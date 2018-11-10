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Стадион: Ружомберок
0:1
Конец матча
8' Желтая карточкаTomas Huk
28' Желтая карточкаУрдинов Яни
33' Желтая карточкаКесе Кристи
36' Желтая карточкаЗагуменски Тимотей
41' Желтая карточкаКальмар Жолт
45' Желтая карточкаКочан Матей
0:1
55' ГолVakoun Issouf Bayo
61' Желтая карточкаSouleymane Kone
75' Вторая желтая карточкаУрдинов Яни
76' Желтая карточкаMarko Divkovic
77' Желтая карточкаГал-Андрезли Петер
90' Желтая карточкаЕдличка Мартин
90' Желтая карточкаVakoun Issouf Bayo
|
8'
28'
33'
41'
45'
55'
0:1
61'
75'
76'
90'
Состав команд
33
Мацик
Матуш
16
Michal
Jonec
18
Урдинов
Яни
11
Кочан
Матей
23
Даниэл
Эрик
22
Ismar
Tandir
31
Дэвис
Эрик
20
Вида
Мате
13
Кальмар
Жолт
Ружомберок 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 16 Michal Jonec Защитник
- 2 Кружляк Доминик Защитник
- 10 Твардзик Филип Защитник
- 18 Урдинов Яни Защитник
- 11 Кочан Матей Полузащитник
- 6 Кесе Кристи Полузащитник
- 23 Даниэл Эрик Полузащитник
- 8 Такач Далибор Полузащитник
- 7 Гал-Андрезли Петер Полузащитник
- 22 Ismar Tandir Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Чурма Матей Защитник
- 9 Кунца Доминик Защитник
- 20 Костадинов Тихомир Полузащитник
- 32 Мустеданагич Зинедин Нападающий
- 15 Герец Штефан Нападающий
- 17 Rastislav Kruzliak
- 34 Jan Ctvrtecka
- Главный тренер: Голубек Давид
ДАК 4-1-4-1
- Основной состав
- 36 Едличка Мартин Вратарь
- 44 Загуменски Тимотей Защитник
- 5 Tomas Huk Защитник
- 6 Souleymane Kone Защитник
- 31 Дэвис Эрик Защитник
- 20 Вида Мате Полузащитник
- 10 Вида Кристофер Полузащитник
- 24 Christian Herc Полузащитник
- 13 Кальмар Жолт Полузащитник
- 29 Marko Divkovic Полузащитник
- 15 Vakoun Issouf Bayo Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Milan Simcak Защитник
- 17 Беленький Станислав Нападающий
- 98 Branko Bajic
- 32 Dominik Spiriak
- 11 Ladislav Almasi
- 22 Adrian Slancik
- 66 Martin Bednar II
- Главный тренер: Хибалла Петер
Предыдущие игры
Ружомберок (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 03.11.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
- 27.10.2018 Ружомберок 1:0 Тренчин С
- 20.10.2018 Середь 3:1 Ружомберок С
- 06.10.2018 Ружомберок 3:1 Нитра С
- 29.09.2018 Земплин 2:2 Ружомберок С
- 22.09.2018 Ружомберок 3:0 Подбрезова С
- 15.09.2018 Злате Моравце 1:1 Ружомберок С
- 01.09.2018 Ружомберок 4:0 Сеница С
- 26.08.2018 Спартак Трнава 0:0 Ружомберок С
- 19.08.2018 Ружомберок 0:2 Слован Братислава С
- 11.08.2018 ДАК 2:2 Ружомберок С
- 04.08.2018 Ружомберок 3:1 Жилина С
- 29.07.2018 Тренчин 1:4 Ружомберок С
- 21.07.2018 Ружомберок 0:0 Середь С
- 19.05.2018 Ружомберок 0:4 ДАК С
- 12.05.2018 Тренчин 3:1 Ружомберок С
- 05.05.2018 Ружомберок 1:0 Слован Братислава С
- 01.05.2018 Слован Братислава 3:1 Ружомберок К
- 28.04.2018 Жилина 3:0 Ружомберок С
- 21.04.2018 Ружомберок 0:0 Спартак Трнава С
ДАК (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 03.11.2018 ДАК 1:0 Нитра С
- 27.10.2018 Земплин 2:1 ДАК С
- 23.10.2018 Сеница 5:1 ДАК К
- 20.10.2018 ДАК 3:2 Подбрезова С
- 06.10.2018 ДАК 3:1 Злате Моравце С
- 29.09.2018 Сеница 1:2 ДАК С
- 23.09.2018 ДАК 3:2 Спартак Трнава С
- 15.09.2018 Слован Братислава 3:2 ДАК С
- 01.09.2018 ДАК 5:0 Середь С
- 25.08.2018 ДАК 0:0 Жилина С
- 19.08.2018 Тренчин 3:3 ДАК С
- 11.08.2018 ДАК 2:2 Ружомберок С
- 05.08.2018 Нитра 2:3 ДАК С
- 02.08.2018 Динамо Минск 4:1 ДАК ЛЕ
- 29.07.2018 ДАК 4:1 Земплин С
- 26.07.2018 ДАК 1:3 Динамо Минск ЛЕ
- 22.07.2018 Подбрезова 1:2 ДАК С
- 19.07.2018 Динамо Тбилиси 1:2 ДАК ЛЕ
- 12.07.2018 ДАК 1:1 Динамо Тбилиси ЛЕ
- 19.05.2018 Ружомберок 0:4 ДАК С
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 3
ДАК: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 7
- 11.08.2018 ДАК 2:2 Ружомберок Суперлига
- 19.05.2018 Ружомберок 0:4 ДАК Суперлига
- 10.03.2018 ДАК 3:0 Ружомберок Суперлига
- 28.10.2017 Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига
- 06.08.2017 ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига
- 27.05.2017 Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига
- 04.03.2017 ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига
- 01.10.2016 Ружомберок 2:2 ДАК Суперлига
- 20.05.2016 Ружомберок 3:0 ДАК Суперлига
- 05.03.2016 ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига
- 26.09.2015 Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига
- 11.04.2015 Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига
- 11.04.2015 Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига
- 18.10.2014 ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига
- 26.07.2014 Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига
- 31.05.2014 Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига
- 15.03.2014 ДАК 2:0 Ружомберок Суперлига
- 21.09.2013 Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|14
|11
|3
|0
|36 - 13
|36
|2.
|ДАК
|15
|10
|3
|2
|35 - 20
|33
|3.
|Жилина
|15
|10
|2
|3
|28 - 13
|32
|4.
|Ружомберок
|15
|6
|5
|4
|24 - 17
|23
|5.
|Середь
|14
|6
|2
|6
|19 - 23
|20
|6.
|Спартак Трнава
|14
|5
|3
|6
|17 - 13
|18
|7.
|Тренчин
|15
|5
|2
|8
|22 - 26
|17
|8.
|Подбрезова
|0:1
|15
|5
|1
|9
|15 - 24
|16
|9.
|Нитра
|14
|4
|3
|7
|18 - 21
|15
|10.
|Сеница
|1:0
|15
|3
|5
|7
|13 - 28
|14
|11.
|Земплин
|14
|3
|3
|8
|15 - 29
|12
|12.
|Злате Моравце
|14
|2
|2
|10
|13 - 28
|8
Второй тайм
90'
Д.Стреда делает замену. Вида Кристофер уходит с поля, а Milan Simcak выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Vakoun Issouf Bayo получил желтую карточку от судьи
90'
Едличка Мартин получил желтую карточку от судьи
89'
Д.Стреда делает замену. Marko Divkovic уходит с поля, а Беленький Станислав выходит на его замену.
82'
Ружомберок делает замену. Ismar Tandir уходит с поля, а Герец Штефан выходит на его замену.
77'
Гал-Андрезли Петер получил желтую карточку от судьи
76'
Marko Divkovic получил желтую карточку от судьи
75'
Урдинов Яни получает вторую желтую карточку. Удаление.
61'
Ружомберок делает замену. Такач Далибор уходит с поля, а Костадинов Тихомир выходит на его замену.
61'
Ружомберок делает замену. Кочан Матей уходит с поля, а Мустеданагич Зинедин выходит на его замену.
61'
Souleymane Kone получил желтую карточку от судьи
55'
Г О О О О Л - Vakoun Issouf Bayo бьет в цель!
46'
Д.Стреда делает замену. Загуменски Тимотей уходит с поля, а Martin Bednar выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кочан Матей получил желтую карточку от судьи
41'
Кальмар Жолт получил желтую карточку от судьи
36'
Загуменски Тимотей получил желтую карточку от судьи
33'
Кесе Кристи получил желтую карточку от судьи
28'
Урдинов Яни получил желтую карточку от судьи
8'
Tomas Huk получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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