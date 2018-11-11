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0:2
Первый тайм: 45'
0:1
14' ГолЗелая Эмилио
0:2
23' ГолВасилиу Гиоргос
|
14'
0:1
23'
0:2
Состав команд
АЕЛ Лимаcсол
- Основной состав
- 95 Patryk Procek Вратарь
- 42 Вилер Христос Защитник
- 44 Тейшейра Нильс Защитник
- 13 Лафранс Кевин Защитник
- 10 Алекс да Силва III Полузащитник
- 8 Здравковски Давор Полузащитник
- 5 Гастаньяга Йон Полузащитник
- 16 Торрес Мануэль Нападающий
- 22 Хурадо Рубен Нападающий
- 7 Авраам Андреас Нападающий
- 4 Andre Ferreira Teixeira
- Запасные игроки
- 1 Возинья Жозимар Вратарь
- 2 Жуниор Досса Защитник
- 15 Ирхене Фиделис Полузащитник
- 6 Леонарду Перейра Полузащитник
- 97 Адамович Марко Полузащитник
- 40 Кириаку Харис Полузащитник
- 71 Бенитес Даниэль Нападающий
- 9 Митидис Нестор Нападающий
- 14 Макрис Андреас Нападающий
- Главный тренер: Dusan Kerkez
Аполлон
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 22 Роберж Валентин Защитник
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 17 Педру Жоау Защитник
- 10 Маркович Саша Полузащитник
- 14 Перейра Факундо Полузащитник
- 25 Кириаку Хараламбос Полузащитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 26 Папулис Фотис Полузащитник
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- 99 Маглица Антун Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 28 Стилиану Мариос Защитник
- 15 Уэдраого Дилан Защитник
- 77 Сардинеро Адриан Полузащитник
- 30 Шембри Андре Полузащитник
- 8 Брю Кевин Полузащитник
- 9 Фопала Давид Нападающий
- 57 Психас Петрос Нападающий
- 63 Danilo Spoljaric
- Главный тренер: Августи Софронис
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 03.11.2018 АЕК Ларнака 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 28.10.2018 АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис ПД
- 21.10.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 07.10.2018 АЕЛ Лимаcсол 5:1 Алки Ороклинис ПД
- 22.09.2018 Пафос 0:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 17.09.2018 Анортосис 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 01.09.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:0 Докса Катокопия ПД
- 25.08.2018 Эрмис Арадиппу 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 13.05.2018 АЕК Ларнака 3:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 05.05.2018 АЕЛ Лимаcсол 1:2 АПОЭЛ ПД
- 28.04.2018 Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 21.04.2018 Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 14.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон ПД
- 03.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕК Ларнака ПД
- 31.03.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 22.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Урал ТМК
- 17.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 25.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис ПД
Аполлон (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 08.11.2018 Аполлон 2:3 Айнтрахт Фр ЛЕ
- 03.11.2018 Аполлон 1:2 Анортосис ПД
- 29.10.2018 Докса Катокопия 1:1 Аполлон ПД
- 25.10.2018 Айнтрахт Фр 2:0 Аполлон ЛЕ
- 20.10.2018 Аполлон 5:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 07.10.2018 Омония 0:2 Аполлон ПД
- 04.10.2018 Аполлон 2:2 Марсель ЛЕ
- 28.09.2018 Аполлон 5:0 Эносис ПД
- 24.09.2018 Аполлон 1:0 Неа Саламина ПД
- 20.09.2018 Лацио 2:1 Аполлон ЛЕ
- 15.09.2018 Аполлон 5:1 Пафос ПД
- 30.08.2018 Аполлон 1:0 Базель ЛЕ
- 23.08.2018 Базель 3:2 Аполлон ЛЕ
- 16.08.2018 Динамо-Брест 1:0 Аполлон ЛЕ
- 09.08.2018 Аполлон 4:0 Динамо-Брест ЛЕ
- 02.08.2018 Аполлон 3:1 Железничар ЛЕ
- 26.07.2018 Железничар 1:2 Аполлон ЛЕ
- 19.07.2018 Аполлон 2:0 Стумбрас ЛЕ
- 12.07.2018 Стумбрас 1:0 Аполлон ЛЕ
- 23.06.2018 ЛАСК 2:1 Аполлон ТМК
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Аполлон: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
- 14.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 03.01.2018 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 23.09.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион
- 23.04.2017 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 11.03.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион
- 07.01.2017 Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 24.09.2016 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Первый дивизион
- 24.02.2016 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Кубок
- 10.02.2016 Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок
- 23.12.2015 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион
- 13.09.2015 Аполлон 1:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 04.01.2015 Аполлон 3:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 22.09.2014 АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Первый дивизион
- 07.05.2014 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Первый дивизион
- 05.04.2014 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 22.02.2014 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Первый дивизион
- 23.11.2013 Аполлон 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 22.05.2013 АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аполлон Кубок Кипра
- 18.05.2013 Аполлон 1:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:2
|9
|7
|1
|1
|16 - 4
|22
|2.
|АПОЭЛ
|9
|6
|2
|1
|18 - 11
|20
|3.
|Аполлон
|2:0
|8
|6
|1
|1
|22 - 4
|19
|4.
|Неа Саламина
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|5.
|АЕК Ларнака
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|6.
|Анортосис
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|7.
|Докса Катокопия
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|8.
|Омония
|8
|3
|0
|5
|6 - 11
|9
|9.
|Эносис
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|10.
|Эрмис Арадиппу
|9
|2
|0
|7
|7 - 14
|6
|11.
|Пафос
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|12.
|Алки Ороклинис
|8
|1
|1
|6
|4 - 18
|4
Первый тайм
23'
Г О О О О Л - Василиу Гиоргос бьет в цель!
14'
Г О О О О Л - Зелая Эмилио бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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