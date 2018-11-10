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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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0:2
Второй тайм: 55'
0:1
3' ГолMarcus Berg I
0:2
6' ГолLeonard Pllana
17' Желтая карточкаNiklas Olsson
27' Желтая карточкаКарлссон Пер I
|
3'
0:1
6'
0:2
17'
27'
Состав команд
33
Юза
Тибор
23
Кваква
Энок
Фалькенберг 4-4-2
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 25 Tobias Englund Защитник
- 10 Karl Soederstroem Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Полузащитник
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 11 Robin Oestlind Полузащитник
- 12 Кристоффер Карлссон Нападающий
- 26 Эгбучунам Чисом Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 42 Zlatan Krizanovic
- 19 Mergim Laci
- 9 Erik Paersson
- 2 Ludvig Johansson
- 3 Hampus Svensson
- Главный тренер: Ханс Эклунд
ГАИС 5-3-1-1
- Основной состав
- 1 Damir Mehic Вратарь
- 16 August Wangberg Защитник
- 17 Niklas Olsson Защитник
- 6 Carl Nystroem Защитник
- 5 Niklas Andersen II Защитник
- 7 Сван Юхан Защитник
- 11 Daniel Bennassar Nilsson Полузащитник
- 4 Marcus Berg I Полузащитник
- 21 Бом Карл Полузащитник
- 10 Leonard Pllana Полузащитник
- 9 Edin Hamidovic Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Alexander Nadj Вратарь
- 18 Alexander Angelin Защитник
- 2 Andreas Oestling Полузащитник
- 26 Веде Калле Полузащитник
- 25 Эйд Махмуд Нападающий
- 8 Jesper Westermark Нападающий
- 12 Erik Westermark
Предыдущие игры
Фалькенберг (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 02.11.2018 Норрбю 2:2 Фалькенберг С
- 28.10.2018 Фалькенберг 3:0 Вернаму С
- 21.10.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг С
- 07.10.2018 Хельсинборг 1:0 Фалькенберг С
- 28.09.2018 Фалькенберг 3:2 Браге С
- 23.09.2018 Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг С
- 16.09.2018 Гефле 0:3 Фалькенберг С
- 11.09.2018 Фалькенберг 1:2 Ландскруна С
- 03.09.2018 Эстер 2:3 Фалькенберг С
- 26.08.2018 Фалькенберг 4:1 Дегерфорс С
- 21.08.2018 Скофтебюнс 1:4 Фалькенберг К
- 17.08.2018 Фалькенберг 1:0 Хальмстад С
- 12.08.2018 Фрей 3:2 Фалькенберг С
- 07.08.2018 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 28.07.2018 Варберг БоИС 0:3 Фалькенберг С
- 01.07.2018 Фалькенберг 2:3 Хельсинборг С
- 25.06.2018 Дегерфорс 0:2 Фалькенберг С
- 17.06.2018 Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг С
- 10.06.2018 Фалькенберг 3:0 Гефле С
- 03.06.2018 Эргрюте 1:1 Фалькенберг С
ГАИС (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 05.11.2018 ГАИС 1:1 Эстер С
- 29.10.2018 Йёнчёпинг 2:0 ГАИС С
- 20.10.2018 ГАИС 3:1 Ландскруна С
- 08.10.2018 Гефле 1:0 ГАИС С
- 29.09.2018 ГАИС 1:1 Хельсинборг С
- 22.09.2018 Дегерфорс 1:1 ГАИС С
- 18.09.2018 ГАИС 1:2 Хальмстад С
- 12.09.2018 ГАИС 1:2 Вернаму С
- 03.09.2018 АФК Эскильстуна 2:1 ГАИС С
- 28.08.2018 Эргрюте 1:3 ГАИС С
- 23.08.2018 Смедби Аис 0:3 ГАИС К
- 19.08.2018 ГАИС 0:2 Варберг БоИС С
- 12.08.2018 Норрбю 1:1 ГАИС С
- 06.08.2018 ГАИС 1:1 Браге С
- 28.07.2018 Фрей 3:1 ГАИС С
- 30.06.2018 ГАИС 4:1 Норрбю С
- 24.06.2018 Варберг БоИС 2:2 ГАИС С
- 18.06.2018 ГАИС 1:1 Дегерфорс С
- 12.06.2018 ГАИС 4:4 Эргрюте С
- 03.06.2018 Ландскруна 1:1 ГАИС С
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
ГАИС: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|17
|9
|4
|56 - 30
|60
|2.
|Фалькенберг
|0:2
|30
|18
|5
|7
|61 - 34
|59
|3.
|АФК Эскильстуна
|1:1
|30
|13
|15
|2
|39 - 15
|54
|4.
|Эргрюте
|1:0
|30
|15
|7
|8
|53 - 37
|52
|5.
|Хальмстад
|2:0
|30
|15
|6
|9
|47 - 37
|51
|6.
|Дегерфорс
|1:0
|30
|12
|8
|10
|45 - 45
|44
|7.
|Браге
|0:1
|30
|12
|8
|10
|45 - 45
|44
|8.
|Эстер
|0:2
|30
|11
|8
|11
|47 - 41
|41
|9.
|Фрей
|1:0
|30
|10
|7
|13
|46 - 56
|37
|10.
|Йёнчёпинг
|0:0
|30
|9
|8
|13
|31 - 38
|35
|11.
|ГАИС
|2:0
|30
|8
|11
|11
|40 - 41
|35
|12.
|Норрбю
|0:0
|30
|9
|7
|14
|31 - 50
|34
|13.
|Вернаму
|0:1
|30
|9
|5
|16
|31 - 48
|32
|14.
|Варберг БоИС
|1:0
|30
|8
|8
|14
|43 - 51
|32
|15.
|Гефле
|1:1
|30
|6
|7
|17
|30 - 59
|25
|16.
|Ландскруна
|0:1
|30
|5
|7
|18
|35 - 53
|22
Второй тайм
46'
Фалькенберг делает замену. Робин Эстлинд уходит с поля, а Erik Paersson выходит на его замену.
46'
Гаис делает замену. Edin Hamidovic уходит с поля, а Jesper Westermark выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Карлссон Пер I получил желтую карточку от судьи
17'
Никлас Олссон получил желтую карточку от судьи
6'
Г О О О О Л - Leonard Pllana бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Маркус Бергхольц бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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