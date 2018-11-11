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2018-2019
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Германнштадт
 
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Ботошани
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Текстовая онлайн трансляция матча Германнштадт - Ботошани

До начала игры, которая состоится 12.11.2018, осталось 18 часов 52 минуты.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Trans-Sil. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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