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Динамо Киев
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Мариуполь

До начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 15 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Мариуполь
Динамо Киев
91.4% (64)
Ничья:
1.4% (1)
Мариуполь
7.1% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
44.3% (31)
Динамо Киев:
20% (14)
Динамо Киев:
12.9% (9)
Динамо Киев:
10% (7)
Мариуполь:
2.9% (2)
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