Текстовая онлайн трансляция матча Германнштадт - Ботошани

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2018-2019
Стадион: Транс-Силь
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Состав команд
17
Daniel
Tatar
Германнштадт
- Основной состав
- 1 Catalin Cabuz Вратарь
- 2 Компани Биэль Защитник
- 6 Catalin Parvulescu Защитник
- 30 Дандя Александру Защитник
- 25 Миюшкович Неманья Защитник
- 17 Daniel Tatar Защитник
- 77 Tiberiu Serediuc Полузащитник
- 5 Razvan Dalbea Полузащитник
- 44 Lucian Dumitriu Полузащитник
- 89 Stefan Blanaru Нападающий
- 9 Юхвель Тсуму Нападающий
- Запасные игроки
- 87 Аксинте Флорин Защитник
- 14 Andrei Herghelegiu Полузащитник
- 15 Морейра Педру Полузащитник
- 67 Антонов Илья Полузащитник
- 23 Н'Кололо Жордан Нападающий
- 4 Ionut Stoica
- 12 Toma Niga
- Главный тренер: Vasile Miriuta
Ботошани
- Основной состав
- 12 Martin Fraisl Вратарь
- 19 Патаке Андрей Защитник
- 4 Мирон Джордже Защитник
- 15 Andrei Chindris Защитник
- 92 Sebastian Chitosca Защитник
- 8 Родригес Джонатан Полузащитник
- 5 Карабуэ Лоссеми Полузащитник
- 7 Головфка Кэтэлин Полузащитник
- 67 Enriko Papa Полузащитник
- 21 Фаббрини Диего Полузащитник
- 9 Роман Михай V Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Eduard Pap Вратарь
- 10 Онгенда Эрвин Полузащитник
- 77 Труич Никола Нападающий
- 14 Marko Brekalo Нападающий
- 80 Lorand Levente Fulop
- 99 Eduard Florescu
- 37 Alexandru Corban
- Главный тренер: Constantin Enache
Предыдущие игры
Германнштадт (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 03.11.2018 Сепси 1:3 Германнштадт ПЛ
- 26.10.2018 КСМ Студенцеск 0:2 Германнштадт ПЛ
- 20.10.2018 Германнштадт 0:2 Астра ПЛ
- 06.10.2018 Университатя Крайова 1:1 Германнштадт ПЛ
- 30.09.2018 Германнштадт 1:3 Стяуа ПЛ
- 22.09.2018 Германнштадт 0:1 ЧФР Клуж ПЛ
- 17.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Германнштадт ПЛ
- 01.09.2018 Германнштадт 0:1 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 25.08.2018 Динамо Бухарест 2:1 Германнштадт ПЛ
- 20.08.2018 Германнштадт 4:0 Волунтари ПЛ
- 11.08.2018 Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт ПЛ
- 05.08.2018 Германнштадт 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 27.07.2018 Ботошани 2:0 Германнштадт ПЛ
- 21.07.2018 Германнштадт 1:0 Сепси ПЛ
- 02.06.2018 Спортул Снагов 0:2 Германнштадт ЛI
- 30.05.2018 Германнштадт 2:1 Дачия Миовени ЛI
- 27.05.2018 Германнштадт 0:2 Университатя Крайова К
- 20.05.2018 Академика Клинчени 0:1 Германнштадт ЛI
- 16.05.2018 Германнштадт 0:0 Металоглобус ЛI
- 13.05.2018 Киндия Тырговиште 1:1 Германнштадт ЛI
Ботошани (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 03.11.2018 Ботошани 1:5 ЧФР Клуж ПЛ
- 27.10.2018 Ботошани 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 21.10.2018 Газ Метан Mедиаш 1:2 Ботошани ПЛ
- 08.10.2018 Ботошани 2:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 29.09.2018 Волунтари 1:1 Ботошани ПЛ
- 22.09.2018 Ботошани 0:2 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 15.09.2018 Дунэря Кэлэраши 3:2 Ботошани ПЛ
- 02.09.2018 Стяуа 2:2 Ботошани ПЛ
- 27.08.2018 Ботошани 0:0 Сепси ПЛ
- 17.08.2018 КСМ Студенцеск 2:1 Ботошани ПЛ
- 10.08.2018 Ботошани 1:1 Астра ПЛ
- 03.08.2018 Университатя Крайова 2:2 Ботошани ПЛ
- 27.07.2018 Ботошани 2:0 Германнштадт ПЛ
- 20.07.2018 ЧФР Клуж 1:1 Ботошани ПЛ
- 02.06.2018 Ботошани 2:0 Газ Метан Mедиаш Л1ГБ
- 27.05.2018 Сепси 0:1 Ботошани Л1
- 24.05.2018 Ботошани 0:0 Поли Тимишоара Л1
- 20.05.2018 Волунтари 1:1 Ботошани Л1
- 16.05.2018 Ботошани 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
- 12.05.2018 Динамо Бухарест 2:0 Ботошани Л1
Последние игры между собой
Германнштадт: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ботошани: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 27.07.2018 Ботошани 2:0 Германнштадт Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|15
|8
|6
|1
|21 - 10
|30
|2.
|Стяуа
|14
|8
|3
|3
|28 - 14
|27
|3.
|Вииторул Констанца
|15
|8
|2
|5
|17 - 15
|26
|4.
|Университатя Крайова
|15
|7
|5
|3
|27 - 12
|26
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|14
|6
|4
|4
|15 - 17
|22
|6.
|Астра
|15
|5
|5
|5
|17 - 14
|20
|7.
|Сепси
|15
|5
|5
|5
|17 - 15
|20
|8.
|КСМ Студенцеск
|15
|5
|2
|8
|13 - 23
|17
|9.
|Конкордия Кьяжна
|15
|4
|5
|6
|10 - 19
|17
|10.
|Дунэря Кэлэраши
|15
|3
|8
|4
|12 - 14
|17
|11.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|12.
|Ботошани
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|13.
|Германнштадт
|14
|4
|2
|8
|14 - 17
|14
|14.
|Волунтари
|14
|1
|5
|8
|14 - 25
|8
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Текстовая онлайн трансляция матча Германнштадт - БотошаниДо начала игры, которая состоится 12.11.2018, осталось 18 часов 52 минуты.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Trans-Sil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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