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Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
0:0
Первый тайм: 32'
23' Желтая карточкаДубинчак Владислав
Состав команд
20
Акакпо
Серж
13
Вакулко
Юрий
Арсенал-Киев
- Основной состав
- 31 Ситало Сергей Вратарь
- 20 Акакпо Серж Защитник
- 3 Майданевич Алексей Защитник
- 44 Сагуткин Данила Защитник
- 74 Дубинчак Владислав Защитник
- 8 Семенюк Сергей Полузащитник
- 91 Нгейитала Орельен Полузащитник
- 4 Евтовски Стефан Полузащитник
- 13 Вакулко Юрий Полузащитник
- 9 Домбровский Андрей Полузащитник
- 79 Акулинин Леонид Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Будюк Орест Вратарь
- 32 Даценко Сергей Защитник
- 23 Насонов Александр Защитник
- 99 Янаков Денис Полузащитник
- 30 Фещук Максим Полузащитник
- 21 Oleksiy Larin
- 77 Oleksandr Yermachenko
- Главный тренер: Грозный Вячеслав
Александрия
- Основной состав
- 79 Панькив Юрий Вратарь
- 26 Шендрик Антон Защитник
- 3 Микицей Станислав Защитник
- 11 Цуриков Андрей Защитник
- 5 Бондаренко Валерий Защитник
- 22 Грицук Василий Полузащитник
- 27 Гречишкин Дмитрий Полузащитник
- 44 Банада Евгений Полузащитник
- 23 Шастал Дмитрий Нападающий
- 7 Протасов Евгений Нападающий
- 18 Ситало Артём Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Рудык Дмитрий Вратарь
- 4 Бабогло Владислав Защитник
- 20 Пашаев Павел Защитник
- 94 Задерака Максим Полузащитник
- 8 Довгий Алексей Полузащитник
- 6 Ковалец Кирилл Полузащитник
- 9 Пономарь Виталий Нападающий
- Главный тренер: Шаран Владимир
Предыдущие игры
Арсенал-Киев (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 03.11.2018 Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 27.10.2018 Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк ПЛ
- 21.10.2018 Львов 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 07.10.2018 Ворскла 0:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 30.09.2018 Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 26.09.2018 Черкащина-Академия 3:2 Арсенал-Киев К
- 22.09.2018 Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк ПЛ
- 14.09.2018 Десна 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 02.09.2018 Арсенал-Киев 0:5 Заря ПЛ
- 26.08.2018 Карпаты 1:2 Арсенал-Киев ПЛ
- 17.08.2018 Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.08.2018 Александрия 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 05.08.2018 Арсенал-Киев 1:2 Мариуполь ПЛ
- 29.07.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал-Киев 0:2 Львов ПЛ
- 19.05.2018 Арсенал-Киев 2:0 Кремень ПД
- 12.05.2018 Сумы 0:1 Арсенал-Киев ПД
- 07.05.2018 Арсенал-Киев 2:1 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 02.05.2018 Днепр Черкассы 1:0 Арсенал-Киев ПД
- 28.04.2018 Колос Ковалёвка 1:1 Арсенал-Киев ПД
Александрия (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 04.11.2018 Александрия 1:1 Десна ПЛ
- 27.10.2018 Заря 0:0 Александрия ПЛ
- 21.10.2018 Александрия 2:1 Карпаты ПЛ
- 06.10.2018 Александрия 3:2 Черноморец Од ПЛ
- 29.09.2018 Олимпик Донецк 2:3 Александрия ПЛ
- 26.09.2018 Черноморец Од 3:0 Александрия К
- 22.09.2018 Мариуполь 1:0 Александрия ПЛ
- 15.09.2018 Александрия 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 02.09.2018 Львов 2:2 Александрия ПЛ
- 25.08.2018 Александрия 2:0 Ворскла ПЛ
- 18.08.2018 Динамо Киев 1:0 Александрия ПЛ
- 12.08.2018 Александрия 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 05.08.2018 Десна 0:2 Александрия ПЛ
- 28.07.2018 Александрия 1:0 Заря ПЛ
- 22.07.2018 Карпаты 0:2 Александрия ПЛ
- 19.05.2018 Александрия 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 12.05.2018 Сталь Каменское 1:2 Александрия ПЛ
- 06.05.2018 Александрия 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 28.04.2018 Карпаты 1:2 Александрия ПЛ
- 21.04.2018 Черноморец Од 1:3 Александрия ПЛ
Последние игры между собой
Арсенал-Киев: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Александрия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|3.
|Александрия
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|19 - 12
|28
|4.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|15 - 15
|24
|5.
|Заря
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 13
|21
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|7.
|Десна
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 18
|20
|8.
|Львов
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 16
|18
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|10.
|Карпаты
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 23
|13
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 25
|9
|12.
|Арсенал-Киев
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|7 - 25
|8
Первый тайм
23'
Дубинчак Владислав получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Арсенал-Киев 0:0 Александрия
Арсенал-Киев
27.1% (46)
Ничья:
17.1% (29)
Александрия
55.9% (95)
Вы не участвовали в прогнозе
0:1 Александрия:
29.4% (50)
1:2 Александрия:
17.6% (30)
1:0 Арсенал-Киев:
13.5% (23)
1:1 Ничья:
12.9% (22)
2:1 Арсенал-Киев:
9.4% (16)
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