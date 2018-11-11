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Стадион:
Ягеллония
1:2
Первый тайм: 45'
Лех
0'
1:0
21' Гол
Франковски Пшемыслав
1:1
27' Гол
Рогне Томас
1:2
33' Гол
Васьелевски Марцин
36' Желтая карточка
Васьелевски Марцин
45'
Первый тайм
Желтая карточка
36'
Васьелевски Марцин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Васьелевски Марцин бьет в цель!
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Рогне Томас бьет в цель!
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Франковски Пшемыслав бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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