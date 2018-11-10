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2018-2019
Стадион: Центральный (Овидиу)
0:0
Конец матча
7' Желтая карточкаПрепелицэ Андрей
40' Желтая карточкаNicusor Fota
45' Желтая карточкаSimon Mazarache
58' Желтая карточкаMihai Leca
72' Желтая карточкаVirgil Ghita
|
40'
45'
58'
72'
Состав команд
27
Radu
Bobac
15
Цэру
Богдан
99
Балута
Тудор
11
Вынэ
Йонуц
10
Хаджи
Янис
13
Драгус
Денис
14
Nicusor
Fota
29
Батин
Паул
Вииторул Констанца
- Основной состав
- 12 Кожокару Валентин Вратарь
- 27 Radu Bobac Защитник
- 15 Цэру Богдан Защитник
- 5 Младен Себастьян Защитник
- 6 Bradley de Nooijer Защитник
- 93 Andrei Artean Полузащитник
- 99 Балута Тудор Полузащитник
- 11 Вынэ Йонуц Полузащитник
- 10 Хаджи Янис Нападающий
- 13 Драгус Денис Нападающий
- 7 Alexandru Matan Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Бузбуки Александру Вратарь
- 4 Srdjan Luchin Защитник
- 16 Аким Влад Полузащитник
- 17 Чобану Андрей Нападающий
- 9 Mihai Vodut Нападающий
- 96 Хури Льес Нападающий
- 2 Virgil Ghita
- Главный тренер: Георге Хаджи
Конкордия Кьяжна
- Основной состав
- 33 Alexandru Greab Вратарь
- 20 Бэрбояну Штефан Защитник
- 3 Cristian Albu Защитник
- 4 Mihai Leca Защитник
- 14 Nicusor Fota Защитник
- 25 Горобцов Николас Полузащитник
- 6 Препелицэ Андрей Полузащитник
- 17 Simon Mazarache Полузащитник
- 18 Кристеску Мариан Полузащитник
- 23 Dan Lucian Panait Полузащитник
- 29 Батин Паул Нападающий
- Запасные игроки
- 97 Ronaldo Deaconu Полузащитник
- 44 Ропотан Адриан Полузащитник
- 7 Иванович Петре Полузащитник
- 5 Dan Bucsa Полузащитник
- 19 Ghislain Guessan Нападающий
- 22 Nivaldo III
- 99 Alexandru Costache
- Главный тренер: Мунтяну Доринел
Предыдущие игры
Вииторул Констанца (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 04.11.2018 Дунэря Кэлэраши 0:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 27.10.2018 Ботошани 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 20.10.2018 Вииторул Констанца 2:3 Сепси ПЛ
- 05.10.2018 КСМ Студенцеск 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 30.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Астра ПЛ
- 22.09.2018 Университатя Крайова 2:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 17.09.2018 Вииторул Констанца 1:0 Германнштадт ПЛ
- 02.09.2018 ЧФР Клуж 1:2 Вииторул Констанца ПЛ
- 26.08.2018 Вииторул Констанца 1:4 Стяуа ПЛ
- 18.08.2018 Вииторул Констанца 2:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 13.08.2018 Динамо Бухарест 1:0 Вииторул Констанца ПЛ
- 06.08.2018 Вииторул Констанца 2:0 Волунтари ПЛ
- 02.08.2018 Витесс 3:1 Вииторул Констанца ЛЕ
- 30.07.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 26.07.2018 Вииторул Констанца 2:2 Витесс ЛЕ
- 22.07.2018 Вииторул Констанца 0:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 19.07.2018 Вииторул Констанца 0:0 Расинг Юнион ЛЕ
- 12.07.2018 Расинг Юнион 0:2 Вииторул Констанца ЛЕ
- 20.05.2018 ЧФР Клуж 1:0 Вииторул Констанца Л1
- 11.05.2018 Вииторул Констанца 1:0 КСМ Студенцеск Л1
Конкордия Кьяжна (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 05.11.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Газ Метан Mедиаш ПЛ
- 29.10.2018 Конкордия Кьяжна 0:0 Динамо Бухарест ПЛ
- 19.10.2018 Волунтари 4:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 07.10.2018 Стяуа 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 01.10.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Дунэря Кэлэраши ПЛ
