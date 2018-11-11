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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Городской стадион Белостока
1:0
21' ГолФранковски Пшемыслав
1:1
27' ГолРогне Томас
1:2
33' ГолВасьелевски Марцин
36' Желтая карточкаВасьелевски Марцин
|
21'
1:0
27'
1:1
33'
1:2
Состав команд
17
Рунье
Иван
25
Тиба
Педру
10
Йевтич
Дарко
29
Юзвяк
Камиль
Ягеллония 4-5-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 20 Полетанович Марко Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 28 Свидерски Кароль Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Сандомерски Гжегож Вратарь
- 4 Lukas Klemenz Защитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 99 Bartosz Kwiecien Полузащитник
- 89 Махай Матеуш Полузащитник
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- 11 Безьяк Роман Нападающий
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Лех 4-5-1
- Основной состав
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 5 Dimitrios Goutas Защитник
- 4 Рогне Томас Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 37 Васьелевски Марцин Полузащитник
- 25 Тиба Педру Полузащитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 10 Йевтич Дарко Полузащитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Путноцки Матуш Вратарь
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 18 Рэдуц Михай Полузащитник
- 24 Амарал Жоау Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 77 Томасик Пётр Полузащитник
- 8 Pawel Tomczyk III Нападающий
- Главный тренер: Джурджевич Иван
Предыдущие игры
Ягеллония (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 05.11.2018 Заглембе Сосновец 1:4 Ягеллония Э
- 31.10.2018 ГКС Катовице 0:1 Ягеллония К
- 26.10.2018 Ягеллония 1:1 Легия Э
- 19.10.2018 Ягеллония 2:1 Погонь Щецин Э
- 07.10.2018 Корона Кельце 1:1 Ягеллония Э
- 01.10.2018 Ягеллония 0:4 Шлёнск Э
- 26.09.2018 Лехия Дзержонюв 0:1 Ягеллония К
- 23.09.2018 Гурник Забже 1:3 Ягеллония Э
- 14.09.2018 Ягеллония 3:1 Краковия Э
- 02.09.2018 Висла Плоцк 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2018 Ягеллония 2:3 Медзь Э
- 19.08.2018 Ягеллония 2:1 Пяст Э
- 16.08.2018 Гент 3:1 Ягеллония ЛЕ
- 12.08.2018 Заглембе Любин 0:2 Ягеллония Э
- 09.08.2018 Ягеллония 0:1 Гент ЛЕ
- 05.08.2018 Ягеллония 1:0 Висла Краков Э
- 02.08.2018 Риу Аве 4:4 Ягеллония ЛЕ
- 29.07.2018 Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Э
- 26.07.2018 Ягеллония 1:0 Риу Аве ЛЕ
- 20.07.2018 Ягеллония 0:1 Лехия Гданьск Э
Лех (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 04.11.2018 Лех 0:1 Лехия Гданьск Э
- 30.10.2018 Ракув 1:0 Лех К
- 27.10.2018 Погонь Щецин 3:0 Лех Э
- 20.10.2018 Лех 2:1 Корона Кельце Э
- 05.10.2018 Гурник Забже 2:2 Лех Э
- 30.09.2018 Лех 2:1 Медзь Э
- 25.09.2018 ЛКС Лодзь 0:1 Лех К
- 21.09.2018 Арка Гдыня 1:0 Лех Э
- 16.09.2018 Легия 1:0 Лех Э
- 01.09.2018 Лех 1:1 Пяст Э
- 26.08.2018 Заглембе Любин 2:1 Лех Э
- 19.08.2018 Лех 2:5 Висла Краков Э
- 16.08.2018 Лех 1:2 Генк ЛЕ
- 12.08.2018 Лех 4:0 Заглембе Сосновец Э
- 09.08.2018 Генк 2:0 Лех ЛЕ
- 05.08.2018 Шлёнск 0:1 Лех Э
- 02.08.2018 Лех 3:1 Шахтёр Солигорск ЛЕ
- 29.07.2018 Лех 2:0 Краковия Э
- 26.07.2018 Шахтёр Солигорск 1:1 Лех ЛЕ
- 22.07.2018 Висла Плоцк 1:2 Лех Э
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Лех: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
- 09.05.2018 Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 11.03.2018 Лех 5:1 Ягеллония Экстракласса
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Экстракласса
- 04.06.2017 Ягеллония 2:2 Лех Экстракласса. Группа А
- 04.12.2016 Ягеллония 2:1 Лех Экстракласса
- 29.07.2016 Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 28.02.2016 Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 20.09.2015 Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса
- 17.05.2015 Лех 1:3 Ягеллония Ekstraklasa Final Round
- 06.03.2015 Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 30.10.2014 Лех 4:2 Ягеллония Кубок Польши
- 13.09.2014 Ягеллония 1:0 Лех Экстракласса
- 05.04.2014 Лех 6:1 Ягеллония Экстракласса
- 31.10.2013 Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса
- 29.04.2013 Ягеллония 0:1 Лех Экстракласса
- 27.10.2012 Лех 0:2 Ягеллония Экстракласса
- 16.09.2011 Лех 4:1 Ягеллония Экстракласса
- 19.03.2011 Лех 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 29.08.2010 Ягеллония 2:0 Лех Экстракласса
- 01.08.2010 Лех 0:1 Ягеллония Суперкубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|15
|9
|4
|2
|25 - 15
|31
|2.
|Ягеллония
|1:2
|15
|8
|3
|4
|25 - 18
|27
|3.
|Легия
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|4.
|Висла Краков
|15
|7
|4
|4
|28 - 19
|25
|5.
|Пяст
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|6.
|Корона Кельце
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|7.
|Лех
|2:1
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|8.
|Погонь Щецин
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|9.
|Арка Гдыня
|15
|5
|5
|5
|21 - 17
|20
|10.
|Висла Плоцк
|15
|4
|6
|5
|23 - 24
|18
|11.
|Заглембе Любин
|15
|5
|2
|8
|22 - 26
|17
|12.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|24 - 22
|16
|13.
|Краковия
|15
|3
|5
|7
|11 - 18
|14
|14.
|Медзь
|15
|3
|4
|8
|16 - 32
|13
|15.
|Гурник Забже
|15
|2
|7
|6
|15 - 25
|13
|16.
|Заглембе Сосновец
|15
|2
|5
|8
|21 - 33
|11
Первый тайм
36'
Васьелевски Марцин получил желтую карточку от судьи
33'
Г О О О О Л - Васьелевски Марцин бьет в цель!
27'
Г О О О О Л - Рогне Томас бьет в цель!
21'
Г О О О О Л - Франковски Пшемыслав бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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