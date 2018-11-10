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Гефле
1:1
Второй тайм: 54'
АФК Эскильстуна
0'
0:1
19' Гол
Samuel Nnamani
34' Желтая карточка
Felix Michel
1:1
42' Гол в свои ворота
 54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - [player1] уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
34'
Felix Michel получил желтую карточку от судьи
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Samuel Nnamani бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 1 Швеция 4 РОССИЯ
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