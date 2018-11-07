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Арсенал
 
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Вулверхэмптон
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Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вулверхэмптон

До начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 17 часов 14 минут.
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Прогнозы на матч Арсенал - Вулверхэмптон
Арсенал
88.1% (59)
Ничья:
7.5% (5)
Вулверхэмптон
4.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
35.8% (24)
Арсенал:
19.4% (13)
Арсенал:
13.4% (9)
Арсенал:
11.9% (8)
Ничья:
6% (4)
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