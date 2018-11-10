  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Саутгемптон
1:0
Второй тайм: 52'
Уотфорд
0'
1:0
20' Гол
Габбьядини Маноло
38' Желтая карточка
Бертранд Райан
52'
Второй тайм
51'
Хорошую попытку сделал Дини Трой. Удар в створ, но вратарь начеку
51'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
51'
Худт Уэсли наказан за толчок Саксесс Исаак
50'
Уотфорд контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
49'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
49'
Матч возобновлен
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Уотфорд контролирует мяч.
47'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Удар от ворот произведет Уотфорд
46'
Габбьядини Маноло не смог попасть в створ ударом издали
46'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
48'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
47'
Дини Трой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
47'
Удар от ворот произведет Уотфорд
46'
Мариаппа Эдриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
46'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
46'
Матч возобновлен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
44'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
43'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
43'
Бертранд Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Делофеу Херард из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
42'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Чалоба Натаниэл
Офсайд
41'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд в офсайде
40'
Ингс Дэнни получил травму и заменен. Остин Чарльз выходит на поле.
40'
Хьюз Уилл получил травму и заменен. Дини Трой выходит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
39'
Удар от ворот произведет Уотфорд
39'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
38'
Бертранд Райан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
38'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Дюкур Абдулайе оказался на газоне.
38'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Фостер Бен из команды Уотфорд сделал отличный сейв!
37'
Армстронг Стюарт нанес удар, мяч был парирован, но Фостер Бен не удержал его в руках.
37'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
37'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
37'
Отличный пас сделал Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
36'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
36'
Делофеу Херард нанес удар издали, а Маккарти Алекс отбил его обратно в игру!
35'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
35'
Удар от ворот произведет Уотфорд
35'
Шанс! Йосида Майя из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
34'
Лемина Марио из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
34'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Седрик Соареш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Чалоба Натаниэл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Лемина Марио
33'
Саутгемптон контролирует мяч.
32'
Делофеу Херард нанес удар, мяч был парирован, но Маккарти Алекс не удержал его в руках.
32'
Саксесс Исаак разрезает оборону соперника отличным пасом
32'
Хёйбьерг Пьер-Эмиль ошибается в защите.
31'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
30'
Армстронг Стюарт задерживает мяч рукой
30'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает пас партнеру.
29'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Удар от ворот произведет Уотфорд
27'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Фол, нарушение
27'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд играет слишком грубо. Худт Уэсли оказался на газоне.
26'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
26'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
25'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
24'
Удар от ворот произведет Уотфорд
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Хьюз Уилл из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Лемина Марио
23'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает неудачный навес.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
20'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
20'
Ингс Дэнни сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Габбьядини Маноло изменил счет на табло!
20'
Холебас Хосе ошибается в защите.
Угловой
20'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
20'
Головой пробил Худт Уэсли, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
19'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
19'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон играет в стеночку с партнером по команде. Ингс Дэнни это был.
Фол, нарушение
17'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд играет слишком грубо. Худт Уэсли оказался на газоне.
17'
Перейра Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Саксесс Исаак оказался на газоне.
16'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Удар от ворот произведет Уотфорд
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Габбьядини Маноло не смог попасть в створ ударом издали
15'
Каткарт Крейг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
14'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
13'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
11'
Саутгемптон контролирует мяч.
11'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
11'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Армстронг Стюарт из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Габбьядини Маноло из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
10'
Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
10'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Редмонд Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
9'
Саксесс Исаак мяч отрикошетил от ворот
8'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
8'
ШАНС! Делофеу Херард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд делает пас партнеру.
8'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Удар от ворот произведет Уотфорд
7'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Удар от ворот произведет Уотфорд
7'
Бертранд Райан делает длинную передачу вперед
6'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Уотфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
5'
Уотфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
4'
Делофеу Херард нанес удар, мяч был парирован, но Маккарти Алекс не удержал его в руках.
Офсайд
3'
Саксесс Исаак из команды Уотфорд в офсайде
3'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
2'
Уотфорд контролирует мяч.
1'
Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сильный дождь сегодня.
1'
Саутгемптон начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Уотфорд
Саутгемптон
43% (74)
Ничья:
30.8% (53)
Уотфорд
26.2% (45)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.9% (48)
Саутгемптон:
19.2% (33)
Саутгемптон:
16.9% (29)
Уотфорд:
12.8% (22)
Уотфорд:
8.7% (15)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 1 Швеция 4 РОССИЯ
Позже 0 Чехия 0 РОССИЯ


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация