- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
1:1
Второй тайм: 54'
0:1
19' ГолSamuel Nnamani
34' Желтая карточкаFelix Michel
|
19'
0:1
34'
42'
1:1
Состав команд
13
Край
Антон
11
Adam
Wiberg
19
Felix
Michel
21
Раскай
Анель
Гефле 4-5-1
- Основной состав
- 22 Viktor Frodig Вратарь
- 5 Бьоркман Йеспер Защитник
- 12 Samuel Gussman Защитник
- 27 Netan Sansara Защитник
- 13 Край Антон Защитник
- 26 Melvin Maartensson Almevid Полузащитник
- 20 Sebastian Sandlund Полузащитник
- 17 Джонас Лантто Полузащитник
- 3 Albin Lohikangas Полузащитник
- 11 Adam Wiberg Полузащитник
- 9 Admir Bajrovic Нападающий
- Запасные игроки
- 1 August Stroemberg Вратарь
- 4 Stefan Zarkovic Защитник
- 14 Fitim Kastrati Полузащитник
- 8 Jacob Ortmark Полузащитник
- 24 Maans Berggren
- 16 Kevin Persson
- 23 Yassin Housni
- Главный тренер: Thomas Andersson
АФК Эскильстуна 3-4-3
- Основной состав
- 31 Hossin Lagoun Вратарь
- 26 Robert Aastedt Защитник
- 22 Alexander Michel Защитник
- 19 Felix Michel Защитник
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 20 Mamadou Koyate Полузащитник
- 3 Kadir Hodzic Полузащитник
- 14 Christian Miljevic Нападающий
- 9 Bajram Ajeti Нападающий
- 16 Samuel Nnamani Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Oke Akpoveta Нападающий
- 42 Kerfala Cissoko
- 99 Michael Kargbo
- 13 Mamadouba Diaby
- 8 Ousmane Camara
- 11 Daniel Miljanovic
- 24 Wille Jakobsson
- Главный тренер: Michael Jolley
Предыдущие игры
Гефле (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 03.11.2018 Дегерфорс 4:0 Гефле С
- 29.10.2018 Гефле 3:1 Норрбю С
- 22.10.2018 Вернаму 3:2 Гефле С
- 08.10.2018 Гефле 1:0 ГАИС С
- 30.09.2018 Эстер 0:0 Гефле С
- 23.09.2018 Варберг БоИС 1:2 Гефле С
- 16.09.2018 Гефле 0:3 Фалькенберг С
- 08.09.2018 Йёнчёпинг 1:0 Гефле С
- 04.09.2018 Гефле 0:1 Эргрюте С
- 25.08.2018 Хельсинборг 3:0 Гефле С
- 20.08.2018 Гефле 0:2 Браге С
- 15.08.2018 Карлштад 1:0 Гефле К
- 11.08.2018 Хальмстад 1:2 Гефле С
- 05.08.2018 Гефле 2:5 Фрей С
- 29.07.2018 Ландскруна 3:1 Гефле С
- 30.06.2018 Гефле 2:2 Варберг БоИС С
- 24.06.2018 Фрей 0:0 Гефле С
- 16.06.2018 Гефле 2:4 Эстер С
- 10.06.2018 Фалькенберг 3:0 Гефле С
- 05.06.2018 Гефле 1:1 Хельсинборг С
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +8 =11 -1)
- 03.11.2018 АФК Эскильстуна 2:2 Фрей С
- 26.10.2018 Ландскруна 0:0 АФК Эскильстуна С
- 21.10.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг С
- 05.10.2018 Браге 0:0 АФК Эскильстуна С
- 01.10.2018 Вернаму 0:0 АФК Эскильстуна С
- 24.09.2018 АФК Эскильстуна 3:0 Эстер С
- 15.09.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Хельсинборг С
- 08.09.2018 Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна С
- 03.09.2018 АФК Эскильстуна 2:1 ГАИС С
- 26.08.2018 Норрбю 0:2 АФК Эскильстуна С
- 21.08.2018 Тим СуренГруппен 0:3 АФК Эскильстуна К
- 18.08.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг С
- 11.08.2018 Варберг БоИС 1:1 АФК Эскильстуна С
- 05.08.2018 АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад С
- 30.07.2018 Эргрюте 0:0 АФК Эскильстуна С
- 02.07.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Эргрюте С
- 24.06.2018 Эстер 0:0 АФК Эскильстуна С
- 17.06.2018 Хальмстад 2:1 АФК Эскильстуна С
- 09.06.2018 АФК Эскильстуна 2:0 Ландскруна С
- 04.06.2018 Йёнчёпинг 0:0 АФК Эскильстуна С
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|17
|9
|4
|56 - 30
|60
|2.
|Фалькенберг
|0:2
|30
|18
|5
|7
|61 - 34
|59
|3.
|АФК Эскильстуна
|1:1
|30
|13
|15
|2
|39 - 15
|54
|4.
|Эргрюте
|1:0
|30
|15
|7
|8
|53 - 37
|52
|5.
|Хальмстад
|2:0
|30
|15
|6
|9
|47 - 37
|51
|6.
|Дегерфорс
|1:0
|30
|12
|8
|10
|45 - 45
|44
|7.
|Браге
|0:1
|30
|12
|8
|10
|45 - 45
|44
|8.
|Эстер
|0:2
|30
|11
|8
|11
|47 - 41
|41
|9.
|Фрей
|1:0
|30
|10
|7
|13
|46 - 56
|37
|10.
|Йёнчёпинг
|0:0
|30
|9
|8
|13
|31 - 38
|35
|11.
|ГАИС
|2:0
|30
|8
|11
|11
|40 - 41
|35
|12.
|Норрбю
|0:0
|30
|9
|7
|14
|31 - 50
|34
|13.
|Вернаму
|0:1
|30
|9
|5
|16
|31 - 48
|32
|14.
|Варберг БоИС
|1:0
|30
|8
|8
|14
|43 - 51
|32
|15.
|Гефле
|1:1
|30
|6
|7
|17
|30 - 59
|25
|16.
|Ландскруна
|0:1
|30
|5
|7
|18
|35 - 53
|22
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - [player1] уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
34'
Felix Michel получил желтую карточку от судьи
19'
Г О О О О Л - Samuel Nnamani бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация