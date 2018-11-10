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Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
0:0
Второй тайм: 54'
15' Желтая карточкаФаворов Денис
27' Желтая карточкаРыжук Дмитрий
42' Вторая желтая карточкаРыжук Дмитрий
|
15'
27'
42'
Состав команд
44
Паст
Евгений
15
Грачёв
Глеб
13
Чорний
Артём
Десна
- Основной состав
- 44 Паст Евгений Вратарь
- 45 Фаворов Денис Защитник
- 32 Имереков Максим Защитник
- 4 Братков Антон Защитник
- 33 Слинкин Андрей Защитник
- 12 Картушов Егор Полузащитник
- 7 Огиря Владислав Полузащитник
- 9 Хлёбас Дмитрий Полузащитник
- 19 Фаворов Артём Полузащитник
- 89 Волков Александр Полузащитник
- 20 Безбородько Денис Нападающий
- Запасные игроки
- 72 Литовка Игорь Вратарь
- 21 Люлька Сергей Защитник
- 27 Старенький Сергей Полузащитник
- 8 Банасевич Максим Полузащитник
- 5 Ермаков Виталий Полузащитник
- 29 Ковпак Александр Нападающий
- 10 Филиппов Александр Нападающий
- Главный тренер: Рябоконь Александр
Черноморец Од
- Основной состав
- 12 Andrey Kozhuhar Вратарь
- 5 Рыжук Дмитрий Защитник
- 33 Мищенко Андрей Защитник
- 15 Грачёв Глеб Защитник
- 3 Трубочкин Иван Защитник
- 64 Robert Mutzers Полузащитник
- 98 Семенив Дмитрий Полузащитник
- 20 Бабенко Руслан Полузащитник
- 8 Савченко Алексей Полузащитник
- 13 Чорний Артём Полузащитник
- 25 Коваль Владимир Нападающий
- Запасные игроки
- 71 Безрук Дмитрий Вратарь
- 77 Остапенко Олег Олегович Защитник
- 7 Мусолитин Николай Полузащитник
- 28 Татарков Никита Полузащитник
- 23 Норенков Денис Полузащитник
- 17 Карноза Артур Полузащитник
- 9 Диденко Анатолий Нападающий
- Главный тренер: Червенков Ангел
Предыдущие игры
Десна (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 04.11.2018 Александрия 1:1 Десна ПЛ
- 31.10.2018 Десна 1:1 Заря К
- 27.10.2018 Десна 2:0 Мариуполь ПЛ
- 19.10.2018 Шахтёр Донецк 1:0 Десна ПЛ
- 07.10.2018 Львов 1:3 Десна ПЛ
- 30.09.2018 Десна 0:2 Ворскла ПЛ
- 26.09.2018 Кристалл Херсон 2:3 Десна К
- 23.09.2018 Динамо Киев 4:0 Десна ПЛ
- 14.09.2018 Десна 1:0 Арсенал-Киев ПЛ
- 02.09.2018 Десна 0:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 26.08.2018 Заря 0:2 Десна ПЛ
- 19.08.2018 Десна 2:2 Карпаты ПЛ
- 12.08.2018 Черноморец Од 1:0 Десна ПЛ
- 05.08.2018 Десна 0:2 Александрия ПЛ
- 29.07.2018 Мариуполь 1:4 Десна ПЛ
- 25.07.2018 Десна 0:2 Шахтёр Донецк ПЛ
- 27.05.2018 Десна 4:0 Звезда Кропивницкий ПМ
- 23.05.2018 Звезда Кропивницкий 1:1 Десна ПМ
- 19.05.2018 Десна 5:0 Гелиос Харьков ПД
- 12.05.2018 Ингулец 1:3 Десна ПД
Черноморец Од (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 04.11.2018 Черноморец Од 0:3 Заря ПЛ
- 31.10.2018 Черноморец Од 1:2 Ворскла К
- 28.10.2018 Черноморец Од 0:5 Карпаты ПЛ
- 21.10.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.10.2018 Александрия 3:2 Черноморец Од ПЛ
- 30.09.2018 Черноморец Од 0:1 Мариуполь ПЛ
- 26.09.2018 Черноморец Од 3:0 Александрия К
- 23.09.2018 Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 16.09.2018 Черноморец Од 0:1 Львов ПЛ
- 31.08.2018 Ворскла 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 25.08.2018 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 17.08.2018 Арсенал-Киев 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 12.08.2018 Черноморец Од 1:0 Десна ПЛ
- 04.08.2018 Заря 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 23.07.2018 Черноморец Од 2:1 Олимпик Донецк ПЛ
- 27.05.2018 Полтава 3:0 Черноморец Од ПМ
- 23.05.2018 Черноморец Од 1:0 Полтава ПМ
- 19.05.2018 Черноморец Од 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 12.05.2018 Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 05.05.2018 Черноморец Од 1:1 Карпаты ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|36 - 7
|37
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|16 - 7
|29
|3.
|Александрия
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 12
|27
|4.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|15 - 15
|24
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 21
|20
|6.
|Заря
|1:1 Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Десна
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 18
|18
|8.
|Львов
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|13 - 16
|18
|9.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 23
|16
|10.
|Карпаты
|1:1 Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 22
|14
|11.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|12.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 25
|7
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Черноморец Од делает замену. Robert Mutzers уходит с поля, а Норенков Денис выходит на его замену.
42'
Рыжук Дмитрий получает вторую желтую карточку. Удаление.
27'
Рыжук Дмитрий получил желтую карточку от судьи
15'
Фаворов Денис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Десна 0:0 Черноморец Од
Десна
65.3% (113)
Ничья:
20.2% (35)
Черноморец Од
14.5% (25)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Десна:
38.7% (67)
1:1 Ничья:
16.2% (28)
2:0 Десна:
12.7% (22)
2:1 Десна:
11% (19)
1:2 Черноморец Од:
5.8% (10)
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