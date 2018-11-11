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Стадион:
Злате Моравце
0:0
Второй тайм: 46'
Середь
0'
21' Желтая карточка
Дуга Денис
46'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
21'
Дуга Денис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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