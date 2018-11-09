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Стадион:
Погонь Щецин
1:0
Перерыв
Легия
0'
1:0
12' Гол
Дрыгас Камил
35' Желтая карточка
David Niepsuj
37' Желтая карточка
Вешович Марко
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Вешович Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
David Niepsuj получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Дрыгас Камил бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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