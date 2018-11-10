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АПОЭЛ
2:0
Второй тайм: 53'
Эносис
0'
1:0
26' Гол
Leo Natel
2:0
45' Гол
Эфрем Георгиос
53'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Эфрем Георгиос бьет в цель!
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Leo Natel бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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