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Стадион:
Ружомберок
0:1
Конец матча
ДАК
0'
8' Желтая карточка
Tomas Huk
28' Желтая карточка
Урдинов Яни
33' Желтая карточка
Кесе Кристи
36' Желтая карточка
Загуменски Тимотей
41' Желтая карточка
Кальмар Жолт
45' Желтая карточка
Кочан Матей
0:1
55' Гол
Vakoun Issouf Bayo
61' Желтая карточка
Souleymane Kone
75' Вторая желтая карточка
Урдинов Яни
76' Желтая карточка
Marko Divkovic
77' Желтая карточка
Гал-Андрезли Петер
90' Желтая карточка
Едличка Мартин
90' Желтая карточка
Vakoun Issouf Bayo
90'+7
Второй тайм
90'
Д.Стреда делает замену. Вида Кристофер уходит с поля, а Milan Simcak выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Vakoun Issouf Bayo получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Едличка Мартин получил желтую карточку от судьи
89'
Д.Стреда делает замену. Marko Divkovic уходит с поля, а Беленький Станислав выходит на его замену.
82'
Ружомберок делает замену. Ismar Tandir уходит с поля, а Герец Штефан выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Гал-Андрезли Петер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Marko Divkovic получил желтую карточку от судьи
75'
Урдинов Яни получает вторую желтую карточку. Удаление.
61'
Ружомберок делает замену. Такач Далибор уходит с поля, а Костадинов Тихомир выходит на его замену.
61'
Ружомберок делает замену. Кочан Матей уходит с поля, а Мустеданагич Зинедин выходит на его замену.
Желтая карточка
61'
Souleymane Kone получил желтую карточку от судьи
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Vakoun Issouf Bayo бьет в цель!
46'
Д.Стреда делает замену. Загуменски Тимотей уходит с поля, а Martin Bednar выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кочан Матей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Кальмар Жолт получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Загуменски Тимотей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Кесе Кристи получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Урдинов Яни получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Tomas Huk получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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