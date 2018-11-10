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42' Желтая карточкаFredik Fendrich
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42'
Состав команд
17
Daryl
Smylie
Йёнчёпинг 5-3-1-1
- Основной состав
- 13 Carljohan Eriksson I Вратарь
- 12 Jesper Svensson Защитник
- 4 Max Watson Защитник
- 7 Моберг Эрик Защитник
- 8 Joakim Karlsson II Защитник
- 19 Alexander Jallow Защитник
- 22 Sebastian Crona Полузащитник
- 5 Fredik Fendrich Полузащитник
- 24 Amir Al-Ammari Полузащитник
- 17 Daryl Smylie Полузащитник
- 9 Tommy Thelin Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Frank Pettersson Вратарь
- 3 Tom Siwe Нападающий
- 29 Benjamin Tannus
- 30 Ahmad Gero
- 15 Adam Gemheden
- 14 Axel Lindahl
- 18 Pavle Vagic
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Норрбю 4-4-2
- Основной состав
- 1 Mergim Krasniqi Вратарь
- 11 Alen Krasnici Защитник
- 2 Abbas Mohamad Защитник
- 3 Jonathan Azulay Защитник
- 17 Jasin Khayat Защитник
- 14 Abdelrahman Saidi Полузащитник
- 6 Marc Christoffer Axengren Полузащитник
- 8 Nicklas Savolainen Полузащитник
- 18 Adam Ericsson Полузащитник
- 12 Richard Yarsuvat Нападающий
- 9 Нильссон Лассе Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Robin Holmer Вратарь
- 4 Mehmed Dresevic Защитник
- 28 Marcus Oeversjoe Полузащитник
- 16 Nino Osmanagic Полузащитник
- 7 Kenan Mehovic
- 22 Hugo Svensson
- 19 Pontus Almqvist
Предыдущие игры
Йёнчёпинг (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 03.11.2018 Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг С
- 29.10.2018 Йёнчёпинг 2:0 ГАИС С
- 21.10.2018 Браге 3:2 Йёнчёпинг С
- 08.10.2018 Фрей 1:1 Йёнчёпинг С
- 02.10.2018 Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте С
- 23.09.2018 Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг С
- 17.09.2018 Эстер 0:0 Йёнчёпинг С
- 08.09.2018 Йёнчёпинг 1:0 Гефле С
- 02.09.2018 Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг С
- 27.08.2018 Йёнчёпинг 4:2 Варберг БоИС С
- 22.08.2018 Худиксвалль 1:3 Йёнчёпинг К
- 18.08.2018 АФК Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг С
- 13.08.2018 Йёнчёпинг 1:3 Вернаму С
- 04.08.2018 Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг С
- 29.07.2018 Йёнчёпинг 1:3 Хельсинборг С
- 30.06.2018 Йёнчёпинг 1:1 Хальмстад С
- 26.06.2018 Эргрюте 1:2 Йёнчёпинг С
- 17.06.2018 Йёнчёпинг 1:3 Фалькенберг С
- 11.06.2018 Вернаму 0:1 Йёнчёпинг С
- 04.06.2018 Йёнчёпинг 0:0 АФК Эскильстуна С
Норрбю (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 02.11.2018 Норрбю 2:2 Фалькенберг С
- 29.10.2018 Гефле 3:1 Норрбю С
- 19.10.2018 Норрбю 0:1 Эргрюте С
- 07.10.2018 Варберг БоИС 4:0 Норрбю С
- 30.09.2018 Норрбю 3:2 Хальмстад С
- 24.09.2018 Норрбю 2:1 Вернаму С
- 15.09.2018 Браге 2:3 Норрбю С
- 09.09.2018 Норрбю 3:2 Фрей С
- 02.09.2018 Ландскруна 1:1 Норрбю С
- 26.08.2018 Норрбю 0:2 АФК Эскильстуна С
- 23.08.2018 Линдоме 0:1 Норрбю К
- 20.08.2018 Дегерфорс 2:1 Норрбю С
- 12.08.2018 Норрбю 1:1 ГАИС С
- 02.08.2018 Хельсинборг 2:0 Норрбю С
- 28.07.2018 Норрбю 0:2 Эстер С
- 30.06.2018 ГАИС 4:1 Норрбю С
- 24.06.2018 Норрбю 1:0 Ландскруна С
- 16.06.2018 Эргрюте 1:2 Норрбю С
- 09.06.2018 Эстер 3:0 Норрбю С
- 02.06.2018 Норрбю 2:0 Браге С
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Норрбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 01.05.2018 Норрбю 1:2 Йёнчёпинг Суперэттан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|17
|9
|4
|56 - 30
|60
|2.
|Фалькенберг
|0:2
|30
|18
|5
|7
|61 - 34
|59
|3.
|АФК Эскильстуна
|1:1
|30
|13
|15
|2
|39 - 15
|54
|4.
|Эргрюте
|1:0
|30
|15
|7
|8
|53 - 37
|52
|5.
|Хальмстад
|2:0
|30
|15
|6
|9
|47 - 37
|51
|6.
|Дегерфорс
|1:0
|30
|12
|8
|10
|45 - 45
|44
|7.
|Браге
|0:1
|30
|12
|8
|10
|45 - 45
|44
|8.
|Эстер
|0:2
|30
|11
|8
|11
|47 - 41
|41
|9.
|Фрей
|1:0
|30
|10
|7
|13
|46 - 56
|37
|10.
|Йёнчёпинг
|0:0
|30
|9
|8
|13
|31 - 38
|35
|11.
|ГАИС
|2:0
|30
|8
|11
|11
|40 - 41
|35
|12.
|Норрбю
|0:0
|30
|9
|7
|14
|31 - 50
|34
|13.
|Вернаму
|0:1
|30
|9
|5
|16
|31 - 48
|32
|14.
|Варберг БоИС
|1:0
|30
|8
|8
|14
|43 - 51
|32
|15.
|Гефле
|1:1
|30
|6
|7
|17
|30 - 59
|25
|16.
|Ландскруна
|0:1
|30
|5
|7
|18
|35 - 53
|22
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Фредик Фендрих получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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