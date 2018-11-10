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Фалькенберг
0:2
Второй тайм: 55'
ГАИС
0'
0:1
3' Гол
Marcus Berg I
0:2
6' Гол
Leonard Pllana
17' Желтая карточка
Niklas Olsson
27' Желтая карточка
Карлссон Пер I
55'
Второй тайм
46'
Фалькенберг делает замену. Робин Эстлинд уходит с поля, а Erik Paersson выходит на его замену.
46'
Гаис делает замену. Edin Hamidovic уходит с поля, а Jesper Westermark выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
27'
Карлссон Пер I получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Никлас Олссон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Leonard Pllana бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Маркус Бергхольц бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 1 Швеция 4 РОССИЯ
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