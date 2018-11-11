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Стадион: Вион
0:0
Второй тайм: 46'
21' Желтая карточкаДуга Денис
|
21'
Состав команд
12
Martin
Chren
24
Jakub
Brasen
23
Карол
Карлин
14
Дуга
Денис
44
Сус
Мартин
17
Мених
Йозеф
14
Adam
Morong
Злате Моравце 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Крнач Мартин Вратарь
- 7 Чоглей Петер Защитник
- 21 Пражновски Оливер Защитник
- 3 Patrik Banovic Защитник
- 12 Martin Chren Защитник
- 24 Jakub Brasen Полузащитник
- 23 Карол Карлин Полузащитник
- 17 Рихтарех Давид Полузащитник
- 14 Дуга Денис Полузащитник
- 8 Алмейда Эвертон Полузащитник
- 16 Lubomir Urgela Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Хован Адриан Вратарь
- 20 Nikola Dimitrijevic Полузащитник
- 5 Уде Кристофер Нападающий
- 11 Jakub Svec
- 6 Wisdom Kanu
- 33 Aleksandar Milicevic
- Главный тренер: Juraj Jarabek
Середь 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Pavol Penksa Вратарь
- 44 Сус Мартин Защитник
- 6 Михалик Любомир Защитник
- 17 Мених Йозеф Защитник
- 4 Гучко Томаш Защитник
- 7 Баэс Альдо Полузащитник
- 19 Denis Ventura Полузащитник
- 10 Nikola Gataric Полузащитник
- 13 Filip Pankarican Полузащитник
- 11 Lubomir Ulrich Полузащитник
- 14 Adam Morong Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Martin Meciar Защитник
- 33 Martin Salka
- 23 Nemanja Subotic
- 16 Robert Richnak
- 29 Chris Marlon Ondong Mba
- 8 Rudolf Bilas
- 21 Tidiane Djibi Ba
- Главный тренер: Karel Stromsik
Предыдущие игры
Злате Моравце (последние 20 матчей: +3 =3 -14)
- 03.11.2018 Сеница 3:0 Злате Моравце С
- 28.10.2018 Злате Моравце 1:1 Спартак Трнава С
- 24.10.2018 Кошице 3:1 Злате Моравце К
- 20.10.2018 Слован Братислава 3:1 Злате Моравце С
- 06.10.2018 ДАК 3:1 Злате Моравце С
- 29.09.2018 Злате Моравце 1:2 Жилина С
- 22.09.2018 Тренчин 1:0 Злате Моравце С
- 15.09.2018 Злате Моравце 1:1 Ружомберок С
- 01.09.2018 Нитра 4:1 Злате Моравце С
- 25.08.2018 Злате Моравце 2:0 Земплин С
- 18.08.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 11.08.2018 Середь 2:0 Злате Моравце С
- 04.08.2018 Злате Моравце 4:0 Сеница С
- 28.07.2018 Спартак Трнава 1:0 Злате Моравце С
- 22.07.2018 Злате Моравце 1:4 Слован Братислава С
- 29.06.2018 Маттерсбург 3:1 Злате Моравце ТМК
- 19.05.2018 Подбрезова 1:0 Злате Моравце С
- 12.05.2018 Злате Моравце 2:2 Нитра С
- 05.05.2018 Сеница 3:1 Злате Моравце С
- 28.04.2018 Злате Моравце 4:0 Татран Прешов С
Середь (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 06.11.2018 Жилина 3:1 Середь К
- 03.11.2018 Середь 3:1 Тренчин С
- 27.10.2018 Сеница 0:0 Середь С
- 20.10.2018 Середь 3:1 Ружомберок С
- 07.10.2018 Спартак Трнава 2:1 Середь С
- 29.09.2018 Середь 2:1 Нитра С
- 22.09.2018 Слован Братислава 2:1 Середь С
- 15.09.2018 Середь 2:1 Земплин С
- 01.09.2018 ДАК 5:0 Середь С
- 25.08.2018 Середь 1:2 Подбрезова С
- 18.08.2018 Жилина 2:1 Середь С
- 11.08.2018 Середь 2:0 Злате Моравце С
- 05.08.2018 Тренчин 5:1 Середь С
- 28.07.2018 Середь 2:1 Сеница С
- 21.07.2018 Ружомберок 0:0 Середь С
- 30.06.2018 Хартберг 1:3 Середь ТМК
- 20.05.2018 Середь 4:1 Локомотива Зволен ВЛ
- 13.05.2018 Спишска-Нова-Вес 1:3 Середь ВЛ
- 06.05.2018 Середь 2:1 Погронье ВЛ
- 28.04.2018 Липтовски-Микулаш 0:0 Середь ВЛ
Последние игры между собой
Злате Моравце: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Середь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 11.08.2018 Середь 2:0 Злате Моравце Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|15
|12
|3
|0
|38 - 14
|39
|2.
|ДАК
|15
|10
|3
|2
|35 - 20
|33
|3.
|Жилина
|15
|10
|2
|3
|28 - 13
|32
|4.
|Ружомберок
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|5.
|Середь
|0:0
|15
|6
|3
|6
|19 - 23
|21
|6.
|Спартак Трнава
|15
|5
|3
|7
|17 - 14
|18
|7.
|Тренчин
|15
|5
|2
|8
|22 - 26
|17
|8.
|Подбрезова
|15
|5
|1
|9
|17 - 27
|16
|9.
|Нитра
|15
|4
|3
|8
|19 - 23
|15
|10.
|Земплин
|15
|4
|3
|8
|16 - 29
|15
|11.
|Сеница
|15
|3
|5
|7
|16 - 30
|14
|12.
|Злате Моравце
|0:0
|15
|2
|3
|10
|13 - 28
|9
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
21'
Дуга Денис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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