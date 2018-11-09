- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Эрнест Поль
2:1
Второй тайм: 55'
0:1
22' ГолХрапек Михал
1:1
25' ГолDani Suarez
2:1
40' ГолJesus Jimenez
43' Желтая карточкаDani Suarez
52' Желтая карточкаМатушек Шимон
|
22'
0:1
25'
1:1
40'
2:1
43'
52'
Состав команд
15
Dani
Suarez
17
Igor
Angulo
27
Словик
Якуб
28
Брозь
Лукаш
14
Голла
Войцех
16
Пих
Роберт
25
Damian
Gaska
Гурник Забже 4-4-2
- Основной состав
- 1 Tomasz Loska Вратарь
- 13 Kacper Michalski Защитник
- 15 Dani Suarez Защитник
- 5 Бохневич Павел Защитник
- 11 Daniel Liszka Защитник
- 19 Kamil Zapolnik Полузащитник
- 22 Матушек Шимон Полузащитник
- 7 Szymon Zurkowski Полузащитник
- 9 Jesus Jimenez Полузащитник
- 17 Igor Angulo Нападающий
- 10 Lukasz Wolsztynski Нападающий
- Запасные игроки
- 45 Рычковски Адам Полузащитник
- 20 Marcin Urynowicz Полузащитник
- 28 Maciej Ambrosiewicz Полузащитник
- 23 Rafal Wolsztynski Нападающий
- 33 Daniel Bielica
- 8 Konrad Nowak I
- 2 Przemyslaw Wisniewski
- Главный тренер: Marcin Brosz
Шлёнск 4-2-3-1
- Основной состав
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 14 Голла Войцех Защитник
- 4 Чотра Джордже Защитник
- 32 Тарасов Игорь Полузащитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- 25 Damian Gaska Полузащитник
- 26 Daniel Luczak Полузащитник
- 9 Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 11 Mateusz Cholewiak Полузащитник
- 5 Аугусту Перейра Полузащитник
- 23 Mateusz Radecki Полузащитник
- 10 Farshad Ahmadzadeh Нападающий
- 29 Пех Аркадиуш Нападающий
- Главный тренер: Tadeusz Jan Pawlowski
Предыдущие игры
Гурник Забже (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 03.11.2018 Легия 4:0 Гурник Забже Э
- 31.10.2018 Легионовия 0:1 Гурник Забже К
- 28.10.2018 Гурник Забже 2:0 Заглембе Любин Э
- 22.10.2018 Краковия 2:0 Гурник Забже Э
- 05.10.2018 Гурник Забже 2:2 Лех Э
- 02.10.2018 Unia Hrubieszow 0:9 Гурник Забже К
- 29.09.2018 Пяст 1:0 Гурник Забже Э
- 23.09.2018 Гурник Забже 1:3 Ягеллония Э
- 17.09.2018 Заглембе Сосновец 1:1 Гурник Забже Э
- 31.08.2018 Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин Э
- 25.08.2018 Висла Краков 3:0 Гурник Забже Э
- 18.08.2018 Гурник Забже 0:2 Лехия Гданьск Э
- 11.08.2018 Арка Гдыня 1:1 Гурник Забже Э
- 05.08.2018 Медзь 1:3 Гурник Забже Э
- 02.08.2018 Тренчин 4:1 Гурник Забже ЛЕ
- 29.07.2018 Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк Э
- 26.07.2018 Гурник Забже 0:1 Тренчин ЛЕ
- 22.07.2018 Гурник Забже 1:1 Корона Кельце Э
- 19.07.2018 Заря Бельцы 1:1 Гурник Забже ЛЕ
- 12.07.2018 Гурник Забже 1:0 Заря Бельцы ЛЕ
Шлёнск (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 03.11.2018 Шлёнск 0:3 Висла Плоцк Э
- 30.10.2018 Бытовия 0:3 Шлёнск К
- 26.10.2018 Медзь 0:5 Шлёнск Э
- 20.10.2018 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
- 06.10.2018 Шлёнск 0:1 Легия Э
- 01.10.2018 Ягеллония 0:4 Шлёнск Э
- 26.09.2018 Олимпия Эльблонг 0:3 Шлёнск К
- 23.09.2018 Шлёнск 4:1 Пяст Э
