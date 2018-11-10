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Стадион:
Арсенал-Киев
0:0
Первый тайм: 32'
Александрия
0'
23' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
32'
Первый тайм
Желтая карточка
23'
Дубинчак Владислав получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Арсенал-Киев 0:0 Александрия
Арсенал-Киев
27.1% (46)
Ничья:
17.1% (29)
Александрия
55.9% (95)

Вы не участвовали в прогнозе

Александрия:
29.4% (50)
Александрия:
17.6% (30)
Арсенал-Киев:
13.5% (23)
Ничья:
12.9% (22)
Арсенал-Киев:
9.4% (16)
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Итог 1 Швеция 4 РОССИЯ
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Позже 0 Чехия 0 РОССИЯ
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