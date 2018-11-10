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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: ZELPO Arena
2:4
Конец матча
0:1
6' ГолRoberto Dias
1:1
9' ГолDavid Lesko
1:2
9' ГолJean Deretti
1:3
12' ГолMarko Tesija
40' Желтая карточкаБаран Мартин
1:4
64' ГолDesire Segbe Azankpo
2:4
71' ГолDavid Lesko
|
6'
0:1
9'
1:1
9'
1:2
12'
1:3
40'
64'
1:4
71'
2:4
Состав команд
32
Баран
Мартин
17
David
Lesko
28
Котула
Юрай
23
Roberto
Dias
31
Кай
Карлос
25
Jean
Deretti
13
Marko
Tesija
7
Зезинью
Подбрезова 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 3 Matus Turna Защитник
- 29 Marek Kristian Bartos Защитник
- 12 Matej Podstavek Защитник
- 19 Alexander Mojzis Защитник
- 32 Баран Мартин Полузащитник
- 26 Michal Obrocnik Полузащитник
- 2 Вязанко Мирослав Полузащитник
- 33 Jakub Sedlacek Полузащитник
- 17 David Lesko Полузащитник
- 9 Matus Mikus Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Daniel Magda Защитник
- 6 Брежнаник Михал Полузащитник
- 16 Эдж Джесси Полузащитник
- 22 Endy Opoku Bernadina Нападающий
- 21 Peter Vosko
- 15 Roland Galcik
- 1 Marko Drobnjak
- Главный тренер: Marek Fabula
Сеница 4-4-2
- Основной состав
- 18 Federico Taborda Вратарь
- 28 Котула Юрай Защитник
- 23 Roberto Dias Защитник
- 31 Кай Карлос Защитник
- 21 Patrick Asmah Защитник
- 25 Jean Deretti Полузащитник
- 13 Marko Tesija Полузащитник
- 26 Sacha Petschi Полузащитник
- 7 Зезинью Полузащитник
- 19 Desire Segbe Azankpo Нападающий
- 10 Frank Castaneda Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Ворел Войтех Вратарь
- 5 Крч Якуб Защитник
- 6 Ниреннольд Виктор Защитник
- 8 Alan Kovac Защитник
- 2 Отрисал Эрик Защитник
- 4 Клапан Миховил-Ероним Полузащитник
- 30 Naren Solano
- Главный тренер: Frederico Ricardo
Предыдущие игры
Подбрезова (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 03.11.2018 Спартак Трнава 2:0 Подбрезова С
- 27.10.2018 Подбрезова 0:2 Слован Братислава С
- 20.10.2018 ДАК 3:2 Подбрезова С
- 06.10.2018 Жилина 2:0 Подбрезова С
- 29.09.2018 Подбрезова 2:0 Тренчин С
- 22.09.2018 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 15.09.2018 Подбрезова 3:2 Нитра С
- 01.09.2018 Земплин 2:0 Подбрезова С
- 25.08.2018 Середь 1:2 Подбрезова С
- 18.08.2018 Подбрезова 3:0 Злате Моравце С
- 11.08.2018 Сеница 1:1 Подбрезова С
- 04.08.2018 Подбрезова 1:0 Спартак Трнава С
- 29.07.2018 Слован Братислава 3:0 Подбрезова С
- 22.07.2018 Подбрезова 1:2 ДАК С
- 19.05.2018 Подбрезова 1:0 Злате Моравце С
- 12.05.2018 Земплин 1:0 Подбрезова С
- 05.05.2018 Татран Прешов 1:1 Подбрезова С
- 28.04.2018 Подбрезова 1:0 Нитра С
- 21.04.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
- 14.04.2018 Подбрезова 3:1 Сеница С
Сеница (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 03.11.2018 Сеница 3:0 Злате Моравце С
- 27.10.2018 Сеница 0:0 Середь С
- 23.10.2018 Сеница 5:1 ДАК К
- 20.10.2018 Спартак Трнава 4:1 Сеница С
- 06.10.2018 Слован Братислава 2:2 Сеница С
- 29.09.2018 Сеница 1:2 ДАК С
- 22.09.2018 Жилина 5:0 Сеница С
- 15.09.2018 Сеница 0:2 Тренчин С
- 01.09.2018 Ружомберок 4:0 Сеница С
- 25.08.2018 Сеница 1:1 Нитра С
- 18.08.2018 Земплин 1:1 Сеница С
- 11.08.2018 Сеница 1:1 Подбрезова С
- 04.08.2018 Злате Моравце 4:0 Сеница С
- 28.07.2018 Середь 2:1 Сеница С
- 21.07.2018 Сеница 1:0 Спартак Трнава С
- 19.05.2018 Нитра 5:2 Сеница С
- 12.05.2018 Сеница 0:0 Татран Прешов С
- 05.05.2018 Сеница 3:1 Злате Моравце С
- 28.04.2018 Земплин 1:2 Сеница С
- 21.04.2018 Сеница 1:0 Подбрезова С
Последние игры между собой
Подбрезова: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Сеница: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
- 11.08.2018 Сеница 1:1 Подбрезова Суперлига
- 21.04.2018 Сеница 1:0 Подбрезова Суперлига
- 14.04.2018 Подбрезова 3:1 Сеница Суперлига
- 03.03.2018 Сеница 1:0 Подбрезова Суперлига
- 30.09.2017 Подбрезова 1:0 Сеница Суперлига
- 23.04.2017 Сеница 1:1 Подбрезова Суперлига
- 26.11.2016 Подбрезова 2:0 Сеница Суперлига
- 20.08.2016 Сеница 0:1 Подбрезова Суперлига
- 07.05.2016 Сеница 0:1 Подбрезова Суперлига
- 27.02.2016 Подбрезова 1:0 Сеница Суперлига
- 19.09.2015 Сеница 3:1 Подбрезова Суперлига
- 30.05.2015 Сеница 3:0 Подбрезова Суперлига
- 14.03.2015 Подбрезова 2:1 Сеница Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|14
|11
|3
|0
|36 - 13
|36
|2.
|ДАК
|15
|10
|3
|2
|35 - 20
|33
|3.
|Жилина
|15
|10
|2
|3
|28 - 13
|32
|4.
|Ружомберок
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|5.
|Середь
|14
|6
|2
|6
|19 - 23
|20
|6.
|Спартак Трнава
|14
|5
|3
|6
|17 - 13
|18
|7.
|Тренчин
|15
|5
|2
|8
|22 - 26
|17
|8.
|Подбрезова
|15
|5
|1
|9
|17 - 27
|16
|9.
|Нитра
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|10.
|Сеница
|15
|3
|5
|7
|16 - 30
|14
|11.
|Земплин
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|12.
|Злате Моравце
|14
|2
|2
|10
|13 - 28
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Сеница делает замену. Sacha Petschi уходит с поля, а Крч Якуб выходит на его замену.
79'
Сеница делает замену. Frank Castaneda уходит с поля, а Alan Kovac выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Давид Леско бьет в цель!
64'
Г О О О О Л - Desire Segbe Azankpo бьет в цель!
63'
Подбрезова делает замену. Roland Galcik уходит с поля, а Peter Vosko выходит на его замену.
63'
Сеница делает замену. Марко Тесия уходит с поля, а Отрисал Эрик выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Баран Мартин получил желтую карточку от судьи
16'
Подбрезова делает замену. Marek Kristian Bartos уходит с поля, а Roland Galcik выходит на его замену.
12'
Г О О О О Л - Марко Тесия бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Jean Deretti бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Давид Леско бьет в цель!
6'
Г О О О О Л - Roberto Dias бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ZELPO Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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