- 14.09.2018 Заглембе Любин 4:0 Шлёнск Э
- 01.09.2018 Шлёнск 0:1 Висла Краков Э
- 27.08.2018 Заглембе Сосновец 3:3 Шлёнск Э
- 20.08.2018 Шлёнск 0:0 Погонь Щецин Э
- 13.08.2018 Корона Кельце 2:1 Шлёнск Э
- 05.08.2018 Шлёнск 0:1 Лех Э
- 27.07.2018 Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Э
- 21.07.2018 Шлёнск 3:1 Краковия Э
- 19.05.2018 Арка Гдыня 0:1 Шлёнск Э
- 12.05.2018 Шлёнск 3:1 Пяст Э
- 08.05.2018 Шлёнск 2:0 Погонь Щецин Э
- 04.05.2018 Краковия 3:3 Шлёнск Э
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 5
- 25.02.2018 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса
- 16.09.2017 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Экстракласса
- 29.04.2016 Гурник Забже 2:1 Шлёнск Экстракласса. Группа Б
- 26.02.2016 Шлёнск 0:0 Гурник Забже Экстракласса
- 18.09.2015 Гурник Забже 2:0 Шлёнск Экстракласса
- 23.05.2015 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса. Группа А
- 28.02.2015 Гурник Забже 3:3 Шлёнск Экстракласса
- 30.08.2014 Шлёнск 2:0 Гурник Забже Экстракласса
- 23.03.2014 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса
- 18.10.2013 Гурник Забже 3:2 Шлёнск Экстракласса
- 06.04.2013 Шлёнск 2:1 Гурник Забже Экстракласса
- 30.09.2012 Гурник Забже 4:1 Шлёнск Экстракласса
- 04.12.2011 Гурник Забже 0:2 Шлёнск Экстракласса
- 31.07.2011 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса
- 20.05.2011 Гурник Забже 3:1 Шлёнск Экстракласса
- 13.11.2010 Шлёнск 4:0 Гурник Забже Экстракласса
- 09.04.2009 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
- 19.09.2008 Гурник Забже 1:2 Шлёнск Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лехия Гданьск
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|2.
|Ягеллония
|14
|8
|3
|3
|24 - 16
|27
|3.
|Легия
|14
|7
|5
|2
|24 - 16
|26
|4.
|Пяст
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|5.
|Висла Краков
|14
|6
|4
|4
|25 - 17
|22
|6.
|Корона Кельце
|14
|6
|4
|4
|17 - 15
|22
|7.
|Лех
|14
|6
|2
|6
|19 - 19
|20
|8.
|Погонь Щецин
|14
|5
|4
|5
|20 - 17
|19
|9.
|Заглембе Любин
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|10.
|Арка Гдыня
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|11.
|Висла Плоцк
|14
|3
|6
|5
|21 - 24
|15
|12.
|Шлёнск
|1:2
|15
|4
|3
|8
|23 - 22
|15
|13.
|Гурник Забже
|2:1
|15
|3
|6
|6
|15 - 24
|15
|14.
|Краковия
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|15.
|Медзь
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|16.
|Заглембе Сосновец
|14
|2
|5
|7
|21 - 31
|11
Второй тайм
52'
Матушек Шимон получил желтую карточку от судьи
46'
Гурник Забже делает замену. Kacper Michalski уходит с поля, а Maciej Ambrosiewicz выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Шлёнск делает замену. Daniel Luczak уходит с поля, а Пех Аркадиуш выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Dani Suarez получил желтую карточку от судьи
40'
Г О О О О Л - Jesus Jimenez бьет в цель!
25'
Г О О О О Л - Dani Suarez бьет в цель!
22'
Г О О О О Л - Храпек Михал бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация