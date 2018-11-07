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Стадион:
Ливерпуль
 
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Фулхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Фулхэм

До начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 12 часов 45 минут.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Фулхэм
Ливерпуль
92.8% (64)
Ничья:
2.9% (2)
Фулхэм
4.3% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
31.9% (22)
Ливерпуль:
21.7% (15)
Ливерпуль:
13% (9)
Ливерпуль:
8.7% (6)
Ливерпуль:
7.2% (5)
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