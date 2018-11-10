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Стадион:
Лестер
0:0
Второй тайм: 52'
Бёрнли
0'
51' Желтая карточка
Морган Уэс
52'
Второй тайм
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
53'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
52'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
52'
Удар от ворот произведет Лестер
51'
Шанс! Ми Бен из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
51'
Дефур Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
51'
Морган Уэс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Морган Уэс грубо играет против соперника. Пострадал Вуд Крис
50'
Удар от ворот произведет Бёрнли
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Харт Джо не дал случится голу! Олбрайтон Марк должен был забивать, но Харт Джо сделал отличный сейв
49'
Варди Джейми из команды Лестер делает пас партнеру.
49'
Грэй Демарай из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
48'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
48'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
46'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Лестер играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
45'
Удар от ворот произведет Бёрнли
45'
Шанс! Ндиди Уилфред из команды Лестер пробил головой, но мимо
Угловой
45'
Геззаль Рашид из команды Лестер подал угловой слева.
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
Офсайд
43'
Вуд Крис из команды Бёрнли в офсайде
43'
Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Ми Бен из команды Бёрнли хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
43'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
43'
Лестер начинает контратаку
42'
Бёрнли контролирует мяч.
Офсайд
41'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
41'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Удар от ворот произведет Лестер
40'
Шанс! Ми Бен из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
Угловой
40'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
Штрафной исполнил Гудмундссон Йоханн, после его удара Шмейхель Каспер сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
39'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер опасно и грубо сыграл. Леннон Аарон пострадал.
38'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Морган Уэс из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
Геззаль Рашид из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
36'
Грэй Демарай пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
35'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли играет слишком грубо. Грэй Демарай оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Бёрнли контролирует мяч.
34'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Дефур Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Эванс Джонни наказан за толчок Воукс Сэм
33'
Бёрнли контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Вуд Крис из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Эванс Джонни
32'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Лестер имеет хороший шанс забить.
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Рикарду Перейра II из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
Олбрайтон Марк из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
29'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
29'
Грэй Демарай наказан за толчок Лонг Кевин
28'
Лестер контролирует мяч.
Фол, нарушение
28'
Вуд Крис наказан за толчок Эванс Джонни
27'
Харт Джо не дал случится голу! Грэй Демарай должен был забивать, но Харт Джо сделал отличный сейв
27'
Отличные скиллы показывает Грэй Демарай, обводя своих соперников
27'
Варди Джейми из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Лестер имеет хороший шанс забить.
26'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Эванс Джонни наказан за толчок Вуд Крис
26'
Геззаль Рашид из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Отличные скиллы показывает Чилвел Бенджамин, обводя своих соперников
26'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
25'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
25'
Олбрайтон Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
24'
Геззаль Рашид из команды Лестер подал угловой слева.
24'
Геззаль Рашид мяч отрикошетил от ворот
24'
Лестер имеет хороший шанс забить.
23'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дефур Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Корк Джек
22'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
21'
Отличная возможность! Геззаль Рашид упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
21'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает отличный кросс...
20'
Лестер контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
19'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Леннон Аарон из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Грэй Демарай
18'
Хорошую попытку сделал Вуд Крис. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
17'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Дефур Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Корк Джек
Фол, нарушение
16'
Варди Джейми наказан за толчок Лонг Кевин
16'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
16'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лоутон Мэттью из команды Бёрнли.
16'
Какой шанс! Варди Джейми почти забил, но мяч вынесли с линии!
16'
Плохо сыграл Харт Джо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
15'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
15'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Геззаль Рашид из команды Лестер подал угловой слева.
15'
Олбрайтон Марк мяч отрикошетил от ворот
14'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Геззаль Рашид из команды Лестер подал угловой слева.
14'
Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Бёрнли
13'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
13'
Опасность предотвращена - Лоутон Мэттью из команды Бёрнли вступил в отбор удачно
13'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
12'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
12'
Лестер контролирует мяч.
11'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
11'
Эванс Джонни наказан за толчок Воукс Сэм
11'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Менди Нампалис из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
10'
Чилвел Бенджамин нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Гудмундссон Йоханн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Геззаль Рашид из команды Лестер подал угловой справа.
9'
Геззаль Рашид из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
9'
Геззаль Рашид из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
9'
Тэйлор Чарли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
8'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Геззаль Рашид из команды Лестер подал угловой слева.
8'
Хороший удар издали нанес Ндиди Уилфред, но отличный сейв сделал Харт Джо. Угловой.
7'
Лестер имеет хороший шанс забить.
7'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Бёрнли
6'
Олбрайтон Марк из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
Лестер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
Удар от ворот произведет Бёрнли
5'
Эванс Джонни из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
5'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Корк Джек из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Ндиди Уилфред
4'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
4'
Морган Уэс из команды Лестер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
4'
Бёрнли имеет хороший шанс забить.
3'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
2'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
2'
Лоутон Мэттью делает длинную передачу вперед
1'
Удар от ворот произведет Бёрнли
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Лестер начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лестер 0:0 Бёрнли
Лестер
94.8% (165)
Ничья:
4.6% (8)
Бёрнли
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Лестер:
45.4% (79)
Лестер:
24.7% (43)
Лестер:
17.8% (31)
Ничья:
4% (7)
Лестер:
3.4% (6)
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