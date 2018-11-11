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1:0
Первый тайм: 45'
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43'
1:0
Состав команд
Докса Катокопия
- Основной состав
- 1 Armin Gremsl Вратарь
- 29 Митря Богдан Защитник
- 14 Больевич Владимир Полузащитник
- 21 Nils Zatl Полузащитник
- 11 Луис Карлос II Полузащитник
- 9 Садик Берат Нападающий
- 2 Joel V
- 19 Giannis Chatzivasilis
- 6 Тинчу Разван
- 17 Benjamin Asamoah
- 3 Ioannis Efstathiou
- Запасные игроки
- 10 Папафотис Вассилис Полузащитник
- 28 Evgeny Pavlov Полузащитник
- 55 Нелсиньо Барбоза Нападающий
- 66 Andreas Pachipis
- 8 Jean Fernandez
- 35 Zacharias Adoni
- 78 Giorgos Loizou I
- Главный тренер: Loukas Hadjiloukas
Омония
- Основной состав
- 25 Мехиас Томас Вратарь
- 49 Кателарис Фанос Защитник
- 15 Лора Альберто Защитник
- 71 Прце Фране Защитник
- 18 Лопес Исма Защитник
- 26 Винтра Лукас Защитник
- 16 Гомес Хорди Полузащитник
- 8 Алекс Соареш Полузащитник
- 14 Антониа Ярхинио Нападающий
- 24 Рамирес Давид Нападающий
- 3 Christian Manrique
- Запасные игроки
- 1 Панайи Костас Вратарь
- 13 Жаилсон Защитник
- 23 Лоэ Рауль Полузащитник
- 4 Энрике Хорхе Полузащитник
- 31 Кусулос Янис Полузащитник
- 10 Альбин Хуан Нападающий
- 73 Hristian Foti
- 17 Cris Montes
- 72 Marinos Tzionis
- Главный тренер: Angel Gomez
Предыдущие игры
Докса Катокопия (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 05.11.2018 Неа Саламина 1:0 Докса Катокопия ПД
- 29.10.2018 Докса Катокопия 1:1 Аполлон ПД
- 20.10.2018 АЕК Ларнака 3:0 Докса Катокопия ПД
- 06.10.2018 Докса Катокопия 2:1 Эносис ПД
- 23.09.2018 АПОЭЛ 2:5 Докса Катокопия ПД
- 15.09.2018 Докса Катокопия 4:0 Алки Ороклинис ПД
- 01.09.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:0 Докса Катокопия ПД
- 26.08.2018 Докса Катокопия 0:1 Анортосис ПД
- 13.05.2018 Докса Катокопия 0:3 Пафос ПД
- 05.05.2018 Алки Ороклинис 1:3 Докса Катокопия ПД
- 28.04.2018 Докса Катокопия 2:3 Эрмис Арадиппу ПД
- 21.04.2018 Неа Саламина 4:1 Докса Катокопия ПД
- 14.04.2018 Докса Катокопия 5:0 Олимпиакос Никосия ПД
- 04.04.2018 Пафос 1:0 Докса Катокопия ПД
- 31.03.2018 Докса Катокопия 4:3 Алки Ороклинис ПД
- 18.03.2018 Эрмис Арадиппу 2:1 Докса Катокопия ПД
- 10.03.2018 Докса Катокопия 2:6 Неа Саламина ПД
- 07.03.2018 Пафос 2:1 Докса Катокопия К
- 03.03.2018 Олимпиакос Никосия 0:1 Докса Катокопия ПД
- 28.02.2018 Докса Катокопия 2:2 Пафос К
Омония (последние 20 матчей: +4 =1 -15)
- 04.11.2018 Омония 2:1 Эрмис Арадиппу ПД
- 31.10.2018 АПОЭЛ 2:0 Омония ПД
- 27.10.2018 Омония 2:4 Пафос ПД
- 21.10.2018 Неа Саламина 1:0 Омония ПД
- 07.10.2018 Омония 0:2 Аполлон ПД
- 24.09.2018 АЕК Ларнака 1:0 Омония ПД
- 16.09.2018 Омония 1:0 Эносис ПД
- 25.08.2018 Омония 1:0 Алки Ороклинис ПД
- 13.05.2018 Омония 1:0 Аполлон ПД
- 06.05.2018 Анортосис 2:1 Омония ПД
- 29.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 Омония ПД
- 21.04.2018 Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 15.04.2018 АПОЭЛ 4:1 Омония ПД
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 Омония 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 25.02.2018 Омония 1:3 Докса Катокопия ПД
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония К
Последние игры между собой
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Омония: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
- 25.02.2018 Омония 1:3 Докса Катокопия Первый дивизион
- 21.02.2018 Докса Катокопия 1:1 Омония Кубок
- 14.02.2018 Омония 2:3 Докса Катокопия Кубок
- 26.11.2017 Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион
- 21.12.2016 Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион
- 10.09.2016 Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион
- 22.12.2015 Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион
- 12.09.2015 Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион
- 01.02.2015 Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион
- 01.02.2015 Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион
- 25.10.2014 Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион
- 05.02.2014 Омония 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 26.10.2013 Докса Катокопия 0:6 Омония Первый дивизион
- 10.02.2013 Омония 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 03.11.2012 Докса Катокопия 1:1 Омония Первый дивизион
- 13.03.2011 Омония 6:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 27.11.2010 Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион
- 04.01.2010 Омония 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 13.09.2009 Докса Катокопия 2:4 Омония Первый дивизион
- 07.02.2009 Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:3
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|2.
|АПОЭЛ
|9
|6
|2
|1
|18 - 11
|20
|3.
|Аполлон
|3:0
|8
|6
|1
|1
|23 - 4
|19
|4.
|Неа Саламина
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|5.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|Докса Катокопия
|1:0
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|7.
|Анортосис
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Омония
|0:1
|9
|3
|0
|6
|6 - 12
|9
|9.
|Эносис
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|10.
|Эрмис Арадиппу
|9
|2
|0
|7
|7 - 14
|6
|11.
|Пафос
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|12.
|Алки Ороклинис
|8
|1
|1
|6
|4 - 18
|4
Первый тайм
43'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
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Судья начинает матч
Первый тайм
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