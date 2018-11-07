Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм

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Стадион: Селхерст Парк
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Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 04.11.2018 Челси 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.10.2018 Мидлсбро 1:0 Кристал Пэлас КЛ
- 28.10.2018 Кристал Пэлас 2:2 Арсенал ПЛ
- 21.10.2018 Эвертон 2:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 06.10.2018 Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон ПЛ
- 01.10.2018 Борнмут 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.09.2018 Вест Бромвич 0:3 Кристал Пэлас КЛ
- 22.09.2018 Кристал Пэлас 0:0 Ньюкасл ПЛ
- 15.09.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 01.09.2018 Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон ПЛ
- 28.08.2018 Суонси 0:1 Кристал Пэлас КЛ
- 26.08.2018 Уотфорд 2:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 20.08.2018 Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 11.08.2018 Фулхэм 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 07.08.2018 Кингстониан 0:0 Кристал Пэлас ТМК
- 04.08.2018 Кристал Пэлас 4:1 Тулуза ТМК
- 31.07.2018 Борэм Вуд 0:1 Кристал Пэлас ТМК
- 28.07.2018 Рединг 0:4 Кристал Пэлас ТМК
- 24.07.2018 Стивенэйдж 1:2 Кристал Пэлас ТМК
- 21.07.2018 Оксфорд Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас ТМК
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 06.11.2018 Тоттенхэм 2:1 ПСВ ЛЧ
- 03.11.2018 Вулверхэмптон 2:3 Тоттенхэм ПЛ
- 31.10.2018 Вест Хэм 1:3 Тоттенхэм КЛ
- 29.10.2018 Тоттенхэм 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 24.10.2018 ПСВ 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 20.10.2018 Вест Хэм 0:1 Тоттенхэм ПЛ
- 06.10.2018 Тоттенхэм 1:0 Кардифф Сити ПЛ
- 03.10.2018 Тоттенхэм 2:4 Барселона ЛЧ
- 29.09.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.09.2018 Тоттенхэм 2:2 Уотфорд КЛ
- 22.09.2018 Брайтон 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 02.09.2018 Уотфорд 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2018 Манчестер Юнайтед 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 18.08.2018 Тоттенхэм 3:1 Фулхэм ПЛ
- 11.08.2018 Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм ПЛ
- 04.08.2018 Жирона 4:1 Тоттенхэм ТМК
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 29.07.2018 Барселона 2:2 Тоттенхэм КЧ
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Тоттенхэм: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
- 25.02.2018 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 26.04.2017 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 20.08.2016 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 21.02.2016 Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас Кубок
- 23.01.2016 Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 20.09.2015 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 10.01.2015 Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 06.12.2014 Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 11.01.2014 Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 18.08.2013 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|33 - 4
|29
|2.
|Челси
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 8
|27
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|21 - 5
|27
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|19 - 10
|24
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 14
|23
|6.
|Борнмут
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 14
|20
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 18
|20
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|9.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 15
|18
|10.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|12.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 16
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 16
|8
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 20
|7
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 14
|6
|18.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
|19.
|Кардифф Сити
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 29
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - ТоттенхэмДо начала игры, которая состоится 10.11.2018, осталось 1 день 21 час 4 минуты.
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Кристал Пэлас
5.1% (4)
Ничья:
12.7% (10)
Тоттенхэм
82.3% (65)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тоттенхэм:
50.6% (40)
0:2 Тоттенхэм:
13.9% (11)
0:1 Тоттенхэм:
8.9% (7)
1:3 Тоттенхэм:
5.1% (4)
2:2 Ничья:
5.1% (4)
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