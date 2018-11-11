- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: АФГ Арена
1:3
Первый тайм: 45+'
12' Желтая карточкаНгамелеу Муми
1:0
13' ГолКутеса Дерек
1:1
18' ГолНсаме Жан-Пьер
1:2
26' ГолНсаме Жан-Пьер
30' Желтая карточкаKekuta Manneh
30' Желтая карточкаМбабу Кевин
1:3
34' ГолАссале Рожер
|
12'
13'
1:0
18'
1:1
26'
1:2
30'
30'
34'
1:3
Состав команд
44
Кутеса
Дерек
43
Мбабу
Кевин
23
Бенито
Лорис
35
Саного
Секу
17
Ассале
Рожер
Санкт-Галлен 4-3-1-2
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 93 Бакайоко Аксель Защитник
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 5 Leonel Mosevich Защитник
- 3 Кшук Слиман Защитник
- 4 Majeed Ashimeru Полузащитник
- 8 Jordi Quintilla Полузащитник
- 14 Сьерро Венсан Полузащитник
- 10 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 44 Кутеса Дерек Нападающий
- 19 Kekuta Manneh Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 50 Люхингер Николас Защитник
- 16 Виттвер Андреас Защитник
- 6 Уисс Алан Защитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- 29 Alessandro Kraeuchi
- Главный тренер: Peter Zeidler
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 26 Фон Балльмоос Давид Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 30 Лаупер Сандро Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 4 Али Мохамед Защитник
- 19 Шик Торстен Защитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Главный тренер: Сеоане Херардо
Предыдущие игры
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 04.11.2018 Сьон 0:1 Санкт-Галлен С
- 01.11.2018 Санкт-Галлен 1:2 Сьон К
- 28.10.2018 Санкт-Галлен 3:2 Цюрих С
- 21.10.2018 Лугано 3:1 Санкт-Галлен С
- 06.10.2018 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 29.09.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 26.09.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 23.09.2018 Санкт-Галлен 2:2 Лугано С
- 16.09.2018 Мури 0:7 Санкт-Галлен К
- 06.09.2018 Ингольштадт 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 02.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:3 Санкт-Галлен С
- 26.08.2018 Санкт-Галлен 0:1 Люцерн С
- 19.08.2018 Ueberstorf 0:6 Санкт-Галлен К
- 12.08.2018 Цюрих 0:0 Санкт-Галлен С
- 05.08.2018 Санкт-Галлен 3:2 Тун С
- 02.08.2018 Сарпсборг-08 1:0 Санкт-Галлен ЛЕ
- 29.07.2018 Санкт-Галлен 2:4 Сьон С
- 26.07.2018 Санкт-Галлен 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 21.07.2018 Базель 1:2 Санкт-Галлен С
- 14.07.2018 Санкт-Галлен 1:1 Брайтон ТМК
Янг Бойз (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 07.11.2018 Валенсия 3:1 Янг Бойз ЛЧ
- 03.11.2018 Грасcхоппер 0:3 Янг Бойз С
- 31.10.2018 Стад де Ньон 0:1 Янг Бойз К
- 27.10.2018 Янг Бойз 3:2 Сьон С
- 23.10.2018 Янг Бойз 1:1 Валенсия ЛЧ
- 20.10.2018 Цюрих 3:3 Янг Бойз С
- 06.10.2018 Янг Бойз 2:3 Люцерн С
- 02.10.2018 Ювентус 3:0 Янг Бойз ЛЧ
- 29.09.2018 Тун 1:4 Янг Бойз С
- 26.09.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 23.09.2018 Янг Бойз 7:1 Базель С
- 19.09.2018 Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 15.09.2018 Шаффхаузен 2:3 Янг Бойз К
- 01.09.2018 Сьон 0:3 Янг Бойз С
- 28.08.2018 Динамо Загреб 1:2 Янг Бойз ЛЧ
- 25.08.2018 Янг Бойз 5:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 22.08.2018 Янг Бойз 1:1 Динамо Загреб ЛЧ
- 18.08.2018 Биль Бьенн 2:3 Янг Бойз К
- 12.08.2018 Люцерн 2:3 Янг Бойз С
- 05.08.2018 Янг Бойз 4:0 Цюрих С
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Янг Бойз: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
- 26.09.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 08.04.2018 Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз Суперлига
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Кубок
- 01.10.2017 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 27.08.2017 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 30.04.2017 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига
- 18.02.2017 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 23.07.2016 Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига
- 12.05.2016 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.03.2016 Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига
- 28.11.2015 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.08.2015 Санкт-Галлен 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 10.05.2015 Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.04.2015 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 11.04.2015 Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз Суперлига
- 30.11.2014 Янг Бойз 4:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.07.2014 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 18.05.2014 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен
Янг Бойз
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:1
|14
|12
|1
|1
|46 - 15
|37
|2.
|Базель
|14
|6
|5
|3
|28 - 28
|23
|3.
|Тун
|14
|6
|4
|4
|30 - 22
|22
|4.
|Цюрих
|0:0
|14
|5
|6
|3
|20 - 18
|21
|5.
|Санкт-Галлен
|1:3
|14
|6
|2
|6
|21 - 26
|20
|6.
|Люцерн
|14
|6
|0
|8
|23 - 27
|18
|7.
|Лугано
|14
|4
|4
|6
|22 - 27
|16
|8.
|Грасcхоппер
|1:0
|14
|4
|2
|8
|15 - 25
|14
|9.
|Сьон
|0:0
|14
|3
|3
|8
|19 - 24
|12
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:1
|14
|2
|5
|7
|16 - 28
|11
Первый тайм
34'
Г О О О О Л - Ассале Рожер бьет в цель!
30'
Мбабу Кевин получил желтую карточку от судьи
30'
Kekuta Manneh получил желтую карточку от судьи
26'
Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
18'
Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
13'
Г О О О О Л - Кутеса Дерек бьет в цель!
12'
Нгамелеу Муми получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация