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2018-2019
Стадион:
Вииторул Констанца
0:0
Конец матча
Конкордия Кьяжна
0'
7' Желтая карточка
Препелицэ Андрей
40' Желтая карточка
Nicusor Fota
45' Желтая карточка
Simon Mazarache
58' Желтая карточка
Mihai Leca
72' Желтая карточка
Virgil Ghita
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Конкордия Кьяжна делает замену. Батин Паул уходит с поля, а Ronaldo Deaconu выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Virgil Ghita получил желтую карточку от судьи
65'
Вииторул Констанца делает замену. Andrei Artean уходит с поля, а Аким Влад выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Mihai Leca получил желтую карточку от судьи
58'
Вииторул Констанца делает замену. Alexandru Matan уходит с поля, а Mihai Vodut выходит на его замену.
51'
Конкордия Кьяжна делает замену. Препелицэ Андрей уходит с поля, а Ропотан Адриан выходит на его замену.
46'
Конкордия Кьяжна делает замену. Simon Mazarache уходит с поля, а Иванович Петре выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Simon Mazarache получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Nicusor Fota получил желтую карточку от судьи
29'
Вииторул Констанца делает замену. Цэру Богдан уходит с поля, а Virgil Ghita выходит на его замену.
Желтая карточка
7'
Препелицэ Андрей получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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