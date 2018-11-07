Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Фулхэм

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Стадион: Энфилд
Предыдущие игры
Ливерпуль (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 06.11.2018 Црвена Звезда 2:0 Ливерпуль ЛЧ
- 03.11.2018 Арсенал 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 27.10.2018 Ливерпуль 4:1 Кардифф Сити ПЛ
- 24.10.2018 Ливерпуль 4:0 Црвена Звезда ЛЧ
- 20.10.2018 Хаддерсфилд Таун 0:1 Ливерпуль ПЛ
- 07.10.2018 Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 03.10.2018 Наполи 1:0 Ливерпуль ЛЧ
- 29.09.2018 Челси 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2018 Ливерпуль 1:2 Челси КЛ
- 22.09.2018 Ливерпуль 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 18.09.2018 Ливерпуль 3:2 ПСЖ ЛЧ
- 15.09.2018 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 01.09.2018 Лестер 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 25.08.2018 Ливерпуль 1:0 Брайтон ПЛ
- 20.08.2018 Кристал Пэлас 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 12.08.2018 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 07.08.2018 Ливерпуль 3:1 Торино ТМК
- 04.08.2018 Ливерпуль 5:0 Наполи ТМК
- 29.07.2018 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль КЧ
- 26.07.2018 Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль КЧ
Фулхэм (последние 20 матчей: +5 =3 -12)
- 05.11.2018 Хаддерсфилд Таун 1:0 Фулхэм ПЛ
- 01.11.2018 Манчестер Сити 2:0 Фулхэм КЛ
- 27.10.2018 Фулхэм 0:3 Борнмут ПЛ
- 20.10.2018 Кардифф Сити 4:2 Фулхэм ПЛ
- 07.10.2018 Фулхэм 1:5 Арсенал ПЛ
- 29.09.2018 Эвертон 3:0 Фулхэм ПЛ
- 25.09.2018 Миллуолл 1:3 Фулхэм КЛ
- 22.09.2018 Фулхэм 1:1 Уотфорд ПЛ
- 15.09.2018 Манчестер Сити 3:0 Фулхэм ПЛ
- 08.09.2018 Фулхэм 1:0 Атлетико Калькутта ТМК
- 01.09.2018 Брайтон 2:2 Фулхэм ПЛ
- 28.08.2018 Фулхэм 2:0 Эксетер Сити КЛ
- 26.08.2018 Фулхэм 4:2 Бёрнли ПЛ
- 18.08.2018 Тоттенхэм 3:1 Фулхэм ПЛ
- 11.08.2018 Фулхэм 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.08.2018 Фулхэм 2:2 Сельта ТМК
- 01.08.2018 Фулхэм 0:1 Сампдория ТМК
- 28.07.2018 Фиорентина 0:0 Фулхэм ТМК
- 28.07.2018 Фулхэм 3:1 Атлетик Б ТМК
- 21.07.2018 Лион 4:0 Фулхэм ТМК
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Фулхэм: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
- 13.02.2014 Фулхэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 09.11.2013 Ливерпуль 4:0 Фулхэм Премьер-лига
- 12.05.2013 Фулхэм 1:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 22.12.2012 Ливерпуль 4:0 Фулхэм Премьер-лига
- 01.05.2012 Ливерпуль 0:1 Фулхэм Премьер-лига
- 06.12.2011 Фулхэм 1:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 09.05.2011 Фулхэм 2:5 Ливерпуль Премьер-лига
- 26.01.2011 Ливерпуль 1:0 Фулхэм Премьер-лига
- 11.04.2010 Ливерпуль 0:0 Фулхэм Премьер-лига
- 31.10.2009 Фулхэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 04.04.2009 Фулхэм 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 22.11.2008 Ливерпуль 0:0 Фулхэм Премьер-лига
- 19.04.2008 Фулхэм 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 10.11.2007 Ливерпуль 2:0 Фулхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|33 - 4
|29
|2.
|Челси
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|27 - 8
|27
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|21 - 5
|27
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|19 - 10
|24
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|25 - 14
|23
|6.
|Борнмут
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 14
|20
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 18
|20
|8.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|9.
|Эвертон
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 15
|18
|10.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 12
|15
|12.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 16
|14
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 16
|8
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 20
|7
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 14
|6
|18.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
|19.
|Кардифф Сити
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 24
|5
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|11 - 29
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - ФулхэмДо начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 12 часов 45 минут.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Фулхэм
Ливерпуль
92.8% (64)
Ничья:
2.9% (2)
Фулхэм
4.3% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ливерпуль:
31.9% (22)
3:0 Ливерпуль:
21.7% (15)
2:1 Ливерпуль:
13% (9)
1:0 Ливерпуль:
8.7% (6)
3:1 Ливерпуль:
7.2% (5)
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