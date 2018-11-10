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Стадион:
Десна
0:0
Второй тайм: 54'
Черноморец Од
0'
15' Желтая карточка
Фаворов Денис
27' Желтая карточка
Рыжук Дмитрий
42' Вторая желтая карточка
Рыжук Дмитрий
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Черноморец Од делает замену. Robert Mutzers уходит с поля, а Норенков Денис выходит на его замену.
42'
Рыжук Дмитрий получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
27'
Рыжук Дмитрий получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Фаворов Денис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Десна 0:0 Черноморец Од
Десна
65.3% (113)
Ничья:
20.2% (35)
Черноморец Од
14.5% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Десна:
38.7% (67)
Ничья:
16.2% (28)
Десна:
12.7% (22)
Десна:
11% (19)
Черноморец Од:
5.8% (10)
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