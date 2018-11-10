  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швеция
  5. Суперэттан
Йёнчёпинг
0:0
Второй тайм: 54'
Норрбю
0'
42' Желтая карточка
Fredik Fendrich
54'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Фредик Фендрих получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола

Не только футбол

Итог 1 Швеция 4 РОССИЯ
Позже 0 Чехия 0 РОССИЯ


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация