Стадион: Сент-Джеймс Парк
1:0
7' ГолРондон Саломон
2:0
40' ГолРондон Саломон
45' Желтая карточкаШёр Фабиан
2:1
45' ГолХефферсон Лерма
Первый тайм
55'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
54'
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
53'
52'
Как он промахнулся? Перес Айосе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
52'
Перес Айосе из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
52'
51'
Фрейзер Райан сделал результативную передачу.
51'
ГОООООЛ - Хефферсон Лерма Борнмут забивает ударом головой
51'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой слева.
50'
Хефферсон Лерма ошибается в защите.
50'
Кук Стив нанес удар головой, но Дубравка Мартин перевел мяч на угловой!
50'
Брукс Дэвид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Шёр Фабиан получил желтую карточку от судьи
50'
Судья сигнализирует, что Шёр Фабиан из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Фрейзер Райан
50'
Диаме Мохамед не смог попасть в створ ударом издали
50'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой слева.
50'
Бегович Асмир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Ки Сонъён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Брукс Дэвид из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Ки Сонъён
48'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
48'
Кенеди Роберт нанес удар, мяч был парирован, но Бегович Асмир не удержал его в руках.
48'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
46'
Ки Сонъён нарушает правила. Хефферсон Лерма пострадал
46'
46'
Брукс Дэвид из команды Борнмут направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
44'
43'
Рондон Саломон из команды Ньюкасл нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
40'
Кенеди Роберт сделал результативную передачу.
40'
ГОООООЛ - Рондон Саломон Ньюкасл забивает ударом головой
40'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
39'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл делает отличный кросс...
38'
Айб Джордон наказан за толчок Диаме Мохамед
38'
Перес Айосе из команды Ньюкасл в офсайде
37'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
36'
Хефферсон Лерма из команды Борнмут в офсайде
36'
35'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Брукс Дэвид
34'
34'
33'
32'
Дамметт Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Матч возобновлен
30'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
30'
Смит Адам получил травму и заменен. Дэниелс Чарли выходит на поле.
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Смит Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
23'
Смит Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Смит Адам
23'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Хефферсон Лерма выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
22'
22'
После штрафного удара,который нанес Фрейзер Райан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
21'
Диаме Мохамед наказан за толчок Фрейзер Райан
20'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
20'
20'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Фрейзер Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Брукс Дэвид из команды Борнмут подал угловой справа.
19'
Кук Льюис мяч отрикошетил от ворот
18'
Игрок из команды Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Брукс Дэвид из команды Борнмут подал угловой справа.
17'
Фернандес Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Отличные скиллы показывает Уилсон Каллум, обводя своих соперников
17'
Ритчи Мэтт наказан за толчок Смит Адам
17'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе
16'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Айб Джордон нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
15'
Ритчи Мэтт не смог попасть в створ ударом издали
14'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
12'
11'
Шёр Фабиан из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
11'
Смит Адам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Ки Сонъён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Судья сигнализирует, что Фрэнсис Саймон из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Кенеди Роберт
10'
Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Кенеди Роберт из команды Ньюкасл делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Отличные скиллы показывает Кенеди Роберт, обводя своих соперников
7'
Г О О О О О Л - Рондон Саломон ударом с лёта отправляет мяч в сетку ворот
6'
Рондон Саломон нанес удар, мяч был парирован, но Бегович Асмир не удержал его в руках.
6'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает навес прямо в штрафную.
6'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Смит Адам
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
5'
Рондон Саломон пробует нанести удар издали, но Бегович Асмир держит все под контролем
4'
Уилсон Каллум наказан за толчок Ки Сонъён
3'
Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
3'
Айб Джордон имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
3'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает пас партнеру.
2'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Диаме Мохамед
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Борнмут начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ньюкасл 2:1 Борнмут
Ньюкасл
36.8% (63)
Ничья:
38.6% (66)
Борнмут
24.6% (42)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.3% (62)
2:1 Ньюкасл:
16.4% (28)
1:2 Борнмут:
14% (24)
1:0 Ньюкасл:
12.3% (21)
0:1 Борнмут:
6.4% (11)
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