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Стадион:
Подбрезова
2:4
Конец матча
Сеница
0'
0:1
6' Гол
Roberto Dias
1:1
9' Гол
David Lesko
1:2
9' Гол
Jean Deretti
1:3
12' Гол
Marko Tesija
40' Желтая карточка
Баран Мартин
1:4
64' Гол
Desire Segbe Azankpo
2:4
71' Гол
David Lesko
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Сеница делает замену. Sacha Petschi уходит с поля, а Крч Якуб выходит на его замену.
79'
Сеница делает замену. Frank Castaneda уходит с поля, а Alan Kovac выходит на его замену.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Давид Леско бьет в цель!
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Desire Segbe Azankpo бьет в цель!
63'
Подбрезова делает замену. Roland Galcik уходит с поля, а Peter Vosko выходит на его замену.
63'
Сеница делает замену. Марко Тесия уходит с поля, а Отрисал Эрик выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Баран Мартин получил желтую карточку от судьи
16'
Подбрезова делает замену. Marek Kristian Bartos уходит с поля, а Roland Galcik выходит на его замену.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Марко Тесия бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Jean Deretti бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Давид Леско бьет в цель!
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Roberto Dias бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ZELPO Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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