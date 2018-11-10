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Фрей
1:0
Второй тайм: 55'
Вернаму
0'
1:0
43' Гол
Mattias Bouvin
55'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Mattias Bouvin бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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Итог 1 Швеция 4 РОССИЯ
Позже 0 Чехия 0 РОССИЯ


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