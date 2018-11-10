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Стадион: Корнаредо
22' Желтая карточкаВаргас Рубен
0:1
37' ГолВаргас Рубен
|
22'
37'
0:1
Состав команд
20
Брлек
Петар
17
Вечеи
Балинт
17
Гретер
Симон
5
Lucao
II
15
Шульц
Марвин
42
Вока
Идриз
24
Варгас
Рубен
Лугано 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 91 Михайлович Драган Защитник
- 3 Марич Мият Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 7 Edoardo Masciangelo Защитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 20 Брлек Петар Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- 10 Боттани Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Noam Baumann Вратарь
- 8 Фазлиу Валон Полузащитник
- 6 Човило Мирослав Полузащитник
- 19 Герндт Александр Нападающий
- 21 Янко Марк Нападающий
- 33 Чрнигой Домен Нападающий
- 77 Мацек Роман Нападающий
- Главный тренер: Челестини Фабио
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 17 Гретер Симон Защитник
- 5 Lucao II Защитник
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 27 Швеглер Кристиан Защитник
- 15 Шульц Марвин Полузащитник
- 42 Вока Идриз Полузащитник
- 24 Варгас Рубен Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Чиркович Лазар Защитник
- 2 Какабадзе Отар Защитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 10 Элеке Блессинг Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- 22 Loic Jacot-Guillarmod
- Главный тренер: Вайлер Рене
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 04.11.2018 Базель 3:2 Лугано С
- 31.10.2018 Лугано 3:1 Нёвшатель Ксамакс К
- 28.10.2018 Лугано 2:1 Тун С
- 21.10.2018 Лугано 3:1 Санкт-Галлен С
- 07.10.2018 Грасcхоппер 2:1 Лугано С
- 30.09.2018 Лугано 2:2 Базель С
- 26.09.2018 Нёвшатель Ксамакс 2:1 Лугано С
- 23.09.2018 Санкт-Галлен 2:2 Лугано С
- 15.09.2018 Адзурри-90 0:1 Лугано К
- 01.09.2018 Лугано 1:0 Цюрих С
- 26.08.2018 Тун 1:1 Лугано С
- 22.08.2018 Парадисо 0:2 Лугано ТМК
- 19.08.2018 Диетикон 0:4 Лугано К
- 11.08.2018 Лугано 2:2 Грасcхоппер С
- 04.08.2018 Люцерн 4:2 Лугано С
- 29.07.2018 Лугано 0:2 Янг Бойз С
- 22.07.2018 Сьон 1:2 Лугано С
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
- 08.07.2018 Лугано 5:1 Беллинцона ТМК
- 30.06.2018 Лугано 4:0 Кьяссо ТМК
Люцерн (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 04.11.2018 Люцерн 2:5 Цюрих С
- 01.11.2018 Кьяссо 0:2 Люцерн К
- 28.10.2018 Нёвшатель Ксамакс 1:2 Люцерн С
- 20.10.2018 Люцерн 0:2 Тун С
- 06.10.2018 Янг Бойз 2:3 Люцерн С
- 30.09.2018 Люцерн 1:3 Сьон С
- 26.09.2018 Базель 2:1 Люцерн С
- 23.09.2018 Цюрих 1:0 Люцерн С
- 15.09.2018 Серветт 3:3 Люцерн К
- 02.09.2018 Люцерн 2:1 Грасcхоппер С
- 26.08.2018 Санкт-Галлен 0:1 Люцерн С
- 19.08.2018 FC Gland 1:9 Люцерн К
- 16.08.2018 Люцерн 1:3 Олимпиакос ЛЕ
- 12.08.2018 Люцерн 2:3 Янг Бойз С
- 09.08.2018 Олимпиакос 4:0 Люцерн ЛЕ
- 04.08.2018 Люцерн 4:2 Лугано С
- 29.07.2018 Тун 2:1 Люцерн С
- 21.07.2018 Люцерн 0:2 Нёвшатель Ксамакс С
- 08.07.2018 Люцерн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 30.06.2018 Люцерн 0:0 Вадуц ТМК
Последние игры между собой
Лугано: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 11
Люцерн: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 4
- 04.08.2018 Люцерн 4:2 Лугано Суперлига
- 05.05.2018 Люцерн 2:0 Лугано Суперлига
- 18.03.2018 Лугано 1:2 Люцерн Суперлига
- 29.10.2017 Лугано 1:0 Люцерн Суперлига
- 23.07.2017 Люцерн 1:0 Лугано Суперлига
- 02.06.2017 Лугано 0:1 Люцерн Суперлига
- 02.04.2017 Люцерн 0:2 Лугано Суперлига
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано Суперлига
- 23.07.2016 Лугано 1:2 Люцерн Суперлига
- 01.05.2016 Лугано 1:1 Люцерн Суперлига
- 12.03.2016 Люцерн 2:1 Лугано Суперлига
- 02.03.2016 Люцерн 1:2 Лугано Кубок
- 03.10.2015 Люцерн 2:2 Лугано Суперлига
- 29.08.2015 Лугано 0:1 Люцерн Суперлига
- 31.01.2015 Люцерн 3:1 Лугано Товарищеские матчи. Клубы
- 13.06.2009 Люцерн 5:0 Лугано Плей-офф
- 10.06.2009 Лугано 1:0 Люцерн Плей-офф
Лугано
Люцерн
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|13
|11
|1
|1
|43 - 14
|34
|2.
|Базель
|2:1
|14
|7
|5
|2
|28 - 25
|26
|3.
|Санкт-Галлен
|13
|6
|2
|5
|20 - 23
|20
|4.
|Цюрих
|13
|5
|5
|3
|20 - 18
|20
|5.
|Тун
|1:2
|14
|5
|4
|5
|27 - 22
|19
|6.
|Люцерн
|1:0
|14
|6
|0
|8
|20 - 26
|18
|7.
|Лугано
|0:1
|14
|4
|4
|6
|21 - 24
|16
|8.
|Сьон
|13
|3
|2
|8
|19 - 24
|11
|9.
|Грасcхоппер
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|13
|2
|5
|6
|16 - 27
|11
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Варгас Рубен бьет в цель!
22'
Варгас Рубен получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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