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Стадион:
Медзь
0:1
Второй тайм: 54'
Арка Гдыня
0'
0:1
10' Гол
Янота Михаил
38' Желтая карточка
Налепа Михал II
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Налепа Михал II получил желтую карточку от судьи
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Янота Михаил бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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