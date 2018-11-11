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Стадион:
Санкт-Галлен
1:3
Первый тайм: 45+'
Янг Бойз
0'
12' Желтая карточка
Нгамелеу Муми
1:0
13' Гол
Кутеса Дерек
1:1
18' Гол
Нсаме Жан-Пьер
1:2
26' Гол
Нсаме Жан-Пьер
30' Желтая карточка
Kekuta Manneh
30' Желтая карточка
Мбабу Кевин
1:3
34' Гол
Ассале Рожер
45'+1
Первый тайм
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Ассале Рожер бьет в цель!
Желтая карточка
30'
Мбабу Кевин получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Kekuta Manneh получил желтую карточку от судьи
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Кутеса Дерек бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Нгамелеу Муми получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 5 Чехия 2 РОССИЯ
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