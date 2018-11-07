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Кристал Пэлас
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм

До начала игры, которая состоится 10.11.2018, осталось 1 день 21 час 4 минуты.
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Кристал Пэлас
5.1% (4)
Ничья:
12.7% (10)
Тоттенхэм
82.3% (65)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
50.6% (40)
Тоттенхэм:
13.9% (11)
Тоттенхэм:
8.9% (7)
Тоттенхэм:
5.1% (4)
Ничья:
5.1% (4)
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