- 22.09.2018 Ботошани 0:2 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 14.09.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Сепси ПЛ
- 03.09.2018 КСМ Студенцеск 3:0 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 24.08.2018 Конкордия Кьяжна 0:3 Астра ПЛ
- 20.08.2018 Университатя Крайова 0:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 11.08.2018 Конкордия Кьяжна 2:0 Германнштадт ПЛ
- 04.08.2018 ЧФР Клуж 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 30.07.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Вииторул Констанца ПЛ
- 23.07.2018 Газ Метан Mедиаш 2:1 Конкордия Кьяжна ПЛ
- 13.07.2018 Адмира 0:1 Конкордия Кьяжна ТМК
- 02.06.2018 Конкордия Кьяжна 0:1 Поли Тимишоара Л1ГБ
- 26.05.2018 Волунтари 2:2 Конкордия Кьяжна Л1
- 22.05.2018 Ювентус Бухарест 1:3 Конкордия Кьяжна Л1
- 19.05.2018 Конкордия Кьяжна 0:4 Динамо Бухарест Л1
- 16.05.2018 Ботошани 0:1 Конкордия Кьяжна Л1
Последние игры между собой
Вииторул Констанца: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Конкордия Кьяжна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
- 30.07.2018 Конкордия Кьяжна 1:1 Вииторул Констанца Первая лига
- 09.12.2017 Вииторул Констанца 3:0 Конкордия Кьяжна Лига 1
- 27.08.2017 Конкордия Кьяжна 1:2 Вииторул Констанца Лига 1
- 12.12.2016 Конкордия Кьяжна 1:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 12.09.2016 Вииторул Констанца 2:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 01.12.2015 Конкордия Кьяжна 2:2 Вииторул Констанца Первая лига
- 17.08.2015 Вииторул Констанца 3:1 Конкордия Кьяжна Первая лига
- 17.05.2015 Конкордия Кьяжна 2:0 Вииторул Констанца Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|14
|8
|5
|1
|21 - 10
|29
|2.
|Стяуа
|14
|8
|3
|3
|28 - 14
|27
|3.
|Вииторул Констанца
|15
|8
|2
|5
|17 - 15
|26
|4.
|Университатя Крайова
|15
|7
|5
|3
|27 - 12
|26
|5.
|Газ Метан Mедиаш
|14
|6
|4
|4
|15 - 17
|22
|6.
|Астра
|15
|5
|5
|5
|17 - 14
|20
|7.
|Сепси
|15
|5
|5
|5
|17 - 15
|20
|8.
|КСМ Студенцеск
|15
|5
|2
|8
|13 - 23
|17
|9.
|Конкордия Кьяжна
|15
|4
|5
|6
|10 - 19
|17
|10.
|Динамо Бухарест
|14
|4
|4
|6
|14 - 20
|16
|11.
|Дунэря Кэлэраши
|14
|3
|7
|4
|12 - 14
|16
|12.
|Ботошани
|14
|3
|6
|5
|18 - 22
|15
|13.
|Германнштадт
|14
|4
|2
|8
|14 - 17
|14
|14.
|Волунтари
|14
|1
|5
|8
|14 - 25
|8
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Конкордия Кьяжна делает замену. Батин Паул уходит с поля, а Ronaldo Deaconu выходит на его замену.
72'
Virgil Ghita получил желтую карточку от судьи
65'
Вииторул Констанца делает замену. Andrei Artean уходит с поля, а Аким Влад выходит на его замену.
58'
Mihai Leca получил желтую карточку от судьи
58'
Вииторул Констанца делает замену. Alexandru Matan уходит с поля, а Mihai Vodut выходит на его замену.
51'
Конкордия Кьяжна делает замену. Препелицэ Андрей уходит с поля, а Ропотан Адриан выходит на его замену.
46'
Конкордия Кьяжна делает замену. Simon Mazarache уходит с поля, а Иванович Петре выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Simon Mazarache получил желтую карточку от судьи
40'
Nicusor Fota получил желтую карточку от судьи
29'
Вииторул Констанца делает замену. Цэру Богдан уходит с поля, а Virgil Ghita выходит на его замену.
7'
Препелицэ Андрей получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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