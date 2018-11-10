Стадион: Кинг Пауэр
51' Желтая карточкаМорган Уэс
Второй тайм
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
53'
52'
52'
52'
Удар от ворот произведет Лестер
51'
51'
Морган Уэс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
50'
Безумный фол. Морган Уэс грубо играет против соперника. Пострадал Вуд Крис
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
50'
49'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Харт Джо не дал случится голу! Олбрайтон Марк должен был забивать, но Харт Джо сделал отличный сейв
49'
Варди Джейми из команды Лестер делает пас партнеру.
49'
Грэй Демарай из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
48'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
48'
48'
47'
46'
Лестер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Лестер играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
45'
45'
Шанс! Ндиди Уилфред из команды Лестер пробил головой, но мимо
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
45'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
43'
Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Лестер начинает контратаку
42'
41'
Варди Джейми из команды Лестер в офсайде
41'
40'
Удар от ворот произведет Лестер
40'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
40'
Штрафной исполнил Гудмундссон Йоханн, после его удара Шмейхель Каспер сделал классный сейв. Угловой
39'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер опасно и грубо сыграл. Леннон Аарон пострадал.
38'
38'
37'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Морган Уэс из команды Лестер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
36'
Геззаль Рашид из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
36'
Грэй Демарай пробил со штрафного прямо в стенку
35'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли играет слишком грубо. Грэй Демарай оказался на газоне.
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
35'
34'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Эванс Джонни наказан за толчок Воукс Сэм
33'
32'
Судья сигнализирует, что Вуд Крис из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Эванс Джонни
32'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
30'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
30'
30'
Рикарду Перейра II из команды Лестер навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
30'
Олбрайтон Марк из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
29'
29'
Грэй Демарай наказан за толчок Лонг Кевин
28'
28'
Вуд Крис наказан за толчок Эванс Джонни
27'
Харт Джо не дал случится голу! Грэй Демарай должен был забивать, но Харт Джо сделал отличный сейв
27'
Отличные скиллы показывает Грэй Демарай, обводя своих соперников
27'
Варди Джейми из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
26'
26'
Эванс Джонни наказан за толчок Вуд Крис
26'
Геззаль Рашид из команды Лестер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Отличные скиллы показывает Чилвел Бенджамин, обводя своих соперников
26'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
25'
25'
Олбрайтон Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
Геззаль Рашид мяч отрикошетил от ворот
24'
23'
Чилвел Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Корк Джек
22'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
22'
22'
21'
Отличная возможность! Геззаль Рашид упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
21'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает отличный кросс...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
19'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
19'
Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Судья сигнализирует, что Леннон Аарон из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Грэй Демарай
18'
Хорошую попытку сделал Вуд Крис. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Рикарду Перейра II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Корк Джек
16'
Варди Джейми наказан за толчок Лонг Кевин
16'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
16'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лоутон Мэттью из команды Бёрнли.
16'
Какой шанс! Варди Джейми почти забил, но мяч вынесли с линии!
16'
Плохо сыграл Харт Джо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
15'
15'
15'
15'
Олбрайтон Марк мяч отрикошетил от ворот
14'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
13'
13'
13'
Опасность предотвращена - Лоутон Мэттью из команды Бёрнли вступил в отбор удачно
13'
12'
12'
11'
11'
Эванс Джонни наказан за толчок Воукс Сэм
11'
10'
Менди Нампалис из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
10'
Чилвел Бенджамин нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
10'
9'
Гудмундссон Йоханн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Геззаль Рашид из команды Лестер подал угловой справа.
9'
Геззаль Рашид из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Геззаль Рашид из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
9'
Тэйлор Чарли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
8'
8'
8'
Хороший удар издали нанес Ндиди Уилфред, но отличный сейв сделал Харт Джо. Угловой.
7'
7'
6'
6'
Олбрайтон Марк из команды Лестер навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
5'
5'
Эванс Джонни из команды Лестер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
5'
5'
Судья сигнализирует, что Корк Джек из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Ндиди Уилфред
4'
4'
Морган Уэс из команды Лестер хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
4'
3'
3'
2'
2'
Лоутон Мэттью делает длинную передачу вперед
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Лестер начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лестер 0:0 Бёрнли
Лестер
94.8% (165)
Ничья:
4.6% (8)
Бёрнли
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лестер:
45.4% (79)
1:0 Лестер:
24.7% (43)
2:0 Лестер:
17.8% (31)
1:1 Ничья:
4% (7)
3:1 Лестер:
3.4% (6)
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