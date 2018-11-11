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Стадион: Kolporter Arena
1:0
Второй тайм: 55'
15' Желтая карточкаРыманяк Бартош
25' Желтая карточкаПападопулос Михал
1:0
38' ГолСориано Элиа
|
15'
38'
1:0
Состав команд
33
Маркес
Иван
27
Пучко
Матей
89
Сориано
Элиа
Корона Кельце 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Хамроль Маттиас Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 33 Маркес Иван Защитник
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 21 Lukasz Kosakiewicz Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Полузащитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 13 Петрак Оливер Полузащитник
- 27 Пучко Матей Полузащитник
- 89 Сориано Элиа Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Калласте Кен Защитник
- 31 Янич Златко Полузащитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 10 Ivan Jukic Полузащитник
- 9 Maciej Gorski Нападающий
- 24 Vato Arveladze
- 88 Pawel Sokol
- Главный тренер: Gino Lettieri
Пяст 4-4-2
- Основной состав
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 25 Седлар Александр Защитник
- 2 Mikkel Kirkeskov Защитник
- 7 Ягьелло Александр Полузащитник
- 6 Хэйтли Том Полузащитник
- 10 Patryk Dziczek Полузащитник
- 11 Феликс Хорхе Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- 17 Валенсия Хоэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 88 Корун Урош Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 99 Гойко Денис Полузащитник
- 14 Айонг Карстен Нападающий
- 9 Пажишек Пётр Нападающий
- 18 Patryk Sokolowski
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Предыдущие игры
Корона Кельце (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 04.11.2018 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце Э
- 28.10.2018 Корона Кельце 0:1 Краковия Э
- 20.10.2018 Лех 2:1 Корона Кельце Э
- 07.10.2018 Корона Кельце 1:1 Ягеллония Э
- 03.10.2018 Wisla Sandomierz 3:2 Корона Кельце К
- 29.09.2018 Висла Краков 0:1 Корона Кельце Э
- 24.09.2018 Корона Кельце 3:1 Заглембе Сосновец Э
- 16.09.2018 Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Э
- 31.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Э
- 24.08.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня Э
- 17.08.2018 Медзь 1:1 Корона Кельце Э
- 13.08.2018 Корона Кельце 2:1 Шлёнск Э
- 03.08.2018 Висла Плоцк 1:2 Корона Кельце Э
- 28.07.2018 Корона Кельце 1:2 Легия Э
- 22.07.2018 Гурник Забже 1:1 Корона Кельце Э
- 20.05.2018 Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Э
- 13.05.2018 Висла Плоцк 4:1 Корона Кельце Э
- 09.05.2018 Гурник Забже 2:2 Корона Кельце Э
- 06.05.2018 Корона Кельце 0:3 Висла Краков Э
- 27.04.2018 Легия 3:1 Корона Кельце Э
Пяст (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 02.11.2018 Пяст 2:0 Висла Краков Э
- 30.10.2018 Пяст 1:1 Легия К
- 27.10.2018 Висла Плоцк 1:1 Пяст Э
- 19.10.2018 Пяст 1:1 Лехия Гданьск Э
- 05.10.2018 Медзь 2:2 Пяст Э
- 29.09.2018 Пяст 1:0 Гурник Забже Э
- 23.09.2018 Шлёнск 4:1 Пяст Э
- 15.09.2018 Пяст 1:0 Арка Гдыня Э
- 01.09.2018 Лех 1:1 Пяст Э
- 24.08.2018 Пяст 3:1 Краковия Э
- 19.08.2018 Ягеллония 2:1 Пяст Э
- 12.08.2018 Пяст 1:3 Легия Э
- 04.08.2018 Пяст 2:1 Заглембе Любин Э
- 30.07.2018 Погонь Щецин 0:2 Пяст Э
- 23.07.2018 Заглембе Сосновец 1:2 Пяст Э
- 19.05.2018 Пяст 4:0 Нецеча Э
- 12.05.2018 Шлёнск 3:1 Пяст Э
- 08.05.2018 Пяст 0:2 Лехия Гданьск Э
- 05.05.2018 Сандецья 2:1 Пяст Э
- 27.04.2018 Арка Гдыня 1:5 Пяст Э
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
Пяст: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Экстракласса
- 19.08.2017 Пяст 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 03.12.2016 Пяст 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 31.07.2016 Корона Кельце 1:1 Пяст Экстракласса
- 18.03.2016 Корона Кельце 1:1 Пяст Экстракласса
- 24.10.2015 Пяст 0:1 Корона Кельце Экстракласса
- 29.05.2015 Корона Кельце 2:1 Пяст Экстракласса. Группа Б
- 22.03.2015 Пяст 1:2 Корона Кельце Экстракласса
- 26.09.2014 Корона Кельце 1:0 Пяст Экстракласса
- 17.05.2014 Корона Кельце 0:1 Пяст Экстракласса
- 06.12.2013 Пяст 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 26.08.2013 Корона Кельце 2:0 Пяст Экстракласса
- 23.05.2013 Пяст 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 23.11.2012 Корона Кельце 4:0 Пяст Экстракласса
- 03.04.2010 Пяст 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 26.09.2009 Корона Кельце 3:2 Пяст Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|15
|9
|4
|2
|25 - 15
|31
|2.
|Ягеллония
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|3.
|Легия
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|4.
|Висла Краков
|15
|7
|4
|4
|28 - 19
|25
|5.
|Пяст
|0:1
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|6.
|Корона Кельце
|1:0
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|7.
|Погонь Щецин
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|8.
|Лех
|14
|6
|2
|6
|19 - 19
|20
|9.
|Арка Гдыня
|1:0
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|10.
|Висла Плоцк
|15
|4
|6
|5
|23 - 24
|18
|11.
|Заглембе Любин
|15
|5
|2
|8
|22 - 26
|17
|12.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|24 - 22
|16
|13.
|Краковия
|15
|3
|5
|7
|11 - 18
|14
|14.
|Медзь
|0:1
|15
|3
|4
|8
|16 - 29
|13
|15.
|Гурник Забже
|15
|2
|7
|6
|15 - 25
|13
|16.
|Заглембе Сосновец
|15
|2
|5
|8
|21 - 33
|11
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
46'
Пяст делает замену. Валенсия Хоэль уходит с поля, а Пажишек Пётр выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Сориано Элиа бьет в цель!
25'
Пападопулос Михал получил желтую карточку от судьи
15'
Рыманяк Бартош получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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