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1:0
43' ГолMattias Bouvin
|
43'
1:0
Состав команд
11
Adam
Graden
19
Nsima
Peter
26
Dusan
Jajic
Фрей 4-4-2
- Основной состав
- 1 Hampus Elgan Вратарь
- 2 Jakob Glasberg Защитник
- 4 Hjalmar Ekdal Защитник
- 6 Philip Wistroem Защитник
- 15 Amadeus Soegaard Защитник
- 14 Mattias Bouvin Полузащитник
- 17 Marcus Hansson Полузащитник
- 11 Adam Graden Полузащитник
- 10 Joakim Runnemo Полузащитник
- 19 Nsima Peter Нападающий
- 26 Dusan Jajic Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Martin Falkeborn Защитник
- 23 Rebin Asaad Полузащитник
- 13 David Zlotnik Полузащитник
- 9 Luca Gerbino Polo Нападающий
- 20 Andreas Bellander Нападающий
- 18 Яво Амаду Нападающий
- 30 Linus Dahlgren
Вернаму 4-3-3
- Основной состав
- 1 Вульфф Йоаким Вратарь
- 4 Evaldo Neto Защитник
- 2 Jon Birkfeldt Защитник
- 25 Claudio Daniel Perez Защитник
- 20 Freddy Winst Защитник
- 23 Predrag Randjelovic II Полузащитник
- 5 Fabio VI Полузащитник
- 14 Alexander Achinioti Joensson Полузащитник
- 24 Sameehg Doutie Нападающий
- 9 Paer Cederqvist Нападающий
- 19 Rasmus Wiedesheim-Paul Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Tobias Andersson Вратарь
- 22 Paulo Marcelo Полузащитник
- 11 Alexander Henningsson Нападающий
- 3 Johan Andersson IV
- 16 Isse Ismail
- 13 Benjamin Lindblad
- 6 Tyler Lissette
Предыдущие игры
Фрей (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 03.11.2018 АФК Эскильстуна 2:2 Фрей С
- 27.10.2018 Фрей 2:2 Дегерфорс С
- 22.10.2018 Варберг БоИС 1:2 Фрей С
- 08.10.2018 Фрей 1:1 Йёнчёпинг С
- 30.09.2018 Ландскруна 3:4 Фрей С
- 23.09.2018 Хельсинборг 1:0 Фрей С
- 17.09.2018 Фрей 2:1 Эргрюте С
- 09.09.2018 Норрбю 3:2 Фрей С
- 01.09.2018 Браге 1:0 Фрей С
- 26.08.2018 Фрей 1:5 Хальмстад С
- 23.08.2018 Арамеиска-Сюрьянска 1:2 Фрей К
- 20.08.2018 Эстер 2:0 Фрей С
- 12.08.2018 Фрей 3:2 Фалькенберг С
- 05.08.2018 Гефле 2:5 Фрей С
- 28.07.2018 Фрей 3:1 ГАИС С
- 30.06.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей С
- 24.06.2018 Фрей 0:0 Гефле С
- 16.06.2018 Вернаму 1:2 Фрей С
- 09.06.2018 Хальмстад 2:2 Фрей С
- 02.06.2018 Фрей 3:2 Эстер С
Вернаму (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 04.11.2018 Вернаму 1:0 Хельсинборг С
- 28.10.2018 Фалькенберг 3:0 Вернаму С
- 22.10.2018 Вернаму 3:2 Гефле С
- 06.10.2018 Хальмстад 0:3 Вернаму С
- 01.10.2018 Вернаму 0:0 АФК Эскильстуна С
- 24.09.2018 Норрбю 2:1 Вернаму С
- 16.09.2018 Вернаму 1:2 Дегерфорс С
- 12.09.2018 ГАИС 1:2 Вернаму С
- 03.09.2018 Варберг БоИС 2:2 Вернаму С
- 27.08.2018 Вернаму 1:0 Эстер С
- 23.08.2018 Ассириска БК 0:5 Вернаму К
- 20.08.2018 Вернаму 2:1 Эргрюте С
- 13.08.2018 Йёнчёпинг 1:3 Вернаму С
- 06.08.2018 Вернаму 1:1 Ландскруна С
- 28.07.2018 Браге 0:1 Вернаму С
- 30.06.2018 Вернаму 2:3 Браге С
- 24.06.2018 Хельсинборг 1:0 Вернаму С
- 16.06.2018 Вернаму 1:2 Фрей С
- 11.06.2018 Вернаму 0:1 Йёнчёпинг С
- 02.06.2018 Дегерфорс 4:1 Вернаму С
Последние игры между собой
Фрей: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Вернаму: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хельсинборг
|0:1
|30
|17
|9
|4
|56 - 30
|60
|2.
|Фалькенберг
|0:2
|30
|18
|5
|7
|61 - 34
|59
|3.
|АФК Эскильстуна
|1:1
|30
|13
|15
|2
|39 - 15
|54
|4.
|Эргрюте
|1:0
|30
|15
|7
|8
|53 - 37
|52
|5.
|Хальмстад
|2:0
|30
|15
|6
|9
|47 - 37
|51
|6.
|Дегерфорс
|1:0
|30
|12
|8
|10
|45 - 45
|44
|7.
|Браге
|0:1
|30
|12
|8
|10
|45 - 45
|44
|8.
|Эстер
|0:2
|30
|11
|8
|11
|47 - 41
|41
|9.
|Фрей
|1:0
|30
|10
|7
|13
|46 - 56
|37
|10.
|Йёнчёпинг
|0:0
|30
|9
|8
|13
|31 - 38
|35
|11.
|ГАИС
|2:0
|30
|8
|11
|11
|40 - 41
|35
|12.
|Норрбю
|0:0
|30
|9
|7
|14
|31 - 50
|34
|13.
|Вернаму
|0:1
|30
|9
|5
|16
|31 - 48
|32
|14.
|Варберг БоИС
|1:0
|30
|8
|8
|14
|43 - 51
|32
|15.
|Гефле
|1:1
|30
|6
|7
|17
|30 - 59
|25
|16.
|Ландскруна
|0:1
|30
|5
|7
|18
|35 - 53
|22
Второй тайм
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Mattias Bouvin бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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