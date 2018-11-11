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Стадион:
Корона Кельце
1:0
Второй тайм: 55'
Пяст
0'
15' Желтая карточка
Рыманяк Бартош
25' Желтая карточка
Пападопулос Михал
1:0
38' Гол
Сориано Элиа
55'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Пяст делает замену. Валенсия Хоэль уходит с поля, а Пажишек Пётр выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Сориано Элиа бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Пападопулос Михал получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Рыманяк Бартош получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Итог 5 Чехия 2 РОССИЯ
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Позже 0 Джокович Новак 0 Изнер Джон


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