6
|2
|6
|21 - 26
|20
|6.
|Люцерн
|14
|6
|0
|8
|23 - 27
|18
|7.
|Лугано
|14
|4
|4
|6
|22 - 27
|16
|8.
|Грасcхоппер
|1:0
|14
|4
|2
|8
|15 - 25
|14
|9.
|Сьон
|0:0
|14
|3
|3
|8
|19 - 24
|12
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|14
|2
|5
|7
|16 - 28
|11
Первый тайм
30'
Г О О О О Л - Нгой Жульен бьет в цель!
15'
Thibault Corbaz получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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