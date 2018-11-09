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Стадион: Stadion Florian Krygier
1:0
Перерыв
1:0
12' ГолДрыгас Камил
35' Желтая карточкаDavid Niepsuj
37' Желтая карточкаВешович Марко
|
12'
1:0
35'
37'
Состав команд
25
Двали
Лаша
14
Дрыгас
Камил
18
Букса
Адам
14
Глоушек
Адам
21
Нодь
Доминик
Погонь Щецин 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Залушка Лукаш Вратарь
- 24 David Niepsuj Защитник
- 40 Sebastian Walukiewicz Защитник
- 25 Двали Лаша Защитник
- 15 Hubert Matynia Защитник
- 14 Дрыгас Камил Полузащитник
- 28 Подставски Томаш Полузащитник
- 17 Кожуль Звонимир Полузащитник
- 10 Радослав Маевски Полузащитник
- 27 Sebastian Kowalczyk Полузащитник
- 18 Букса Адам Нападающий
- Запасные игроки
- 53 Будзилек Лукаш Вратарь
- 33 Mariusz Malec Защитник
- 22 David Stec Защитник
- 21 Рудоль Себастьян Защитник
- 34 Гуаррочена Икер Полузащитник
- 7 Делев Спас Полузащитник
- 56 Adrian Benedyczak
- Главный тренер: Kosta Runjaic
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Radoslaw Majecki Вратарь
- 20 Вешович Марко Защитник
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 4 Ветеска Матеуш Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 7 Антолич Домагой Полузащитник
- 24 Мартинш Андре Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Полузащитник
- 53 Шиманьски Себастьян Полузащитник
- 21 Нодь Доминик Полузащитник
- 27 Карлитос Карлос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 41 Столярски Павел Защитник
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 19 Канте Хосе Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 26 Кафу Карлуш Полузащитник
- 99 Sandro Kulenovic
- Главный тренер: Са Пинту Рикарду
Предыдущие игры
Погонь Щецин (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 02.11.2018 Арка Гдыня 2:3 Погонь Щецин Э
- 27.10.2018 Погонь Щецин 3:0 Лех Э
- 19.10.2018 Ягеллония 2:1 Погонь Щецин Э
- 06.10.2018 Погонь Щецин 4:0 Висла Плоцк Э
- 29.09.2018 Заглембе Любин 0:2 Погонь Щецин Э
- 21.09.2018 Погонь Щецин 2:1 Висла Краков Э
- 16.09.2018 Погонь Щецин 1:1 Корона Кельце Э
- 31.08.2018 Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Э
- 25.08.2018 Погонь Щецин 2:3 Лехия Гданьск Э
- 20.08.2018 Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Э
- 11.08.2018 Погонь Щецин 1:1 Краковия Э
- 03.08.2018 Заглембе Сосновец 3:0 Погонь Щецин Э
- 30.07.2018 Погонь Щецин 0:2 Пяст Э
- 20.07.2018 Медзь 1:0 Погонь Щецин Э
- 19.05.2018 Краковия 1:4 Погонь Щецин Э
- 12.05.2018 Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Э
- 08.05.2018 Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Э
- 05.05.2018 Погонь Щецин 3:2 Арка Гдыня Э
- 28.04.2018 Погонь Щецин 2:0 Сандецья Э
- 21.04.2018 Пяст 0:0 Погонь Щецин Э
Легия (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 03.11.2018 Легия 4:0 Гурник Забже Э
- 30.10.2018 Пяст 1:1 Легия К
- 26.10.2018 Ягеллония 1:1 Легия Э
- 21.10.2018 Легия 3:3 Висла Краков Э
- 06.10.2018 Шлёнск 0:1 Легия Э
- 28.09.2018 Легия 1:1 Арка Гдыня Э
- 25.09.2018 Хойничанка 0:1 Легия К
- 22.09.2018 Медзь 1:4 Легия Э
- 16.09.2018 Легия 1:0 Лех Э
- 02.09.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 26.08.2018 Легия 1:4 Висла Плоцк Э
- 19.08.2018 Легия 2:1 Заглембе Сосновец Э
- 16.08.2018 Дюделанж 2:2 Легия ЛЕ
- 12.08.2018 Пяст 1:3 Легия Э
- 09.08.2018 Легия 1:2 Дюделанж ЛЕ
- 04.08.2018 Легия 0:0 Лехия Гданьск Э
- 31.07.2018 Спартак Трнава 0:1 Легия ЛЧ
- 28.07.2018 Корона Кельце 1:2 Легия Э
- 24.07.2018 Легия 0:2 Спартак Трнава ЛЧ
- 21.07.2018 Легия 1:3 Заглембе Любин Э
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 15
Легия: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 2
- 07.04.2018 Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Экстракласса
- 07.05.2017 Погонь Щецин 0:2 Легия Экстракласса. Группа А
- 01.04.2017 Легия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 14.10.2016 Погонь Щецин 3:2 Легия Экстракласса
- 15.05.2016 Легия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса. Группа А
- 09.04.2016 Погонь Щецин 0:0 Легия Экстракласса
- 08.11.2015 Легия 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
- 23.05.2015 Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса. Группа А
- 29.04.2015 Легия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 09.11.2014 Погонь Щецин 2:1 Легия Экстракласса
- 30.10.2014 Легия 3:1 Погонь Щецин Кубок Польши
- 01.07.2014 Легия 4:1 Погонь Щецин Товарищеские матчи. Сборные
- 28.05.2014 Погонь Щецин 0:1 Легия Экстракласса
- 23.11.2013 Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 27.07.2013 Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса
- 20.04.2013 Легия 3:1 Погонь Щецин Экстракласса
- 22.10.2012 Погонь Щецин 0:3 Легия Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|2.
|Ягеллония
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|3.
|Легия
|0:1
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|4.
|Пяст
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Висла Краков
|14
|6
|4
|4
|25 - 17
|22
|6.
|Корона Кельце
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|7.
|Погонь Щецин
|1:0
|15
|6
|4
|5
|21 - 17
|22
|8.
|Лех
|14
|6
|2
|6
|19 - 19
|20
|9.
|Заглембе Любин
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|10.
|Арка Гдыня
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|11.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|24 - 22
|16
|12.
|Висла Плоцк
|14
|3
|6
|5
|21 - 24
|15
|13.
|Краковия
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|14.
|Медзь
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|15.
|Гурник Забже
|15
|2
|7
|6
|15 - 25
|13
|16.
|Заглембе Сосновец
|14
|2
|5
|7
|21 - 31
|11
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Вешович Марко получил желтую карточку от судьи
35'
David Niepsuj получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Дрыгас Камил бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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