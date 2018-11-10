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Стадион:
Львов
1:0
Второй тайм: 51'
Олимпик Донецк
0'
14' Желтая карточка
Марта Пимента
24' Желтая карточка
Голиков Александр
1:0
27' Гол
Лукас Тэйлор
38' Желтая карточка
Политыло Сергей
42' Желтая карточка
Борзенко Сергей
51'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Борзенко Сергей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Политыло Сергей получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Лукас Тэйлор бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Голиков Александр получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Martha получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 1:0 Олимпик Донецк
Львов
50.6% (88)
Ничья:
37.4% (65)
Олимпик Донецк
12.1% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Львов:
33.9% (59)
Ничья:
30.5% (53)
Львов:
10.9% (19)
Ничья:
5.7% (10)
Олимпик Донецк:
4.6% (8)
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49' 1 Швеция 2 РОССИЯ
Позже 0 Чехия 0 РОССИЯ


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