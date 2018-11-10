- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Арена Львов
1:0
Второй тайм: 51'
14' Желтая карточкаМарта Пимента
24' Желтая карточкаГоликов Александр
1:0
27' ГолЛукас Тэйлор
38' Желтая карточкаПолитыло Сергей
42' Желтая карточкаБорзенко Сергей
|
14'
27'
1:0
38'
42'
Состав команд
30
Лима
Жонатан
95
Сезар
Жулио
Львов
- Основной состав
- 23 Сарнавский Богдан Вратарь
- 74 Марта Пимента Защитник
- 33 Борзенко Сергей Защитник
- 67 Парамонов Вадим Защитник
- 3 Адамюк Владимир Защитник
- 30 Лима Жонатан Полузащитник
- 91 Голиков Александр Полузащитник
- 96 Рафаэль да Сильва Полузащитник
- 20 Энрике Араужо Полузащитник
- 2 Лукас Тэйлор Полузащитник
- 95 Сезар Жулио Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Бандура Александр Вратарь
- 39 Даценко Семён Защитник
- 77 Воронин Сергей Александрович Защитник
- 15 Белый Василий Защитник
- 17 Янчак Вадим Полузащитник
- 5 Приймак Владислав Полузащитник
- 7 Петров Сергей Владимирович Нападающий
- Главный тренер: Бакалов Юрий
Олимпик Донецк
- Основной состав
- 37 Махновский Константин Вратарь
- 87 Зубейко Евгений Защитник
- 4 Гришко Дмитрий Защитник
- 5 Кравченко Антон Защитник
- 23 Немчанинов Дмитрий Защитник
- 79 Вакуленко Сергей Полузащитник
- 78 Ксёнз Павел Полузащитник
- 9 Гай Алексей Полузащитник
- 8 Политыло Сергей Полузащитник
- 17 Балашов Виталий Полузащитник
- 27 Шиндер Антон Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Безкровный Богдан Вратарь
- 42 Пасич Евгений Защитник
- 74 Снурницин Игорь Защитник
- 44 Цымбалюк Евгений Защитник
- 13 Кольцов Виталий Полузащитник
- 63 До Коуто Тейшейра Максим Полузащитник
- 11 Билоног Дмитрий Нападающий
- Главный тренер: Шевчук Вячеслав
Предыдущие игры
Львов (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 04.11.2018 Львов 0:2 Ворскла ПЛ
- 31.10.2018 Горняк Кривой Рог 0:1 Львов К
- 28.10.2018 Динамо Киев 0:1 Львов ПЛ
- 21.10.2018 Львов 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 07.10.2018 Львов 1:3 Десна ПЛ
- 30.09.2018 Заря 0:0 Львов ПЛ
- 22.09.2018 Львов 1:1 Карпаты ПЛ
- 16.09.2018 Черноморец Од 0:1 Львов ПЛ
- 02.09.2018 Львов 2:2 Александрия ПЛ
- 26.08.2018 Мариуполь 2:2 Львов ПЛ
- 18.08.2018 Львов 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 10.08.2018 Олимпик Донецк 1:1 Львов ПЛ
- 04.08.2018 Ворскла 1:0 Львов ПЛ
- 28.07.2018 Львов 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 22.07.2018 Арсенал-Киев 0:2 Львов ПЛ
- 29.11.2017 Львов 1:2 Днепр-1 К
- 25.10.2017 Львов 1:1 Сталь Каменское К
- 20.09.2017 Демня 1:2 Львов К
- 26.07.2017 Львов 3:0 Волынь К
- 09.07.2017 Львов 2:0 Кремень К
Олимпик Донецк (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 03.11.2018 Олимпик Донецк 1:2 Карпаты ПЛ
- 31.10.2018 Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк К
- 28.10.2018 Ворскла 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 21.10.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 07.10.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 29.09.2018 Олимпик Донецк 2:3 Александрия ПЛ
- 26.09.2018 Звезда Кропивницкий 1:1 Олимпик Донецк К
- 22.09.2018 Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк ПЛ
- 16.09.2018 Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь ПЛ
- 02.09.2018 Десна 0:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 24.08.2018 Олимпик Донецк 2:5 Шахтёр Донецк ПЛ
- 19.08.2018 Заря 0:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 10.08.2018 Олимпик Донецк 1:1 Львов ПЛ
- 05.08.2018 Карпаты 2:2 Олимпик Донецк ПЛ
- 29.07.2018 Олимпик Донецк 1:0 Ворскла ПЛ
- 23.07.2018 Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 19.05.2018 Александрия 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
- 12.05.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.05.2018 Олимпик Донецк 0:2 Сталь Каменское ПЛ
- 28.04.2018 Звезда Кропивницкий 2:0 Олимпик Донецк ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|3.
|Александрия
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 12
|27
|4.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|15 - 15
|24
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|6.
|Львов
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 15
|20
|7.
|Заря
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 12
|18
|8.
|Десна
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|9.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 23
|15
|10.
|Карпаты
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|18 - 21
|13
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 25
|7
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Борзенко Сергей получил желтую карточку от судьи
38'
Политыло Сергей получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Лукас Тэйлор бьет в цель!
24'
Голиков Александр получил желтую карточку от судьи
14'
Martha получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Львов 1:0 Олимпик Донецк
Львов
50.6% (88)
Ничья:
37.4% (65)
Олимпик Донецк
12.1% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Львов:
33.9% (59)
1:1 Ничья:
30.5% (53)
2:1 Львов:
10.9% (19)
0:0 Ничья:
5.7% (10)
1:2 Олимпик Донецк:
4.6% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация