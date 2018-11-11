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АЕЛ Лимаcсол
0:2
Первый тайм: 45'
Аполлон
0'
0:1
14' Гол
Зелая Эмилио
0:2
23' Гол
Василиу Гиоргос
45'
Первый тайм
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Василиу Гиоргос бьет в цель!
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Зелая Эмилио бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 5 Чехия 2 РОССИЯ
0 Андерсон Кевин 0 Тим Доминик
Позже Бразилия. Гонка
Позже 0 Федерер Роджер 0 Нисикори Кеи
Позже 0 Зверев Александр 0 Чилич Марин
Позже 0 Джокович Новак 0 Изнер Джон


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