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Стадион:
Гурник Забже
2:1
Второй тайм: 55'
Шлёнск
0'
0:1
22' Гол
Храпек Михал
1:1
25' Гол
Dani Suarez
2:1
40' Гол
Jesus Jimenez
43' Желтая карточка
Dani Suarez
52' Желтая карточка
Матушек Шимон
55'
Второй тайм
Желтая карточка
52'
Матушек Шимон получил желтую карточку от судьи
46'
Гурник Забже делает замену. Kacper Michalski уходит с поля, а Maciej Ambrosiewicz выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Шлёнск делает замену. Daniel Luczak уходит с поля, а Пех Аркадиуш выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Dani Suarez получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Jesus Jimenez бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Dani Suarez бьет в цель!
Описание гола
22'
Г О О О О Л - Храпек Михал бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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