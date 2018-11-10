- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:0
26' ГолLeo Natel
2:0
45' ГолЭфрем Георгиос
|
26'
1:0
45'
2:0
Состав команд
АПОЭЛ
- Основной состав
- 1 Ромо Рафаэль Вратарь
- 44 Иоанну Николас Защитник
- 30 Меркис Георге Защитник
- 26 Нуну Мораиш Защитник
- 29 Вурос Праксителис Защитник
- 17 Захид Гайас Полузащитник
- 3 Кажу Полузащитник
- 6 Гентсоглу Савас Полузащитник
- 9 Гучаннеджад Реза Нападающий
- 7 Эфрем Георгиос Нападающий
- 37 Leo Natel
- Запасные игроки
- 99 Ватерман Бой Вратарь
- 5 Руэда Хесус II Защитник
- 21 Миланов Живко Защитник
- 46 Алонефтис Эфстатиос Полузащитник
- 19 Де Винсенти Томас Полузащитник
- 23 Juan Bautista Cascini Полузащитник
- 4 Артиматас Костакис Полузащитник
- 13 Аль-Тамари Мусса Нападающий
- 49 Деллаторре Гильерме Нападающий
- Главный тренер: Трамедзани Паоло
Эносис
- Основной состав
- 1 Клейман Борис Вратарь
- 21 Maximiliano Oliva Защитник
- 45 Кириаку Андреас Защитник
- 19 Амбарцумян Оганес Защитник
- 7 Щербаков Александр Полузащитник
- 67 Майсурадзе Ираклий Полузащитник
- 4 Риера Лоренцо Полузащитник
- 15 Удожи Чигозе Нападающий
- 10 Сарате Гонсало Нападающий
- 5 Dimitris Moulazims
- 37 Omar Rowe
- Запасные игроки
- 30 Мертаккас Элефтериос Защитник
- 28 Vasilis Vallianos Полузащитник
- 77 Питтас Яннис Нападающий
- 9 Колокудиас Георгиос Нападающий
- 80 Andreas Fragkou
- 17 Rafael Eleftheriou
- 24 Riley Grant
- 8 Antonis Koumis
- 29 Konstantinos Petrou
- Главный тренер: Andre Paus
Предыдущие игры
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 04.11.2018 Пафос 0:0 АПОЭЛ ПД
- 31.10.2018 АПОЭЛ 2:0 Омония ПД
- 27.10.2018 Алки Ороклинис 2:4 АПОЭЛ ПД
- 21.10.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 06.10.2018 Анортосис 2:3 АПОЭЛ ПД
- 29.09.2018 АПОЭЛ 1:1 АЕК Ларнака С
- 23.09.2018 АПОЭЛ 2:5 Докса Катокопия ПД
- 19.09.2018 Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ ПД
- 16.09.2018 Эрмис Арадиппу 0:1 АПОЭЛ ПД
- 30.08.2018 Астана 1:0 АПОЭЛ ЛЕ
- 23.08.2018 АПОЭЛ 1:0 Астана ЛЕ
- 16.08.2018 АПОЭЛ 3:1 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 09.08.2018 Хапоэль Беэр-Шева 2:2 АПОЭЛ ЛЕ
- 02.08.2018 Флора 2:0 АПОЭЛ ЛЕ
- 26.07.2018 АПОЭЛ 5:0 Флора ЛЕ
- 17.07.2018 АПОЭЛ 1:0 Судува ЛЧ
- 11.07.2018 Судува 3:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 12.05.2018 АПОЭЛ 2:1 Анортосис ПД
- 05.05.2018 АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ ПД
- 29.04.2018 АПОЭЛ 2:1 Аполлон ПД
Эносис (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 03.11.2018 Эносис 2:0 Алки Ороклинис ПД
- 28.10.2018 АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис ПД
- 20.10.2018 Эносис 1:1 Анортосис ПД
- 06.10.2018 Докса Катокопия 2:1 Эносис ПД
- 28.09.2018 Аполлон 5:0 Эносис ПД
- 22.09.2018 Эносис 2:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 16.09.2018 Омония 1:0 Эносис ПД
- 02.09.2018 Эносис 3:5 Неа Саламина ПД
- 20.04.2018 Омония Арадиппу 0:2 Эносис ВД
- 14.04.2018 Эносис 3:1 Этникос Ассиа ВД
- 31.03.2018 Закакиу 0:3 Эносис ВД
- 17.03.2018 Эносис 3:1 Кармиотисса ВД
- 03.03.2018 Эносис 1:2 ПАЕЕК ВД
- 24.02.2018 Халканорас Идалиу 1:3 Эносис ВД
- 21.02.2018 Пафос 2:0 Эносис К
- 17.02.2018 Эносис 6:0 Ксилотимву ВД
- 09.02.2018 Эносис 1:1 Отеллос ВД
- 03.02.2018 Лакатамия 1:3 Эносис ВД
- 20.01.2018 АСИЛ Лыси 0:1 Эносис ВД
- 17.01.2018 Эносис 3:2 Пафос К
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Эносис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|8
|7
|1
|0
|16 - 2
|22
|2.
|АПОЭЛ
|2:0
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|3.
|Аполлон
|7
|5
|1
|1
|20 - 4
|16
|4.
|Неа Саламина
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|5.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|Докса Катокопия
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|7.
|Омония
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|8.
|Анортосис
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|9.
|Эносис
|0:2
|9
|2
|1
|6
|10 - 20
|7
|10.
|Пафос
|0:0
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|11.
|Алки Ороклинис
|8
|1
|1
|6
|4 - 18
|4
|12.
|Эрмис Арадиппу
|0:0
|9
|1
|1
|7
|4 - 14
|4
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Эфрем Георгиос бьет в цель!
26'
Г О О О О Л - Leo Natel бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация