Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Мариуполь

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Стадион: Олимпийский (Киев)
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Динамо Киев (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 08.11.2018 Динамо Киев 3:1 Ренн ЛЕ
- 03.11.2018 Шахтёр Донецк 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 31.10.2018 Минай 1:3 Динамо Киев К
- 28.10.2018 Динамо Киев 0:1 Львов ПЛ
- 25.10.2018 Ренн 1:2 Динамо Киев ЛЕ
- 20.10.2018 Ворскла 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 07.10.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 04.10.2018 Яблонец 2:2 Динамо Киев ЛЕ
- 30.09.2018 Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 26.09.2018 Мариуполь 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 23.09.2018 Динамо Киев 4:0 Десна ПЛ
- 20.09.2018 Динамо Киев 2:2 Астана ЛЕ
- 16.09.2018 Заря 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.09.2018 Динамо Киев 0:2 Карпаты ПЛ
- 28.08.2018 Динамо Киев 0:0 Аякс ЛЧ
- 25.08.2018 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.08.2018 Аякс 3:1 Динамо Киев ЛЧ
- 18.08.2018 Динамо Киев 1:0 Александрия ПЛ
- 14.08.2018 Динамо Киев 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 07.08.2018 Славия Прага 1:1 Динамо Киев ЛЧ
Мариуполь (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 03.11.2018 Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 31.10.2018 Ингулец 3:1 Мариуполь К
- 27.10.2018 Десна 2:0 Мариуполь ПЛ
- 20.10.2018 Мариуполь 3:2 Заря ПЛ
- 06.10.2018 Мариуполь 1:1 Карпаты ПЛ
- 30.09.2018 Черноморец Од 0:1 Мариуполь ПЛ
- 26.09.2018 Мариуполь 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 22.09.2018 Мариуполь 1:0 Александрия ПЛ
- 16.09.2018 Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь ПЛ
- 01.09.2018 Шахтёр Донецк 2:0 Мариуполь ПЛ
- 26.08.2018 Мариуполь 2:2 Львов ПЛ
- 19.08.2018 Ворскла 2:1 Мариуполь ПЛ
- 16.08.2018 Бордо 2:1 Мариуполь ЛЕ
- 09.08.2018 Мариуполь 1:3 Бордо ЛЕ
- 05.08.2018 Арсенал-Киев 1:2 Мариуполь ПЛ
- 02.08.2018 Мариуполь 2:1 Юргорден ЛЕ
- 29.07.2018 Мариуполь 1:4 Десна ПЛ
- 26.07.2018 Юргорден 1:1 Мариуполь ЛЕ
- 22.07.2018 Заря 2:1 Мариуполь ПЛ
- 20.05.2018 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 2
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 14
- 26.09.2018 Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 04.05.2018 Динамо Киев 1:1 Мариуполь Премьер-лига
- 01.04.2018 Мариуполь 2:3 Динамо Киев Премьер-лига
- 03.12.2017 Динамо Киев 5:1 Мариуполь Премьер-лига
- 27.08.2017 Мариуполь 3:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 15.03.2015 Динамо Киев 5:0 Мариуполь Премьер-лига
- 17.08.2014 Мариуполь 1:4 Динамо Киев Премьер-лига
- 11.05.2014 Мариуполь 0:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 27.10.2013 Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 11.05.2013 Динамо Киев 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 28.10.2012 Мариуполь 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 25.03.2012 Мариуполь 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 11.09.2011 Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига
- 21.05.2011 Мариуполь 3:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 31.10.2010 Динамо Киев 9:0 Мариуполь Премьер-лига
- 06.03.2010 Мариуполь 1:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 08.08.2009 Динамо Киев 3:1 Мариуполь Премьер-лига
- 05.12.2008 Мариуполь 3:4 Динамо Киев Премьер-лига
- 19.07.2008 Динамо Киев 2:0 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|3.
|Александрия
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 12
|27
|4.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|15 - 15
|24
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|6.
|Заря
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 12
|18
|7.
|Десна
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|8.
|Львов
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 22
|15
|10.
|Карпаты
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 25
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - МариупольДо начала игры, которая состоится 11.11.2018, осталось 2 дня 15 часов 44 минуты.
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Прогнозы на матч Динамо Киев - Мариуполь
Динамо Киев
91.4% (64)
Ничья:
1.4% (1)
Мариуполь
7.1% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Динамо Киев:
44.3% (31)
2:1 Динамо Киев:
20% (14)
1:0 Динамо Киев:
12.9% (9)
3:0 Динамо Киев:
10% (7)
1:2 Мариуполь:
2.9% (2)
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