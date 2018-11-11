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Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego
0:1
Второй тайм: 54'
0:1
10' ГолЯнота Михаил
38' Желтая карточкаНалепа Михал II
|
10'
0:1
38'
Состав команд
26
Крус
Фран
17
Пикк
Артур
21
Оямаа
Хенрик
23
Марич
Лука
16
Adam
Deja
22
Янота
Михаил
Медзь 4-2-3-1
- Основной состав
- 32 Каниболоцкий Антон Вратарь
- 23 Зелиньски Павел Защитник
- 19 Grzegorz Bartczak Защитник
- 26 Крус Фран Защитник
- 17 Пикк Артур Защитник
- 22 Фернандес Борха II Полузащитник
- Милькович Александр Полузащитник
- 21 Оямаа Хенрик Полузащитник
- 7 Гаргула Лукаш Полузащитник
- 20 Mateusz Sebastian Szczepaniak Полузащитник
- 10 Форселль Петтери Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Lukasz Sapela Вратарь
- 28 Kornel Osyra Защитник
- 13 Adrian Purzycki Полузащитник
- 11 Камара Хуан Полузащитник
- 77 Пёнтковский Матеуш Нападающий
- 4 Войцех Лободзинский Нападающий
- 9 Fabian Piasecki Нападающий
- Главный тренер: Dominik Nowak
Арка Гдыня 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Стейнбор Павел Вратарь
- 33 Збожень Дамиан Защитник
- 23 Марич Лука Защитник
- 6 Хельструп Фредерик Защитник
- 17 Марциняк Адам Защитник
- 16 Adam Deja Полузащитник
- 14 Налепа Михал II Полузащитник
- 7 Янковски Мацей Полузащитник
- 22 Янота Михаил Полузащитник
- 35 Mateusz Mlynski Полузащитник
- 92 Колев Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Соха Тадеуш Защитник
- 20 Цвиянович Горан Полузащитник
- 11 Семашко Рафал Полузащитник
- 26 Данх Адам Полузащитник
- 9 Nabil Aankour Нападающий
- 31 Jan Los
- 30 Kacper Krzepicz
- Главный тренер: Zbigniew Smolka
Предыдущие игры
Медзь (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 03.11.2018 Краковия 0:0 Медзь Э
- 31.10.2018 Бельхатув 0:1 Медзь К
- 26.10.2018 Медзь 0:5 Шлёнск Э
- 20.10.2018 Заглембе Сосновец 3:1 Медзь Э
- 05.10.2018 Медзь 2:2 Пяст Э
- 30.09.2018 Лех 2:1 Медзь Э
- 22.09.2018 Медзь 1:4 Легия Э
- 15.09.2018 Висла Плоцк 2:2 Медзь Э
- 02.09.2018 Медзь 2:0 Заглембе Любин Э
- 26.08.2018 Ягеллония 2:3 Медзь Э
- 17.08.2018 Медзь 1:1 Корона Кельце Э
- 10.08.2018 Лехия Гданьск 2:0 Медзь Э
- 05.08.2018 Медзь 1:3 Гурник Забже Э
- 27.07.2018 Висла Краков 2:1 Медзь Э
- 20.07.2018 Медзь 1:0 Погонь Щецин Э
- 03.06.2018 Пуща Неполомице 1:1 Медзь ПД
- 27.05.2018 Медзь 5:1 Хойничанка ПД
- 19.05.2018 Медзь 2:0 Погонь Седльце ПД
- 13.05.2018 Гурник Ленчна 1:1 Медзь ПД
- 09.05.2018 Медзь 2:1 Олимпия Грудзёнз ПД
Арка Гдыня (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 02.11.2018 Арка Гдыня 2:3 Погонь Щецин Э
- 30.10.2018 Хураган Мораг 0:1 Арка Гдыня К
- 27.10.2018 Лехия Гданьск 2:1 Арка Гдыня Э
- 20.10.2018 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
- 07.10.2018 Арка Гдыня 3:1 Заглембе Любин Э
- 28.09.2018 Легия 1:1 Арка Гдыня Э
- 25.09.2018 Slask Swietochlowice 0:3 Арка Гдыня К
- 21.09.2018 Арка Гдыня 1:0 Лех Э
- 15.09.2018 Пяст 1:0 Арка Гдыня Э
- 01.09.2018 Арка Гдыня 2:2 Заглембе Сосновец Э
- 24.08.2018 Корона Кельце 2:1 Арка Гдыня Э
- 18.08.2018 Висла Плоцк 1:3 Арка Гдыня Э
- 11.08.2018 Арка Гдыня 1:1 Гурник Забже Э
- 06.08.2018 Краковия 0:0 Арка Гдыня Э
- 29.07.2018 Арка Гдыня 0:2 Ягеллония Э
- 21.07.2018 Висла Краков 0:0 Арка Гдыня Э
- 14.07.2018 Легия 2:3 Арка Гдыня С
- 19.05.2018 Арка Гдыня 0:1 Шлёнск Э
- 12.05.2018 Нецеча 2:1 Арка Гдыня Э
- 08.05.2018 Арка Гдыня 2:0 Краковия Э
Последние игры между собой
Медзь: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
Арка Гдыня: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
- 08.04.2016 Медзь 0:0 Арка Гдыня Первый дивизион
- 13.09.2015 Арка Гдыня 2:0 Медзь Первый дивизион
- 28.03.2015 Арка Гдыня 0:0 Медзь Первый дивизион
- 30.08.2014 Медзь 4:4 Арка Гдыня Первая лига
- 19.04.2014 Медзь 2:1 Арка Гдыня Первая лига
- 25.03.2014 Медзь 2:3 Арка Гдыня Кубок Польши
- 19.03.2014 Арка Гдыня 1:1 Медзь Кубок Польши
- 14.09.2013 Арка Гдыня 0:0 Медзь Первая лига
- 08.05.2013 Медзь 1:1 Арка Гдыня Первая лига
- 05.10.2012 Арка Гдыня 1:0 Медзь Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|15
|9
|4
|2
|25 - 15
|31
|2.
|Ягеллония
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|3.
|Легия
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|4.
|Висла Краков
|15
|7
|4
|4
|28 - 19
|25
|5.
|Пяст
|0:1
|15
|7
|4
|4
|21 - 18
|25
|6.
|Корона Кельце
|1:0
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|7.
|Погонь Щецин
|15
|6
|4
|5
|22 - 18
|22
|8.
|Лех
|14
|6
|2
|6
|19 - 19
|20
|9.
|Арка Гдыня
|1:0
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|10.
|Висла Плоцк
|15
|4
|6
|5
|23 - 24
|18
|11.
|Заглембе Любин
|15
|5
|2
|8
|22 - 26
|17
|12.
|Шлёнск
|15
|4
|4
|7
|24 - 22
|16
|13.
|Краковия
|15
|3
|5
|7
|11 - 18
|14
|14.
|Медзь
|0:1
|15
|3
|4
|8
|16 - 29
|13
|15.
|Гурник Забже
|15
|2
|7
|6
|15 - 25
|13
|16.
|Заглембе Сосновец
|15
|2
|5
|8
|21 - 33
|11
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Налепа Михал II получил желтую карточку от судьи
10'
Г О О О О Л - Янота Михаил бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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