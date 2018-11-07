Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вулверхэмптон

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Арсенал (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 03.11.2018 Арсенал 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 31.10.2018 Арсенал 2:1 Блэкпул КЛ
- 28.10.2018 Кристал Пэлас 2:2 Арсенал ПЛ
- 25.10.2018 Спортинг Л 0:1 Арсенал ЛЕ
- 22.10.2018 Арсенал 3:1 Лестер ПЛ
- 07.10.2018 Фулхэм 1:5 Арсенал ПЛ
- 04.10.2018 Карабах 0:3 Арсенал ЛЕ
- 29.09.2018 Арсенал 2:0 Уотфорд ПЛ
- 26.09.2018 Арсенал 3:1 Брентфорд КЛ
- 23.09.2018 Арсенал 2:0 Эвертон ПЛ
- 20.09.2018 Арсенал 4:2 Ворскла ЛЕ
- 15.09.2018 Ньюкасл 1:2 Арсенал ПЛ
- 02.09.2018 Кардифф Сити 2:3 Арсенал ПЛ
- 25.08.2018 Арсенал 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 18.08.2018 Челси 3:2 Арсенал ПЛ
- 12.08.2018 Арсенал 0:2 Манчестер Сити ПЛ
- 04.08.2018 Арсенал 2:0 Лацио ТМК
- 01.08.2018 Арсенал 1:1 Челси КЧ
- 28.07.2018 Арсенал 5:1 ПСЖ КЧ
- 26.07.2018 Атлетико М 1:1 Арсенал КЧ
Вулверхэмптон (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 03.11.2018 Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм ПЛ
- 27.10.2018 Брайтон 1:0 Вулверхэмптон ПЛ
- 20.10.2018 Вулверхэмптон 0:2 Уотфорд ПЛ
- 06.10.2018 Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 29.09.2018 Вулверхэмптон 2:0 Саутгемптон ПЛ
- 25.09.2018 Вулверхэмптон 0:0 Лестер КЛ
- 22.09.2018 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 16.09.2018 Вулверхэмптон 1:0 Бёрнли ПЛ
- 01.09.2018 Вест Хэм 0:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 28.08.2018 Шеффилд Уэнсдей 0:2 Вулверхэмптон КЛ
- 25.08.2018 Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Сити ПЛ
- 18.08.2018 Лестер 2:0 Вулверхэмптон ПЛ
- 11.08.2018 Вулверхэмптон 2:2 Эвертон ПЛ
- 04.08.2018 Вулверхэмптон 2:1 Вильярреал ТМК
- 28.07.2018 Дерби 2:1 Вулверхэмптон ТМК
- 25.07.2018 Сток Сити 0:0 Вулверхэмптон ТМК
- 22.07.2018 Вулверхэмптон 0:0 Бетис ТМК
- 22.07.2018 Бохум 0:0 Вулверхэмптон ТМК
- 19.07.2018 Вулверхэмптон 1:1 Аякс ТМК
- 14.07.2018 Янг Бойз 0:4 Вулверхэмптон КУ
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Вулверхэмптон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
- 11.04.2012 Вулверхэмптон 0:3 Арсенал Премьер-лига
- 27.12.2011 Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
- 12.02.2011 Арсенал 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
- 10.11.2010 Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Премьер-лига
- 03.04.2010 Арсенал 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
- 07.11.2009 Вулверхэмптон 1:4 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|33 - 4
|29
|2.
|Челси
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 8
|27
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|21 - 5
|27
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|19 - 10
|24
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 14
|23
|6.
|Борнмут
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 14
|20
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 18
|20
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|9.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 15
|18
|10.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|12.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 16
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 16
|8
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 20
|7
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 14
|6
|18.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
|19.
|Кардифф Сити
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 29
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - ВулверхэмптонДо начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 17 часов 14 минут.
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Прогнозы на матч Арсенал - Вулверхэмптон
Арсенал
88.1% (59)
Ничья:
7.5% (5)
Вулверхэмптон
4.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Арсенал:
35.8% (24)
2:1 Арсенал:
19.4% (13)
3:1 Арсенал:
13.4% (9)
1:0 Арсенал:
11.9% (8)
1:1 Ничья:
6% (4)
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