Стадион: Сент-Мэрис
1:0
Второй тайм: 52'
1:0
20' ГолГаббьядини Маноло
38' Желтая карточкаБертранд Райан
Второй тайм
51'
Хорошую попытку сделал Дини Трой. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд делает навес прямо в штрафную.
51'
Худт Уэсли наказан за толчок Саксесс Исаак
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
49'
49'
Матч возобновлен
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
46'
46'
Габбьядини Маноло не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
48'
47'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
47'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
46'
Мариаппа Эдриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
46'
Матч возобновлен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
44'
44'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Бертранд Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Делофеу Херард из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Судья сигнализирует, что Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Чалоба Натаниэл
41'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд в офсайде
40'
Ингс Дэнни получил травму и заменен. Остин Чарльз выходит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
39'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль не смог попасть в створ ударом издали
38'
Бертранд Райан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
38'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Дюкур Абдулайе оказался на газоне.
38'
38'
37'
Фостер Бен из команды Уотфорд сделал отличный сейв!
37'
Армстронг Стюарт нанес удар, мяч был парирован, но Фостер Бен не удержал его в руках.
37'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
37'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
37'
Отличный пас сделал Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
36'
Делофеу Херард нанес удар издали, а Маккарти Алекс отбил его обратно в игру!
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
35'
Шанс! Йосида Майя из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
34'
Лемина Марио из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
34'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Седрик Соареш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Чалоба Натаниэл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Лемина Марио
33'
Саутгемптон контролирует мяч.
32'
Делофеу Херард нанес удар, мяч был парирован, но Маккарти Алекс не удержал его в руках.
32'
Саксесс Исаак разрезает оборону соперника отличным пасом
32'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль ошибается в защите.
31'
30'
Армстронг Стюарт задерживает мяч рукой
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
29'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает пас партнеру.
29'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
27'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
27'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд играет слишком грубо. Худт Уэсли оказался на газоне.
26'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
26'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
25'
25'
25'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
24'
23'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Лемина Марио
23'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает неудачный навес.
22'
Судья сигнализирует, что Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Ингс Дэнни сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Габбьядини Маноло изменил счет на табло!
20'
Холебас Хосе ошибается в защите.
20'
20'
Головой пробил Худт Уэсли, но голкипер отбил его в поле!
19'
19'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон играет в стеночку с партнером по команде. Ингс Дэнни это был.
17'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд играет слишком грубо. Худт Уэсли оказался на газоне.
17'
Перейра Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Саксесс Исаак оказался на газоне.
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Габбьядини Маноло не смог попасть в створ ударом издали
15'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
14'
13'
13'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
13'
12'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Саутгемптон контролирует мяч.
11'
11'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
10'
10'
Редмонд Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
9'
Саксесс Исаак мяч отрикошетил от ворот
8'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
8'
ШАНС! Делофеу Херард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд делает пас партнеру.
8'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
7'
7'
7'
Бертранд Райан делает длинную передачу вперед
6'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
4'
Делофеу Херард нанес удар, мяч был парирован, но Маккарти Алекс не удержал его в руках.
3'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд в офсайде
3'
2'
1'
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Саутгемптон начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Уотфорд
Саутгемптон
43% (74)
Ничья:
30.8% (53)
Уотфорд
26.2% (45)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
27.9% (48)
1:0 Саутгемптон:
19.2% (33)
2:1 Саутгемптон:
16.9% (29)
1:2 Уотфорд:
12.8% (22)
0:1 Уотфорд:
8.7% (15)
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