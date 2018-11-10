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Стадион:
Лугано
0:1
Второй тайм: 47'
Люцерн
0'
22' Желтая карточка
Варгас Рубен
0:1
37' Гол
Варгас Рубен
47'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Варгас Рубен бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Варгас Рубен получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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